Horóscopo de Nana Calistar: advertencias, dinero inesperado y problemas amorosos para los 12 signos este 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

Nana Calistar lanzó sus predicciones para este domingo: algunos signos deberán cuidarse de los ex, los celos y las decepciones

Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este martes, 10 de noviembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Reconoce un error y corrígelo sin mandar a una amistad a dar la cara. Podría regresar un abono pendiente y avanzar dos opciones laborales. Prepárate para responder: que la oportunidad no te encuentre buscando el archivo que juraste tener listo”.

Tauro

“No compres por descuento lo que después te dejará pidiendo prestado. Habla de las molestias de casa antes de explotar y evita coqueteos con gente comprometida. Una amistad podría atribuirte opiniones: aclara lo que sí dijiste, sin inventar otra versión”.

Géminis

“Aclara los comentarios sobre tu familia antes de reclamar. Tu pareja puede tener dudas sobre un cambio, pero no prohibirte crecer. En los negocios, prueba antes de llenarte de mercancía; una plática entusiasta todavía no es una venta”.

Cáncer

“Una oportunidad laboral podría mejorar tus horarios y devolverte tiempo propio. Recibe un detalle sin investigar cuánto costó. En el amor, expresa tus gustos sin corregir cada intento: estás conociendo a alguien, no contratando para cumplir caprichos”.

Leo

“Un viaje podría posponerse: aprovecha tus días sin pasártelos haciendo coraje. Una atracción puede crecer poco a poco. Cuida que los pleitos de redes no terminen pagándolos en casa; tu familia no escribió esos comentarios”.

Virgo

“Una noticia de tu ex podría moverte sentimientos, pero no exige reconciliación. Dale oportunidad al coqueteo nuevo sin cobrarle errores ajenos. La memoria luego te enseña puro beso y esconde las discusiones; recuerda la historia completa”.

Libra

“Revisa fechas y cobros antes de pagar de nuevo. Una opinión metiche podría hacerte explotar: marca el límite sin involucrar a tres familias. Si aparecen dos opciones, compara y decide; esperar algo perfecto también puede dejarte sin ninguna”.

Escorpio

“Una oportunidad podría adelantarse: no la dejes esperando a que alguien quiera acompañarte. Reserva los detalles de tus planes y mantente pendiente de noticias laborales. En el amor, además de ponerse sabroso, hace falta poder conversar”.

Sagitario

“Deja de cambiar tu personalidad para conservar una compañía. Si tu relación ya no te llena, habla sin organizar un pleito para que te terminen. En el trabajo podrás demostrar capacidad. Planea tu cumpleaños a tu gusto, sin invitados por compromiso”.

Capricornio

“Una amistad del pasado podría reaparecer: escucha si viene a saber de ti o a pedirte algo. Tu negocio puede empezar con un pedido pequeño. En pareja, demuestra deseo; que el único arrimón no sea para alcanzar el cargador”.

Acuario

“Una oportunidad que dabas por perdida podría volver. Responde a tiempo y cuida tus pertenencias al salir. En pareja, aclaren qué significa tomar distancia; no anuncies soltería por coraje si después vas a querer reconciliación”.

Piscis

“Una celebración podría cambiar de fecha y una amistad buscará desahogarse contigo. Apoya sin meterte a reclamarle a su pareja. En el amor, disfruta la atracción sin prometer un futuro que no quieres: la caricia sabe mejor sin engaños”.