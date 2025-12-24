Horóscopo de Navidad para los 12 signos del zodiaco: predicciones y prevenciones este 24 de diciembre

En el amplio universo de la astrología, una de las voces que ha logrado sobresalir es la de Nana Calistar. La astróloga mexicana se ha ganado un lugar propio gracias a una manera poco convencional y particular de comunicar sus predicciones, un estilo que conecta con miles de seguidores y la distingue.

A nivel global, el interés por los horóscopos y la lectura de los astros aumenta cada día más. Cada vez son más las personas que buscan respuestas o guía en la posición de los planetas y su supuesto impacto en la vida diaria.

Este fenómeno ha dado lugar a una extensa comunidad de especialistas y aficionados que se dedican a interpretar el cielo y traducir esos movimientos en pronósticos accesibles para el público, ya sea en versiones diarias, semanales o mensuales.

Horóscopo para este 24 de diciembre, día de Navidad

Aries

“Muchas amistades nuevas comenzarán a aparecer y, junto con ellas, llegarán grandes cambios que te abrirán los ojos. Empezarás a valorar más a las personas y, ahora sí, sabrás quién merece quedarse en tu vida y quién ya debe formar parte del pasado. No es que te vuelvas mala onda, es que ya aprendiste a elegir mejor. Se marca un viaje y reuniones con amistades que te ayudarán a despejar la mente y a recordar quién eres cuando te sientes libre”.

Tauro

“Ya no es momento de lamentaciones ni de cargar culpas que no te corresponden. Vales más de lo que te imaginas y ha llegado el momento de crecer, no solo como persona, sino como ser humano. En estos últimos días del mes enfócate en ser feliz, en perdonar errores y en soltar lo que ya no suma. No permitas que amores del pasado sigan robándote la paz; esta Navidad viene cargada de reencuentros y armonía familiar que te harán sentir arropado”.

Géminis

“Se marca dinero extra que llega como alivio y también la oportunidad de visitar familia en otra ciudad, lo cual te ayudará a reconectar con tus raíces y a recordar de dónde vienes. El amor te dará una gran lección, pero ojo, no vendrá de una pareja, sino desde tu propia familia, que con palabras o acciones te hará abrir los ojos y entender muchas cosas que no habías querido ver”.

Cáncer

“Si tienes pareja, es momento de demostrar amor, porque la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. No des por sentado a quien está contigo; a veces creemos que el amor aguanta todo y no es así. Deja que las personas hablen y digan lo que quieran, eso solo indica que vas avanzando; no es momento de detenerte ni de engancharte lanzando piedras”.

Leo

“Es momento de que encuentres ese bendito balance que tanto has buscado y que por fin te permitirá sentir paz, estabilidad y un poquito de calma en el alma. Vienen días de cambios importantes, de esos que al principio asustan pero que después agradeces, y también se visualizan nuevos amores que llegan a mover emociones que creías dormidas. Si aprendes a ser más inteligente emocionalmente y dejas de reaccionar desde el orgullo, encontrarás una estabilidad que antes se te negaba”.

Virgo

“Las discusiones familiares por malos entendidos aparecerán en estos días, así que antes de explotar, respira y analiza si realmente vale la pena engancharte. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te caerá del pedestal donde la tenías; todo eso que te negaste a creer resultará ser cierto. Duele, sí, pero también abre los ojos y te libera”.

Libra

“No vuelvas a confiar en nadie a la ligera, y si lo haces que sea porque te han demostrado con hechos, no con palabras bonitas, que se lo merecen. Aprende a creer más en ti, en tu capacidad y en todo lo que puedes lograr cuando dejas de dudar. El año se va y es momento de hacer un análisis sincero de tu vida, de lo que has permitido y de lo que ya no estás dispuesto a tolerar para poder ser realmente feliz”.

Escorpio

“Vienen noticias relacionadas con embarazos en el círculo de amistades y también se marca un viaje a finales de enero, ya sea a la playa o al bosque; solo toma tus precauciones y planea bien para evitar contratiempos. Cuida mucho tus ansias, porque estarás comiendo de más y eso podría reflejarse en aumento de peso; modérate y escucha a tu cuerpo”.

Sagitario

“Deja que tus sueños y metas se materialicen, pero para eso necesitas alejarte de personas negativas, de esas que todo lo ven mal, que viven deprimidas y diciendo que no se puede. Esa gente solo te carga de malas energías y no te deja avanzar. Cuidado con estafas, no caigas en apuestas tontas ni inviertas tu dinero en algo que no esté bien claro, porque podrías salir perdiendo”.

Capricornio

“Recordarás mucho a un ser querido que ya no está en este mundo, y en estos días sentirás su presencia más fuerte que nunca. Podría darte una señal a través de un sueño que después se cumplirá, así que pon atención a lo que sueñas y a lo que sientes. Cuidado con hablar de familiares, porque un comentario mal dicho o fuera de lugar podría detonar un problema serio que no vale la pena”.

Acuario

“No dejes que nadie te ponga en oferta, porque vales mucho más de lo que tú mismo imaginas. Podrías entrar en una etapa de conflictos existenciales, donde no sabrás qué camino seguir y traerás el ánimo por los suelos, pero no permitas que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni que sigan manipulándote como si no te dieras cuenta”.

Piscis

“Tus números de la suerte son el 2 y el 3, y tu mejor día de la semana es el miércoles, aprovéchalos porque traen buena vibra. Tienes que aprender, de una vez por todas, que solo tienes una vida para disfrutar y ser feliz, y no es la de mañana ni la de “algún día”, es esta. Vive, goza y atrévete antes de que sea demasiado tarde y te arrepientas de lo que no hiciste".