Horóscopo del 10 al 14 de noviembre para los 12 signos del zodiaco, según Mhoni Vidente; habría sorpresas económicas

La famosa vidente expuso las visiones que tuvo para cada casa astral.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

10 de noviembre de 2025, 8:24 p. m.
Horóscopo de Mhoni Vidente
Horóscopo de Mhoni Vidente. | Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente, una de las figuras más seguidas en el mundo de la astrología, reveló sus predicciones semanales para cada signo del zodiaco.

En su más reciente lectura, la experta compartió no solo el horóscopo de la semana, sino también las cartas del tarot, los golpes de suerte y las recomendaciones energéticas para atraer prosperidad y bienestar en los próximos días.

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025

  • Aries

Esta semana será determinante para las personas de Aries, pues deberán tomar el rumbo de su vida, tomar decisiones y animarse a cambiar lo que no les hace bien. Además, deben alejarse de personas negativas.

  • Tauro

Las noticias estarán puestas para los Tauro en estos días, pues se cerrarán ciclos como se debe y también llegarán ciertas recompensas por los esfuerzos que se han hecho.

El horóscopo de Mhoni Vidente revela que este sábado 15 de julio los signos vivirán encuentros significativos.
Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Géminis

Podrían llegar nuevas oportunidades en lo profesional o en la vida artística de las personas de este signo, pues el brillo personal y la creatividad estarán a tope.

  • Cáncer

Puede que en estos días se den bastantes oportunidades que puedan ser muy buenas, especialmente en el entorno laboral o cualquier proyecto de emprendimiento.

  • Leo

La fuerza y la energía de los astros estará acompañando a las personas de este signo y les servirá para consolidar proyectos y destacar en lo que se hace.

  • Virgo

Es necesario que se cierren capítulos que ya no suman ni aportan nada, pues lo único que harán será bloquear las cosas venideras.

Horoscopos de la Semana del dia #9deNoviembre al dia #14deNoviembre #Horóscopos #mhonividente
  • Libra

Las personas de Libra podrían tener noticias económicas interesantes, propuestas de nuevos negocios o también suerte en juegos de azar.

  • Escorpio

Es necesario dejar el pasado atrás para liberarse de las cosas que le limitan. Al darse la oportunidad de ver lo nuevo, renacerá más fuerte.

  • Sagitario

El éxito puede hacer parte de esta semana para las personas de Sagitario, pero únicamente si se mantienen enfocados en los proyectos que tengan.

  • Capricornio

Debe dejar el impulso atrás y no tomar decisiones a la ligera. Es necesario que mantengan la calma y se verán resultados favorables.

Horóscopo
El horóscopo de Mhoni Vidente es de los que más se consultan todos los días. | Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Acuario

Es necesario hacer una pausa para reflexionar y reorganizar el camino para escuchar a la intuición antes de actuar, y evitar cometer errores que después se lamenten.

  • Piscis

Podrían llegar nuevas oportunidades que pueden cambiar el rumbo de la vida en las personas de este signo. Además, deben tener plena confianza en su sabiduría y en el destino, pues tiene preparado lo mejor.

