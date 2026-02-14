Horóscopo para este sábado, 14 de febrero, día de San Valentín, según Nana Calistar

En tiempos donde los horóscopos parecen diseñados para sumar “likes” y hacerse virales entre los más jóvenes en redes sociales, hay quien decidió romper el molde.

Lejos de las frases endulzadas y las predicciones normales, Nana Calistar apostó por un estilo propio, sin filtros y con ese picante que ya es sello personal.

Mientras otras cuentas repiten fórmulas rápidas y mensajes motivacionales de manual, la astróloga mexicana prefiere hablar claro.

Nada de rodeos: lo suyo son las verdades directas, las frases filosas y ese tono frontal que engancha a su audiencia.

Fiel a esa personalidad intensa y sin maquillaje, estas son las predicciones de Nana Calistar para este sábado 14 de febrero de 2026, en pleno Día de San Valentín.

Horóscopo de este sábado 14 de febrero

Aries

“Aries, este 14 de febrero del 2026 te trae con el radar bien prendido, porque vas a andar rodeado de envidias como moscas en pan dulce. Te ha ido bien, has brillado, y ya sabes que cuando uno avanza, siempre sale gente que en vez de aplaudir, avienta mala vibra. Cuídate mucho de personas que se dicen amigas, pero por dentro traen el veneno listo. Hasta tu sexto sentido te va a avisar de quién cuidarte, así que hazle caso a tu intuición y no te hagas el valiente”.

Tauro

“Tauro, este 14 de febrero del 2026 te trae en modo limpieza total, no solo en tu casa, sino en tu vida. Se vienen cambios, acomodos, y hasta podrías encontrar objetos que creías perdidos, como si el universo te estuviera recordando que lo que es tuyo siempre regresa... aunque sea en forma de recuerdo o lección. Hay personas a tu alrededor que te están drenando la energía bien feo. Tú lo sientes, aunque a veces te hagas el fuerte. Tauro, no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. aprende a proteger tu paz, porque tu orgullo te hace aguantar demasiado, pero también ese mismo orgullo te ha salvado de caer otra vez en lo mismo”.

Géminis

“Géminis, este 14 de febrero del 2026 te trae con la cabeza dando vueltas como trompo, porque vas a sentir una necesidad enorme de cambiar cosas que no te han dejado avanzar. Estás en un momento donde por fin podrías comprender el porqué de muchas situaciones que antes solo te dolían o te confundían. Y mira, qué bueno, porque ya era hora de que dejaras de vivir a medias por miedo o por no querer enfrentar lo pendiente”.

Cáncer

“Cáncer, este 14 de febrero de 2026 te llega con muchas emociones revueltas, porque tú eres de los que sienten todo al doble. Algunas veces caes en situaciones absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino, como cuando te aferras a personas o ideas que ya no dan para más. Aprende a soltar, mi cielo, porque no todo lo que amas te conviene”.

Leo

“Leo, este 14 de febrero del 2026 te agarra con el corazón inquieto y la cabeza dando vueltas, como cuando una quiere amor bonito pero también trae cicatrices que todavía arden. Si tienes pareja, no te hagas el loco ni la loca, porque hay temas del pasado que siguen ahí, guardados bajo el tapete, esperando el momento para salir. No es reclamo, es advertencia de señora: lo que no se habla, se pudre. Así que más vale sentarse, hablar claro y dejar las cosas bien acomodadas antes de que el orgullo haga su circo”.

Virgo

“Virgo, este 14 de febrero del 2026 te va a poner a pensar más de la cuenta, como siempre, porque tú no sabes vivir el amor sin analizarlo como si fuera examen final. Andas en una etapa donde los proyectos y las personas se mezclan, y ahí es donde debes tener mucho cuidado, porque no todo el que te sonríe te quiere ver triunfar. Hay gente que se acerca con cara de mosca muerta, pero por dentro trae la envidia bien puesta, así que abre bien los ojos y no sueltes información de más”.

Libra

“Libra, este 14 de febrero del 2026 te trae bien clarito el mensaje: ya suelta lo que no suma. Esa expareja que sigue dándote lata es como un mal hábito, como cuando una sabe que el refresco le hace daño pero ahí anda de necia. Necesitas cerrar ese ciclo de una vez por todas, porque mientras sigas dejando la puerta medio abierta, no va a llegar nada bueno, solo puro recuerdo mal acomodado y gente que nomás te busca cuando se le antoja”.

Escorpio

“Escorpio, este 14 de febrero del 2026 te cae como anillo al dedo para que despiertes y le pongas más ganas a lo que dices que te importa. Si tu relación ha estado confusa, seca o medio apagada, no te hagas, también es porque han dejado que la costumbre se siente en la sala como visita que ya no se quiere ir. El amor, mijo, no es planta de plástico, necesita agua, atención y tantita chispa para que no se marchite”.

Sagitario

“Sagitario, este 14 de febrero del 2026 te llega con una energía bonita para mejorar tu relación, pero todo va a depender de ti y de cómo comiences a consentir a tu pareja. Porque tú eres muy bueno para querer, pero a veces se te olvida demostrarlo, andas en tu mundo, en tus planes, en tus ideas, y la otra persona también necesita sentirse importante”.

Capricornio

“Capricornio, este 14 de febrero del 2026 te llega con un jalón de orejas, porque necesitas cuidar mucho la alimentación. Se te va a hacer bolas el engrudo y podrías subir de peso más de lo que quisieras, no por mala suerte, sino por andar comiendo por ansiedad, por estrés o por puro antojo mal acomodado. Ya bájale tantito, que el cuerpo también cobra factura”.

Acuario

“Acuario, este 14 de febrero del 2026 te llega con la advertencia bien clara: si no te sabes aguantar, no entres en pleitos con amistades, porque andas con el carácter medio filoso y podrías decir cosas que después ni tú puedas arreglar. Aprende a respirar antes de explotar, porque no todo merece tu energía ni tu atención. Un evento o situación en estos días te hará valorar más a tu familia. Vas a darte cuenta de que no todo es calle, amigos o distracciones, a veces lo único real es la gente que ha estado contigo desde siempre. Si tienes pareja, ten cuidado con andar buscando pretextos para pelear. No tienes necesidad de hacerlo, Acuario, a veces te inventas dramas por aburrimiento o por querer sentir emoción, pero eso solo desgasta”.

Piscis

“Piscis, este 14 de febrero del 2026 te llega con una energía más relajada, como para que por fin respires y uses tu tiempo en cosas que de verdad te dejen algo bueno. Porque tú, mi cielo, a veces inviertes tu energía, tu dinero y hasta tu corazón en puras fregaderas que no te regresan nada. Ya es hora de que te pongas más listo y no andes regalando tu paz a quien no la merece”.