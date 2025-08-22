Horóscopo fin de semana del 22 al 24 de agosto 2025: cambios, decisiones y pasos importantes para los signos

El cuarto fin de semana de agosto 2025 llega con una nueva energía, abriéndose paso con sorpresas para cada uno de los signos del zodiaco. Desde el día 22 hasta el 24, las personas se enfrentarán a cambios particulares, los cuales traerán un nuevo giro a la realidad.

El Horóscopo Negro, reconocido en redes sociales y plataformas digitales, se encargó de dar un panorama para los siguientes días, hablando acerca de las señales, pasos importantes y perspectivas que se debían tener.

En la cuenta de Instagram de cada uno de los signos de este horóscopo, se puede ver un mensaje enfocado a lo que sucederá en los siguientes días. Estas imágenes vaticinan el futuro:

Horóscopo fin de semana del 22 al 24 de agosto:

Aries

“Comienza el fin de semana Aries, y empieza a recibir señales de que las cosas están cambiando. Poco a poco, pero firme. Du mente y su alma están más tranquilas. Y eso, en usted, ya es un avance enorme. No significa que no tenga problemas (los tiene, como todo el mundo) pero ya no le da el papel protagonista que le daba antes. Ha decidido que no va a dejar que lo que pesa le frene”.

Tauro

“Vamos Tauro, este fin de semana está dispuesto/a a hacer lo que sea por cambiar un poco el rumbo, por darle un giro a su energía, por respirar algo distinto. Lo necesita más que nunca. Ha pasado por momentos de mucha incertidumbre, de esos que descolocan por dentro, pero algo en usted ha cambiado. Y sí, por fin, está empezando a pensar en positivo. Puede que en otro momento se hubiera ahogado en un vaso de agua, pero ahora no”.

La jornada estará marcada por energías favorables para tomar decisiones importantes, resolver pendientes y abrir paso a nuevos comienzos. | Foto: Agencia 123rf

Géminis

“Está en un momento crucial de su vida. Y usted lo sabe. Hay una decisión enorme que le ronda la cabeza, una de esas que le cambia el camino, que le obliga a apostar de verdad. Y no es que no quiera tomarla, es que necesita estar completamente seguro/a de lo que va a hacer. Y eso es lo que le tiene en tensión. Este finde, sin embargo, va a sentir un aire nuevo entrar. Literal o simbólicamente, va a respirar diferente”.

Cáncer

“Ay Cáncer, este finde empieza la temporada de Virgo y va a notar cómo todo empieza a recolocarse poco a poco. Su mente se aclara, sus emociones empiezan a ordenarse y, aunque aún hay ruido alrededor, ya no lo escucha con tanta intensidad. Porque por fin se está dando cuenta de algo importante: nada es imposible. Incluso eso que veía tan lejos, incluso eso que dio por perdido. Este fin de semana necesita salir, moverse, cambiar de aires”.

Leo

“Este finde hay que frenar un poquito, tiene que mirarse sin excusas, recuperar esas ganas locas de vivir de verdad. Retome lo que era, sus planes, su gente de siempre, esos contactos que solía tener cerca y que le hacían sentir tan bien. Y baja el ruido. Baje las expectativas. Deje de querer resolverlo todo a la vez. Apague el teléfono si hace falta. Aléjese un rato de las redes, del ruido, del ‘tengo que’. No se va a caer el mundo porque usted decida descansar”.

Virgo

“Virgo, empieza su temporada. Y sí, ha llegado el momento de brillar, de tomar impulso y de volver a ponerse en el centro de todo. Primero usted. Este finde tiene que ser un antes y un después, una declaración silenciosa de que es más fuerte que nunca y de que lo que viene es suyo. Por fin entiende que muchos de sus problemas pueden resolverse si se da un respiro, si deja de exigirte tanto, si simplemente para y respira”.

Libra

“Libra, este fin de semana viene con todo. Emociones a flor de piel, sensibilidad al límite y esa sensación de que todo puede estallar en cualquier momento. Y sí, lo sabe. Está sintiéndolo dentro, aunque lo disimule. Las lágrimas, la alegría, la rabia, los recuerdos… todo está bailando al borde del colapso. Puede que esté a punto de perder algo que le importa, o tal vez está a punto de ganar algo que ni siquiera se había permitido imaginar".

Escorpio

“Vamos Escorpio, empieza la temporada de Virgo y por fin su mente empieza a calmarse un poco. Va a sentir que, por una vez, todo está más o menos bajo control, que las cosas que antes le desbordaban ya no lo sacuden tanto, que tiene el terreno ordenado y que por fin puede respirar sin sentir que se le viene todo encima. Tiene todo más atado de lo que piensa, y aunque este finde vengan pensamientos intrusivos (porque vendrán, lo sabes) no van a poder con usted”.

Sagitario

“Este finde va a ver a gente que le hace muchísimo bien. Personas que le suben la energía, que lo hacen sentir usted, sin filtros ni cargas. Rodéese de ellos. Empápese de su esencia. Búsquelos. Llámelos. Queden como sea. Estar cerca de quienes lo inspiran le va a salvar el finde… y la cabeza. Y sí, la temporada de Virgo empezará a poner orden donde usted solo quiere aventura. Pero no se lo tome como un freno, tómelo como el momento ideal para centrarte en lo que sí vale la pena".

Capricornio

“Vamos Capri, empieza la temporada de Virgo y créame que va a sentirlo fuerte. El ambiente se volverá más claro, más concreto, más enfocado. Y usted, que es de tierra firme, lo va a agradecer. Porque por fin va a empezar a ver las cosas como son, sin adornos ni autoengaños. Este finde, todo irá bien. Pero solo si usted decide no desviarse de lo importante. Y sí, puede que alguien intente desestabilizarlo, sacarlo de quicio, romper la calma que tanto le está costando mantener”.

El horóscopo del fin de semana trazará un cambio en algunos signos. | Foto: Getty Images

Acuario

“Este finde toca tomar decisiones. Pero bien pensadas, no impulsivas. Porque no puede seguir dando vueltas a lo mismo sin avanzar. Y sí, lo sabemos: le cuesta dar el primer paso. Pero ya va siendo hora. Al menos empieza por separar lo que ya no quiere llevar con usted. La temporada de Virgo le va a ayudar a organizarse emocionalmente, a ver con más claridad lo que sí y lo que no. Aproveche su energía para poner orden en su caos personal”.

Piscis