Horóscopo para este lunes, 16 de marzo, según Nana Calistar

Con el tiempo, la astrología se ha convertido en una herramienta que ayuda a ordenar ideas, entender mejor lo que se siente y, en ocasiones, tomar decisiones con mayor claridad.

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Dentro de ese universo abundan los mensajes llenos de empatía, los consejos dados con tacto y las advertencias formuladas con mucha prudencia. Aun así, no todos los astrólogos eligen ese estilo pausado o suave.

Hay quienes prefieren ir directo al punto, sin adornos ni rodeos. Ese es precisamente el sello que ha hecho conocida a la vidente mexicana Nana Calistar, famosa por su manera frontal de hablar y por usar un lenguaje sencillo cuando comparte sus lecturas.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

En esa misma línea, la astróloga compartió recientemente sus predicciones correspondientes a este lunes 16 de marzo.

Horóscopo de este lunes 16 de marzo de 2026

Aries

“A ver Aries, primero que nada, deja de cargar costales que no te corresponden. La vida ya trae suficientes broncas como para que todavía andes cargando culpas que ni son tuyas. Lo que pasó en el pasado ya quedó allá atrás, y aunque a veces regresen recuerdos o personas, eso no significa que debas abrirles la puerta otra vez”.

Tauro

“Mi Tauro querido, se vienen cambios importantes en tu vida, de esos que primero incomodan pero después terminan acomodando todo en su lugar. Vas a empezar a ver con otros ojos a personas que antes considerabas muy cercanas. Y aunque duela, te darás cuenta de que alguna de ellas no eran tan leales como pensabas”.

Géminis

“A ver mi Géminis, deja de querer resolverle la vida a todo el mundo cuando ni la tuya tienes completamente ordenada. Tú tienes un corazón noble y una mente muy inquieta, pero a veces te metes en problemas que ni te corresponden. Andas queriendo arreglar pleitos ajenos, aconsejar a todo mundo y cargar preocupaciones que no te pertenecen, mientras tus propios asuntos se quedan ahí esperando atención. Este día trae una energía muy clara para ti: enfócate en lo tuyo. Tus metas, tus planes y tu tranquilidad deben ser la prioridad. No es egoísmo, es amor propio. Porque cuando tú estás bien, entonces sí puedes ayudar a los demás sin descuidarte”.

Cáncer

“Mi querido Cáncer, si tienes pareja, es momento de hablar claro sobre el futuro. A veces tú te haces muchas ilusiones o planes en tu cabeza, pero no siempre preguntas si la otra persona está pensando lo mismo. Podrías llevarte una sorpresa si descubres que sus planes van por otro camino. No lo tomes como una tragedia, sino como una oportunidad para aclarar las cosas antes de seguir avanzando”.

Leo

“A ver mi Leo, la vida es una sola y no está como para andarla desperdiciando pensando en quien ya se fue, en quien te traicionó o en quien según tú arruinó la vida. Mira, lo pasado ya fue, y aunque duela aceptarlo, hay personas que solo llegaron para enseñarte algo y luego largarse. Así que ya bájale dos rayitas al drama y mejor enfoca tu cabeza en lo que sí importa: tus metas, tus sueños y las bendiciones que todavía están en camino”.

Virgo

“A ver Virgo, escucha bien: vienen días de oportunidades, pero también de decisiones importantes. La vida te está poniendo enfrente varias puertas, y aunque algunas se vean bonitas por fuera, no todas son para ti. Por eso abre bien los ojos y también el corazón, porque no todo lo que brilla es oro, y no toda la gente que te sonríe te quiere ver triunfar”.

Libra

“A ver mi Libra, este día trae una energía muy especial para ti, una de esas que te hacen pensar en la vida, en la familia y en todo lo que realmente vale la pena. Un familiar podría salir de viaje o regresar de uno, y es muy posible que te traiga un pequeño detalle. No será algo costoso, pero sí lleno de cariño, y te recordará que las cosas simples muchas veces son las que más alegran el corazón”.

Escorpio

“Escucha bien, mi Escorpio, porque hoy la vida te trae revelaciones. Y ya sabes que cuando la verdad sale a la luz, a veces duele, pero también libera. En estos días podrías enterarte de algo relacionado con un familiar o alguien cercano que te hará abrir los ojos. Te darás cuenta de que esa persona no era tan confiable como pensabas. No te sorprendas demasiado; la vida tiene la mala costumbre de mostrarnos el verdadero rostro de la gente cuando menos lo esperamos”.

Sagitario

“Mi Sagitario primero que nada, cuida mucho tus cambios de humor y de actitud, porque últimamente podrías estar reaccionando de formas que terminan afectando a tu familia o a tu pareja si tienes una relación. A veces hablas o actúas sin medir las consecuencias y luego te toca andar recogiendo los pedazos”.

Capricornio

“A ver mi Capricornio, estos días vienen cargados de movimientos importantes en tu vida, sobre todo en el área laboral. Una noticia inesperada relacionada con trabajo o dinero podría llegar de repente. Al principio te tomará por sorpresa, pero si sabes manejarla con calma podría convertirse en algo muy positivo para ti. Eso sí, antes que todo debes empezar a cuidar más tu salud. Has estado durmiendo poco o cargando demasiadas preocupaciones en la cabeza, y el cuerpo tarde o temprano pasa factura. Si sigues ignorando el cansancio podrías terminar enfermo o enferma en estos días. No te hagas el fuerte ni la fuerte, porque hasta los más resistentes necesitan descansar”.

Acuario

“Mi Acuario querido, si estás soltero o soltera, deja de ver la soltería como un problema. Al contrario, es una etapa que sirve para conocerte, para entender lo que quieres y para disfrutar tu libertad sin tener que rendir cuentas. Pero ojo, libertad no significa desorden. Disfruta tu etapa, sí, pero con responsabilidad. No te metas en situaciones que después te compliquen la vida emocionalmente”.

Piscis

“A ver mi Piscis últimamente andas medio desesperado viendo cómo pasa el tiempo y sintiendo que tus metas no terminan de concretarse. Y sí, a veces parece que la vida va más rápido para los demás que para uno, pero no te confundas. Cada quien tiene su momento y el tuyo no está lejos. El problema no es que tus sueños no puedan cumplirse, el problema es que a veces te gana la desesperación o te sientas a esperar que las cosas lleguen solitas”.