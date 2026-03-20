Hay quienes consultan la astrología casi como si fuera una guía práctica para el día a día.
Algunos lo hacen todas las mañanas, otros prefieren revisar su horóscopo semanal o incluso mensual, siempre con la idea de encontrar señales que les ayuden a tomar decisiones o entender lo que se viene.
En ese contexto, en México, ha ganado notoriedad Nana Calistar, una astróloga que se aleja bastante de lo convencional.
Su forma de comunicar es directa, sin filtros y bastante frontal, un estilo que ha conectado con miles de personas que siguen sus predicciones de manera constante.
Este viernes, 20 de marzo de 2026, volvió a dar de qué hablar después de publicar en sus redes sociales un nuevo mensaje para cada signo del zodiaco.
Horóscopo para este viernes 20 de marzo de 2026
Aries
“Ya deja de hacerte chiquito cuando sabes perfectamente de lo que eres capaz, porque cuando te decides, no hay quien te pare. Este 20 de marzo viene con movimiento, planes y uno que otro chisme que te va a caer como balde de agua fría, porque te vas a enterar quién andaba metiendo tu nombre donde no debía. no hagas corajes de más, mejor toma nota y aléjate, porque no todos merecen un lugar en tu vida, y mucho menos tu energía”.
Tauro
“Se viene una noticia de una amistad que te va a dejar con cara de ‘¿es neta?’, porque no te lo esperabas y te va a incomodar más de lo que quisieras aceptar. Pero también te va a servir para abrir los ojos y darte cuenta de cosas que venías ignorando. Este 20 de marzo te pone en un mood medio sensible, medio pensativo, donde el pasado se te atraviesa sin avisar y te trae recuerdos que no siempre son bonitos".
Géminis
“Ya bájale a la confianza tan rápido, porque no todo el que llega con sonrisa viene con buenas intenciones. Este 20 de marzo te pone frente a una prueba bien clara: saber distinguir quien sí y quién no. Hay una amistad que se te va a acercar muy amable, muy disponible, como si fuera tu alma gemela, pero aguas, porque detrás de esa buena vibra hay intereses escondidos y si no te pones listo, te puede meter en un problemón, sobre todo si tienes pareja. No todo se cuenta, no todo se comparte, aprende a guardar lo tuyo”.
Cáncer
“Se te va a caer una venda de los ojos que ya llevaba rato floja, pero tú no querías jalarle. Este 20 de marzo te muestra la verdadera cara de una persona de tu familia, y aunque te duela aceptarlo, vas a entender que no era tan buena como pensabas. No es traición, es realidad, y más vale tarde que nunca abrir los ojos. En el amor, cuidado con meterte en cosas que sabes perfectamente que no te convienen. Amores de una noche pueden parecer divertidos al inicio, pero contigo nunca son solo eso. Tú te involucras, te encariñas y luego terminas lastimado. Y la verdad, ya tienes suficiente con tus propias batallas como para meterte en más enredos”.
Leo
“Es momento de que te caiga el veinte de todo lo que vales y dejes de andar dudando de ti como si no supieras el paquetazo que traes, porque cuando te decides, arrasas, pero cuando t egana la flojera, ni tú te aguantas. Este 20 de marzo te pone en una balanza donde tendrás que elegir entre seguir en lo cómodo o atreverte a ir por eso que tanto has soñado, y ya sabes que lo cómodo a la larga sale caro, sobre todo cuando se trata de tu felicidad. Date gustos, sí, cómprate eso que tanto quieres, consiéntete sin culpa, porque siempre estás viendo por los demás y al final te dejas para después, y luego andas con cara de limón chupado”.
Virgo
“Se te va a caer más de una venda de los ojos en estos días, y no porque seas ingenuo, sino porque te encanta justificar a quien no lo merece. Este 20 de marzo viene a ponerte claridad, de esa que no duele... quema. Amistades empiezan a desaparecer y no es mala suerte, es limpieza, porque ya era de que dejaras de rodearte de gente que te sonríe de frente y te critica a espaldas. No te sorprendas cuando descubras quién es quién, porque en el fondo ya lo sabías, nomás te hacías el que no veía”.
Libra
“Tu economía empieza a agarrar saborcito bueno, de ese que poco a poco se siente en la cartera y en la tranquilidad, pero tampoco te emociones de más ni andes cantando victoria antes de tiempo, porque todavía hay gente bien envidiosa rondando y nomás está esperando que te descuides para meterte el pie. Este 20 de marzo te pide discreción, aprende a guardar tus planes como guardas tus mejores secretos, porque no todo el mundo merece saber hacia dónde vas ni qué estás construyendo. A veces por andar contando de más, terminas salando lo que apenas iba agarrando forma”.
Escorpio
“Ya estuvo suave de estar dando vueltas en lo mismo, de caer en el mismo juego y luego preguntarte por qué no avanzas. Este 20 de marzo te pone de frente con esa realidad que ya conoces pero que te cuesta aceptar: hay ciclos que tienes que cerrar sí o sí, aunque duelan, aunque cuesten, aunque sientas que se te va la vida en eso. Porque mientras sigas aferrado a lo que ya no es, no le haces espacio a lo que sí puede ser”.
Sagitario
“Prepárate porque se te mueve el tapete de un momento a otro, y no en mal plan, al contrario, pero sí de esos cambios que te sacan de la rutina y te obligan a reaccionar. Este 20 de marzo trae un viaje exprés que no tenías en mente, pero que te va a caer como anillo al dedo, ya sea para despejarte, para cerrar ciclos o para abrirte a nuevas experiencias que te van a dejar pensando más de lo que imaginas”.
Capricornio
“No te me rebajes ni tantito por querer encajar donde no te valoran, porque tú no naciste para andar mendigando respeto ni bajarte al nivel de gente que ni sabe lo que quiere. Este 20 de marzo te pone en una posición donde vas a tener que recordar quién eres y cuánto vales, porque hay mucha envidia alrededor, de esa silenciosa que sonríe bonito pero por dentro desea que te caigas. No te enganches, pero tampoco seas ingenuo, no todo el que te aplaude está de tu lado”.
Acuario
“Bájale tantito a la velocidad, porque traes unas ganas de comerte el mundo que se te olvida que todo lleva su proceso. Este 20 de marzo te pone en una posición donde tienes que entender que no todo se logra de golpe, que hay escalones que se tienen que subir uno por uno, porque si te los brincas, la caída puede ser más dura de lo que imaginas. Y tú no estás para empezar de cero otra vez por andar de acelerado”.
Piscis
“Deja de andar esperando que la gente te dé lo mismo que tú das, porque ahí es donde te estás fallando solito. Este 20 de marzo te abre los ojos de una forma muy clara: no todos tienen tu corazón, ni tu manera de querer, ni tus ganas de darlo todo. Y cuando sigues esperando lo mismo de los demás, terminas con la mano estirada y el alma medio rota. Así que ya bájale dos rayitas a las expectativas y mejor observa, quien quiera estar, va a estar sin que tengas que rogarle ni demostrarle de más”.