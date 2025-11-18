Gente
Horóscopo de hoy lunes 18 de noviembre, según Nana Calistar; las traiciones estarían muy cerca
Esta personalidad mexicana se encargó de develar lo que viene para los 12 signos del zodiaco.
Día a día, las personas que buscan una guía en la astrología para llevar su semana, mes o incluso año, han aumentado, debido a que se tiene la creencia de que los astros tienen poder e influencia en las personas de cada uno de los 12 signos del zodíaco.
Alrededor del mundo existen diferentes especialistas en este tema que han ganado renombre por sus horóscopos y predicciones que terminan siendo acertadas.
En México, una de las figuras que tiene gran importancia, sobre todo en las redes sociales, es Nana Calistar, quien con su estilo particular, da el horóscopo de los 12 signos día a día.
Horóscopo de hoy lunes 18 de noviembre
- Aries
“Tú que todo lo sientes intenso y todo lo llevas al extremo. Debes cuidar muchísimo tus sentimientos, porque te me flagelas solo: te culpas de errores que ni tuyos son y te haces responsable de tragedias que solo viven en tu cabeza. Suelta, respira, deja de cargar culpas emocionales que no te pertenecen”.
- Tauro
“Tú tan trabajador, tan terco y tan de ‘lo mío es mío’, pero últimamente te me andas descuidando feo. No dejes tu vida de lado por nadie, ni por amor ni por compromisos que nadie te pidió. Tu tiempo vale, tu energía vale, no la regales a lo pendejo”.
- Géminis
“Tú que eres doble cara pero en el buen sentido: sabes amar bonito, pero también sabes desaparecer cuando te aburres. Siempre quieres más y más, y la caricia es parte fundamental de tu existencia. Nada de malo, pero controla el desmadrito porque luego andas herido por tus propios impulsos”.
- Cáncer
“Tú siempre tan sentimental, tan de corazón blandito, pero últimamente andas más perdido que perro en periférico. Te vienen nuevos amores, pero estás tan clavado pensando en la persona incorrecta que ni cuenta te vas a dar cuando llegue quien sí te conviene”.
- Leo
“Tú que eres fuego, brillo y drama, pero a veces te haces un nudito en el alma que ni tú mismo entiendes. Eres mamoncita cuando quieres, pero también eres corazón noble… nomás que últimamente te me apendejaste de más con asuntos del corazón. Ya deja de llorar por lo que no pasó”.
- Virgo
“Tú tan analítico, tan perfeccionista y tan desconfiado que hasta la sombra te cae gorda. Esta semana tu intuición va a estar filosa como navaja de carnicero: cuidado con amistades que sueltan información tuya, porque alguien del círculo anda contando cosas que no debería, y tú ni en cuenta por andar enfocado en mil pendientes”.
- Libra
“Tú siempre tan diplomático, tan de querer quedar bien con todos, pero esta semana la vida te dice algo bien clarito: o limpias tu entorno, o tu entorno te hunde. Ya deja de tenerle cariño a gente que solo te drena, que te enreda en sus pleitos”.
- Escorpio
“Tú siempre tan intenso, tan entregado, tan de ‘todo o nada’, que a veces ni tú mismo sabes si quieres abrazo, pelea o caricia. Este ciclo te trae una advertencia clarita: cuidado con familiares abusivos, esos que se acercan con sonrisa, pero traen la mano lista para pedir, exigiendo como si uno fuera banco del bienestar. No caigas, mi cielo, porque después se hacen las víctimas”.
- Sagitario
“Tú siempre tan aventado. En el amor vienen cambios fuertes: si tienes pareja, hay chance de ‘domingo siete’, no por inocente, sino por descuidado. Pon orden en tu vida amorosa, porque das por hecho que eres buena pareja, pero ni te fijas en lo que la otra persona necesita”.
- Capricornio
“Cuida ese cutis porque te va a salir un susto en la piel por un descuido tonto. Que si maquillaje corrido, que si crema vencida… tú sabrás, pero aguas. Además, diciembre se ve flojito en el bolsillo, así que no andes gastando como si fueras dueña del Palacio de Hierro”.
- Acuario
“Yo no sé por qué te encanta coleccionar amistades traicioneras como si fueran tazas de ed
ición limitada. Se ve clarito que una persona cercana te va a clavar el cuchillo por la espalda, y no por necesidad, sino por puro gusto. Y tú… como siempre, confiando en el primer mendigo que te sonríe”.
- Piscis
“La vida es bien bonita, pero tú te me apendejas solito porque te encanta clavarte en lo feo, en lo que dolió, en lo que ya pasó y debería estar enterrado. Eres como esas señoras que riegan la plantita y luego se quejan porque se ahoga: tú solito te revuelcas en tus tragedias”.