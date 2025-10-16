Horóscopo de Nana Calistar para los 12 signos del zodiaco este 16 de octubre; el amor y la monotonía son protagonistas

La figura mediática mexicana Nana Calistar vuelve a dar sus peculiares lecturas astrológicas. En esta ocasión, ha revelado lo que los astros deparan para los 12 signos del zodiaco en este jueves 16 de octubre de 2025.

El mundo de la astrología es amplio y está lleno de una gran cantidad de expertos que, día a día, semana tras semana o mes a mes, buscan guiar a quienes consultan el cielo en busca de orientación.

Entre ellos, Nana Calistar ha logrado consolidarse como una referencia gracias a su estilo directo y sus mensajes cargados de simbolismo y energía.

Horóscopo de hoy jueves 16 de octubre, según Nana Calistar

Aries

Es un día en el que las fibras se podrían mover y lo que tanto se ha anhelado se podría cumplir.

“Esta semana el universo te anda moviendo el tapete. Se marcan posibilidades de iniciar una relación o reencontrarte con alguien del signo de agua”.

Tauro

Hay que bajar las revoluciones, dejar de minimizar a los demás y tratar de ver un poco de calma en la vida.

“Deja de tratar a los demás como si fueran inferiores, porque la vida ya te ha demostrado varias veces que el karma no perdona. Últimamente, andas tan terco que ni tú mismo te aguantas”.

TAURO 16 de octubre



Géminis

La atracción en cuanto al amor, está en el punto máximo, y podrían existir varias personas interesadas en las personas de este signo.

“Traes el encanto a todo lo que da, y ni tú te das abasto con tanto admirados. Hay alguien en tu entorno (trabajo, barrio o escuela) que se derrite por ti, y no es para menos”.

Cáncer

La sensibilidad podría estar a flor de piel, y se podrían sentir más irritables de lo normal, por lo que deben buscar un punto de equilibrio.

“Últimamente, andas más sensible y todo te pega, pero ya basta de llorar por lo que no fue. Es momento de sacar fuerza y poner límites. Cuídate de comentarios malintencionados”.

CÁNCER 16 de octubre

Leo

Hay que ir al ritmo propio y confiar en los destinos que tiene la vida, pues puede devolver en todo eso que se ha entregado.

“No exijas lo que tú misma no eres capaz de dar. Aprende a entregar sin esperar nada a cambio, porque cuando lo haces de corazón, la vida te lo devuelve triplicado”:

Virgo

La calma tiene que llegar en el terreno amoroso, y también hay que recordar que se debe actuar a tiempo y no esperar que el otro sea quien reme todo el tiempo.

“Siempre quieres controlarlo todo, pero el amor no se mide con regla ni se acomoda con pinzas. Si tienes pareja, muestra lo que sientes antes de que otro venga a recordarle lo que se siente ser querido”.

VIRGO 16 de octubre



Libra

En este día otra persona podría necesitar compañía y por esta razón no se debe centrar solamente en sí mismo, sino, por el contrario, estar para el otro.

“Con ese corazón tan noble y tus nervios tan frágiles, esta semana alguien cercano te necesitará y tú deberás estar ahí. No te hagas el ocupado ni la martir, ayuda sin esperar recompensa”.

Escorpio

Es hora de renovar la energía y la conexión con la pareja, pues la monotonía podría llegar y causar estragos irreparables.

“Si tienes pareja, no la descuides, que la monotonía mata más rápido que el desamor. Dale una sacudida a la relación, sorprende, seduce, saca el colmillo y recuérdale por qué se enamoró de ti”.

ESCORPIÓN 16 de octubre



Sagitario

El pasado no va más, es hora de soltarlo. Seguir ahí aferrado solamente hará que lo que tiene que llegar se tope siempre con un obstáculo.

“Ya deja el pasado donde pertenece, que mientras sigas mirando atrás, no verás lo bonito que viene. Deja ir a quien ya se fue, suelta a quien ya no te busca y deja de revivir historias que ya ni valen la pena. No puedes sanar con la misma persona que te enfermó”.

Capricornio

La incomodidad pero a la vez la risa hará parte del día y todo por el amor, en especial por una expareja imprudente que no ha logrado salir adelante.

“Esta semana viene con un toque de drama y risas a la vez. Te esterarás que un ex anda ventilando tus secretos como si fuera locutor de radio, pero ni te enojes, porque si habla de ti s porque no te ha superado”.

CAPRICORNIO 16 de octubre



Acuario

La monotonía en la que se encontraba atascado al parecer empieza a desaparecer y las cosas en el amor empiezan a tener sentido.

“Se rompe la rutina que tanto te tenía adormilado y llega movimiento sentimental que te va a sacar de balance. Si tienes pareja, prepárate, porque su comportamiento podría darte sorpresas”.

Piscis

Es hora de aterrizar, de vivir el día a día con los pies sobre la tierra, o si no, las cosas no van a llegar del cielo solo porque sí.

“Deja ya de vivir en las nubes y pon los pies bien firmes en la tierra. No puedes seguir creyendo que todo se arregla con amor y buenas intenciones; la vida también se enfrenta con pantalones bien puestos”.