Horóscopo de Nana Calistar hoy: las advertencias y consejos que marcarán este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto viene con nuevas predicciones y vaticinios por parte de la reconocida astróloga mexicana Nana Calistar, quien se destaca y se caracteriza en este mundo por dar el horóscopo de una manera bastante directa y sin filtro.
Las personas día a día buscan leer sus vaticinios para tener una idea de lo que les depara el futuro en temas de interés como el trabajo, la salud, el dinero y el amor.
Horóscopo de Nana Calistar este viernes, 14 de agosto de 2026
- Aries
“Este 14 de agosto de 2026 trae movimiento favorable en asuntos que llevaban días haciéndote perder la paciencia. Un trámite, solicitud, documento, permiso o respuesta pendiente podría finalmente destrabarse y darte oportunidad de continuar con planes que habías tenido que detener”.
- Tauro
“Te toca dejar de buscar culpables cada vez que una decisión tuya sale con domingo siete. Hay errores que sí fueron consecuencia de confiar en la persona equivocada, pero también existen otros donde tú viste perfectamente las señales y aún así dijiste ‘a ver qué pasa’”.
TAURO – 14 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 14, 2026
Tauro, este 14 de agosto de 2026 te toca dejar de buscar culpables cada vez que una decisión tuya sale con domingo siete. Hay errores que sí fueron consecuencia de confiar en la persona equivocada, pero también existen otros donde tú viste…
- Géminis
“Vas a comenzar a entender que no todas las personas que llegan a tu vida tienen contrato indefinido. Algunas aparecen para acompañarte durante años, otras solamente durante una etapa y unas cuantas llegan a enseñarte exactamente lo que jamás debes volver a permitir”.
- Cáncer
“Necesitas recordar quién eres, qué quieres y, sobre todo, hacia dónde fregados vas, porque últimamente cualquier problema pequeño podría hacerte cuestionar decisiones que ya habías tomado con mucha seguridad. No permitas que una mala racha, una respuesta que no llegó o una persona que cambió contigo te haga modificar el rumbo”.
CÁNCER – 14 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 14, 2026
Cáncer, este 14 de agosto de 2026 necesitas recordar quién eres, qué quieres y, sobre todo, hacia dónde fregados vas, porque últimamente cualquier problema pequeño podría hacerte cuestionar decisiones que ya habías tomado con mucha seguridad. No…
- Leo
“Vas a necesitar cuidar mucho la manera en que reaccionas ante ciertas situaciones, porque podrías amanecer muy salsa y terminar el día sintiendo que hasta el aire te hizo el feo. No permitas que un cambio de planes, una respuesta que no esperabas o el comportamiento de una persona te mande directo al drama”.
- Virgo
“Vas a tener que entender que la vida sí ha sido generosa contigo, aunque algunas veces te de por hacer inventario únicamente de tus desgracias y olvides todo lo que has logrado. Has salido de situaciones que en su momento jurabas que iban a acabar contigo”.
VIRGO – 14 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 14, 2026
Virgo, este 14 de agosto de 2026 vas a tener que entender que la vida sí ha sido generosa contigo, aunque algunas veces te dé por hacer inventario únicamente de tus desgracias y olvides todo lo que has logrado. Has salido de situaciones que en su…
- Libra
“Tendrás que demostrar que tu palabra todavía vale, porque últimamente podrías haber prometido cosas que después, por falta de tiempo, ganas o simplemente porque se te atravesó la flojera, no terminaste cumpliendo”.
- Escorpio
“Necesitas dejar de cargar recuerdos como si te pagaran renta por traerlos encima. Hay situaciones del pasado que ya cumplieron su función: te enseñaron, te hicieron más desconfiado o desconfiada y hasta te quitaron lo menso en ciertos asuntos, pero seguir regresando mentalmente a ellas solamente te roba energía”.
ESCORPIÓN – 14 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 14, 2026
Escorpión, este 14 de agosto de 2026 necesitas dejar de cargar recuerdos como si te pagaran renta por traerlos encima. Hay situaciones del pasado que ya cumplieron su función: te enseñaron, te hicieron más desconfiado o desconfiada y hasta te…
- Sagitario
“Te toca revisar algunas verdades que quizá no te van a caer como agua fresca, pero sí te servirán para dejar de hacerte historias donde tú siempre resultas la víctima inocente. Si tienes pareja, podrías descubrir una mentira, una omisión o información que deliberadamente no te contó”.
- Capricornio
“Vas a necesitar ponerle candado a la boca en ciertas reuniones, porque podrías sentirte en confianza durante una comida, cena o convivencia familiar y terminar contando algo que no te correspondía divulgar. No será necesariamente por mala intención, sino porque una conversación llevará a otra”.
CAPRICORNIO – 14 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 14, 2026
Capricornio, este 14 de agosto de 2026 vas a necesitar ponerle candado a la boca en ciertas reuniones, porque podrías sentirte en confianza durante una comida, cena o convivencia familiar y terminar contando algo que no te correspondía…
- Acuario
“La familia tendrá mucho movimiento y podrías sentir que de pronto todos tienen algo que contarte, pedirte o preguntarte. Se marca la visita de un familiar que vive fuera, posiblemente alguien que no ves con frecuencia y cuya llegada moverá planes, horarios o hasta la dinámica de la casa”.
- Piscis
“Comienza una etapa donde tendrás que dejar de esperar señales divinas para hacer movimientos que desde hace rato sabes que necesitas. Se presentan oportunidades de mejora laboral, respuestas relacionadas con trámites, solicitudes, entrevistas o algún asunto administrativo que parecía no avanzar”.
PISCIS – 14 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 14, 2026
Piscis, este 14 de agosto de 2026 comienza una etapa donde tendrás que dejar de esperar señales divinas para hacer movimientos que desde hace rato sabes que necesitas. Se presentan oportunidades de mejora laboral, respuestas relacionadas con…