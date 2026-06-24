Horóscopo de Nana Calistar hoy: las advertencias y consejos que marcarán este miércoles 24 de junio

Aunque la astrología no cuenta con respaldo científico, a lo largo de la historia de la humanidad se ha consolidado como un fenómeno cultural y social que forma parte de la rutina de millones de personas.
En medio de ese interés, las predicciones de Nana Calistar han logrado posicionarse como unas de las más consultadas en internet, gracias a su estilo cercano y directo.
Horóscopo de hoy miércoles 24 de junio de 2026
- Aries
“Después de tantos días de estrés, preocupaciones y carreras, por fin se viene una semana un poco más relajada para ti. Aprovecha este respiro para poner en orden tu vida y dejar de gastar tu energía en cosas y personas que no te dejan absolutamente nada“.
- Tauro
“Prepárate porque se vienen días de muchos movimientos en tu vida y de situaciones que te harán abrir los ojos y poner en orden tus sentimientos. Un amor a distancia podría regresar o volver a buscarte“.
TAURO— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 24, 2026
Prepárate porque se vienen días de muchos movimientos en tu vida y de situaciones que te harán abrir los ojos y poner en orden tus sentimientos. Un amor a distancia podría regresar o volver a buscarte. Puede tratarse de una persona con la que en algún momento hubo interés,…
- Géminis
“Pon mucha atención en la cuestión de la alimentación porque se te está haciendo bolas el engrudo. Entre los antojitos, las desveladas y eso de decir ‘mañana empiezo la dieta’, podrías subir de peso más rápido de lo que imaginas“.
- Cáncer
“En estos días la nostalgia se hará presente y podrías recordar mucho a una amistad o a una persona que ya no está en tu vida. En la familia se visualiza preocupación por la salud de una persona cercana”.
- Leo
“Deja de alimentar pensamientos negativos porque andas en una etapa en la que todo lo que traes en la cabeza tiene mucha fuerza y podrías terminar atrayendo justo eso que tanto temes. En cuestiones de amor, andas con las emociones revueltas“.
LEO— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 24, 2026
Deja de alimentar pensamientos negativos porque andas en una etapa en la que todo lo que traes en la cabeza tiene mucha fuerza y podrías terminar atrayendo justo eso que tanto temes. Si piensas que todo te va a salir mal, terminarás tropezando solo por desconfiar de ti. Es…
- Virgo
“Ya es momento de que le pongas punto final a los rencores que vienes cargando desde hace meses, porque mientras tú sigues dándole vueltas al pasado, la vida se te está yendo y las oportunidades también“.
- Libra
“Prepárate porque estás por entrar en un mes que viene cargado de sorpresas, movimientos y situaciones que te harán ver la vida desde otra perspectiva. Hay un viaje que comenzará a planearse o que se dará de manera inesperada y te servirá para despejar la mente“.
- Escorpión
“Si tu relación de pareja anda más seca que un pan de hace tres días y ya hasta los mensajes se han vuelto rutinarios, es momento de ponerle ganas y dejar de pensar que el amor se mantiene solo. Andas en un momento de mucha reflexión“.
ESCORPIÓN— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 24, 2026
Si tu relación de pareja anda más seca que un pan de hace tres días y ya hasta los mensajes se han vuelto rutinarios, es momento de ponerle ganas y dejar de pensar que el amor se mantiene solo. Toda relación necesita atención, detalles y uno que otro apapacho para que…
- Sagitario
“La vida te está empujando a buscar nuevos horizontes, sobre todo en cuestiones de trabajo. Si donde estás ya no te sientes cómodo o sientes que tu esfuerzo no es valorado, es momento de mover las piezas y comenzar a buscar mejores oportunidades“.
- Capricornio
“Ya deja de vivir con el freno puesto y date la oportunidad de hacer todo eso que siempre has querido, pero que por miedo al qué dirán has ido aplazando. Los amores del pasado estarán rondando de nuevo. Un mensaje, una llamada, un recuerdo o hasta un encuentro inesperado podría hacerte mover el tapete“.
- Acuario
“Es momento de hacer una limpia en tus amistades y en tu círculo cercano. No todo el que te sonríe te aprecia y no todo el que te busca lo hace porque te quiere. Aprende a identificar quién suma y quién solamente llega a quitarte la paz“.
ACUARIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 24, 2026
Hay personas a tu alrededor que desde hace tiempo te están drenando la energía. Son de esas que llegan con problemas, chismes y malas vibras, y cuando se van te dejan más cansado que si hubieras trabajado doble turno. Ya es momento de hacer una limpia en tus amistades y…
- Piscis
“Aguas en el trabajo porque hay una persona a la que le caes más gordo que la dieta en lunes. No hagas caso a sus caras ni a sus comentarios disfrazados de bromita. Es momento de expresar lo que sientes y dejar de guardarte tantas cosas“.