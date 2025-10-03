Suscribirse

Gente

Horóscopo de Nana Calistar de hoy 3 de octubre de 2025; hay predicciones de amor inesperado y líos económicos

La figura mexicana se destapó por estos vaticinios.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

3 de octubre de 2025, 4:55 p. m.
Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.
Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Día a día, las personas buscan en los astros respuestas o guías para saber cómo enfrentar el día, la semana o el mes, ya que se conoce que cada casa astral tiene un lineamiento, y unas características especiales para cada uno.

En la astrología, hay variados expertos que brindan el horóscopo tanto diario, como semanal o mensual, y la personalidad mexicana Nana Calistar es una de las que da los vaticinios para los 12 signos del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar para el viernes 3 de octubre de 2025

  • Aries

Para el amor, no es tiempo de rogar, es importante reconocer el valor como persona, y no estar dependiente del tiempo, la atención y el interés que el otro dedique cuando se le ocurra.

“Ya estuvo bueno de andar donde no te quieren ni te valoran. […] No gastes tus energías rogando, porque lo único que logras es rebajarte y perder tiempo que podrías invertir en alguien que sí te ame de verdad”

  • Tauro

Este mes pondrá a prueba muchos aspectos en la vida, pero sobre todo la irritabilidad.

“Octubre te va a poner a prueba con un chisme que llegará a tus oídos y que no te va a caer nada en gracia. Controla tu genio, porque tu lengua en filosa y podrías soltar verdades que después te arrepientes. Aprende a escuchar y observar antes de brincar como resorte”.

  • Géminis

Este día trae un mensaje para las personas que no pueden ocultar el ser, depende de la situación que enfrenten. Deben mantener su esencia siempre.

“Siempre con tu doble cara, y octubre no será la excepción. Aprende que no puedes andar cambiando tu esencia para agradar a los demás, porque al final quedas vacío y ni tú te reconoces. Haz los cambios por ti, para crecer, no para complacer”.

  • Cáncer

Es hora de dejar el pasado atrás y apostarle al futuro, pues no lo que no fue, ya no será.

“Octubre viene a ponerte frente. Deja de llorar por lo que no fue, porque lo que ya se fue, se fue, y tu no eres árbol para quedarte plantado en el mismo lugar. Ábrete a nuevas oportunidades en el amor; lo que viene será mejor si te permites sanar”.

  • Leo

La discreción es la mejor arma para las personas de este signo en este día, ya que si no la usan, podrían llegar a causar dolor.

“Octubre viene con ojos puestos en ti y no todos son de buena intención. No andes de bocón contando secretos a cualquier amistad, porque el chisme vuela más rápido que el aire, y lo que hoy confieses mañana ya lo sabrá medio mundo”.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas.
Cada signo zodiacal tiene predicciones que resuenan con sus características más profundas. | Foto: Getty Images
  • Virgo

La atracción será el centro de Virgo, pues será magnético con declaraciones y oportunidades.

“Octubre viene como torbellino y a ti te agarra en modo conquistador, con ese pegue natural que te vas a andar arrastrando como imán [...] Gente que jamás pensaste se atreverá a confesarte lo que siente, pero cuidado, no confundas halados con amor”

  • Libra

El romance estaría tocando las puertas de este signo en este día, pero debe tener claridad y no confundir las cosas.

“Si andas sin pareja, prepárate, porque octubre te trae fiesta o reunión donde vas a brillar como estrella, con posibilidades de romance [...] Pero aguas, no confundas la calentura de una noche con amor verdadero”.

  • Escorpio

Es hora de soltar el pasado, pues estar aferrado no tiene nada positivo y sí frena el presente.

“Tu pasado ya fue, deja de cargar cadenas que solo te llenan de veneno [...] octubre llega con la lección de soltar, disfrutar y mandar a volar a los que solo te llenan de estrés y malas vibras”.

  • Sagitario

Es hora de estabilizar las finanzas, pues seguir en el desorden solo podría traer más caos en la vida.

“Tus pagos y deudas no se van a borrar solos; si no te pones al corriente, te vas a meter en broncas legales o de confianza con quienes te prestan”.

  • Capricornio

Comienzan a nacer sentimientos por alguien cercano y se debe ir con cuidado.

“Empiezas a sentir atracción por alguien cercano, quizá una amistad, y eso te puede mover el tapete como no lo esperabas. Analiza bien si es algo verdadero o solo un antojo de temporada”.

  • Acuario

El momento de recuperar la fe en lo que se encontraba perdido ha llegado.

“Esa persona especial llega con noticias que te devolverán la fe en lo que ya dabas por perdido. Eres cabrón para salir de broncas, pero tu problema es que siempre lo dejas todo para el último minuto”.

  • Piscis

En este día se podrían enfrentar duras pruebas, pero las noticias buenas podrían llegar.

“Octubre te trae pruebas fuertes, pero también la fuerza para salir adelante si aprendes a confiar en ti. Una noticia inesperada va a llegar y puede ponerte los pelos de punto, pero no te me sofoques, que todo en esta vida tiene solución si sabes moverte a tiempo”.

