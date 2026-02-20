Horóscopo para este viernes, 20 de febrero, según Nana Calistar

Nada de mensajes dulces ni predicciones en modo automático; Nana Calistar, la astróloga mexicana que convirtió la franqueza en su marca personal, reveló sus predicciones del día de hoy tal como son.
Mientras las redes sociales se llenan de consejos “bonitos” que buscan caerle bien a todo el mundo, ella opta por lo contrario: va sin rodeos, directa al grano y con un tono irreverente que no pide permiso.
Fiel a ese estilo frontal que ya la distingue, estas son las predicciones que Nana Calistar tiene preparadas para el viernes 20 de febrero de 2026.
Horóscopo para este viernes 20 de febrero de 2026
- Aries
“Aries, este dinerito extra que ya casi sentías en la bolsa se cancela o se retrasa, así que no hagas cuentas alegres antes de tiempo. Y algo más importante: no prestes dinero, aunque te lloren bonito. Cuando uno presta, casi siempre pierde dos cosas: el dinero y la amistad. No te busques enemigos gratis por querer quedar bien. En el área familiar se fortalecen lazos. Hay acercamiento con personas con las que quizá hubo distancia o frialdad. Aprovecha el momento para sanar y no para reclamar. La familia no es perfecta, pero es raíz. Si decides perdonar, que sea de verdad, no con factura guardada”.
- Tauro
“Tauro, este 20 de febrero de 2026 te voy a decir algo que necesitas escuchar con calma: no juzgues por apariencias. Hay personas nuevas en tu entorno que no te terminan de convencer, pero antes de ponerles etiqueta, date el tiempo de convivir y observar. No todo lo diferente es amenaza. De hecho, se marca el nacimiento de una amistad muy sólida y, para algunos, hasta posibilidad de relación más formal. Pero si te cierras por prejuicio, te lo pierdes”.
- Géminis
“Géminis, este 20 de febrero de 2026 te voy a hablar con claridad, porque tú eres muy listo, pero a veces te haces bolas solo. Se marcan posibilidades de conocer en persona a alguien que trataste primero por red social. La emoción va a estar presente, te va a caer de maravilla y hasta sentirás esa chispa sabrosa de novedad. Pero ojo, porque no todo lo que brilla en la pantalla mantiene el mismo brillo en la vida real. No te ilusiones de más antes de confirmar coherencia entre palabras y hechos. Observa cómo actúa cuando no hay filtros ni fotos editadas. Pon atención a tus sueños estos días. No son casualidad. Tu subconsciente te está mostrando situaciones que están por ocurrir o que ya estás ignorando”.
- Cáncer
“Cáncer, este 20 de febrero de 2026 empieza a sentirse diferente para ti. Después de tanta revuelta emocional, por fin comienzas a encontrar esa paz que tanto necesitabas. No fue magia, fue aprendizaje. Has llorado lo suficiente, has pensado demasiado y ahora te toca respirar más ligero. Tu vida empieza a cobrar un nuevo sentido porque está naciendo un sentimiento especial por alguien que llegó hace poco. No lo minimices ni ilo sabotees por miedo. El tiempo no espera a nadie, así que si te gusta, demuéstralo. La reciprocidad nace cuando alguien se atreve primero”.
- Leo
“Leo, este 20 de febrero de 2026 te quiero con la espalda derecha y la frente en alto, porque lo que viene no es poca cosa. Trámites que tenías atorados comienzan a resolverse, y no porque sea suerte, sino porque ya era tu tiempo. Cuando las cosas se acomodan es porque uno también aprendió a esperar sin hacer berrinche. Así que respira, agradece y sigue moviéndote con inteligencia”. En el área familiar se aproxima un compromiso o boda que moverá emociones y comparaciones".
- Virgo
“Virgo, este 20 de febrero de 2026 bájale dos rayitas a la inseguridad. No todo mundo viene a lastimarte, aunque tu pasado te haya enseñado a desconfiar hasta de tu sombra. La burra no era arisca, pero tampoco se trata de patear antes de que te toquen. Aprende a distinguir entre intuición y paranoia, porque a veces te saboteas solito por miedo a que te vuelvan a fallar. Si tienes pareja, deja de analizar cada gesto como si estuvieras resolviendo un caso policial. El amor no es auditoría ni examen sorpresa”.
- Libra
“Libra, tu ingenuidad es bonita, pero también es peligrosa. Confías demasiado rápido, entregas demasiado pronto y luego andas recogiendo pedazos de ilusión como si fueran monedas tiradas en la calle. No todo el que te sonríe viene con buenas intenciones. Aprende a observar más y hablar menos. No es que te vuelvas frío, es que te vuelvas inteligente. La confianza se gana con hechos, no con palabras bonitas. Ese problema que te ha tenido con el Jesús en la boca empieza a mostrar solución. No será mágico ni inmediato, pero ya se mueve”.
- Escorpio
“Escorpio, este 20 de febrero de 2026 te quiero intenso, pero enfocado; fuerte, pero inteligente. Tú eres de los que siente profundo, ama profundo y también se enoja profundo, y por eso mismo a veces te cargas una tormenta que ni el clima entiende. Hoy el consejo es claro: no descuides a quienes sí han estado contigo en las buenas, malas y peores. A veces te metes tanto en tus propios problemas que te aíslas, y luego cuando reaccionas ya te perdiste momentos importantes”.
- Sagitario
“Sagitario, el día que aceptes tus defectos sin dramatizar ni esconderlos, nadie podrá usarlos en tu contra. No eres perfecto y tampoco tienes que serlo. El problema es que a veces tú mismo te castigas más de lo necesario, te echas culpas que ni te corresponden y te pones la etiqueta de responsable de todo. Ya deja de martirizarte. Hay situaciones donde no eras el villano, solo estabas aprendiendo. Pon atención a dos personas del entorno de tu pareja, porque no todos los consejos que le dan son inocentes”.
- Capricornio
“Capricornio, este 20 de febrero de 2026 te voy a decir algo que ya sabes pero te haces el que no: a veces eres más filoso que cuchillo nuevo. Tu sinceridad no es el problema, el problema es que no siempre sabes envolverla con tantita suavidad. No todo se dice como se piensa, porque hay verdades que construyen y otras que nomás destruyen. Y sí, la has cajeteado. Has lastimado a quien no lo merecía, a personas que ni estaban en guerra contigo. Aprende a medir tu lengua, porque palabra dicha no regresa. Se marca evento social o reunión bastante movida. Te la vas a pasar bien, vas a reír, convivir y hasta presumir ese porte serio que tanto impone".
- Acuario
“Acuario, este 20 de febrero de 2026 te va a mover recuerdos que creías archivados en el cajón del ‘ya fue’. Vas a recordar momentos bonitos con alguien que dejó huella, y no porque quieras volver, sino porque la vida te está mostrando cuánto has cambiado. No confundas nostalgia con destino. A veces uno extraña la emoción, no a la persona. Si no tienes pareja, no es mala suerte, es aprendizaje. No has terminado de valorarte como debes y por eso el universo no te suelta algo estable todavía. El amor no llega para llenarte vacíos, llega cuando ya sabes estar solo sin sentirte incompleto”.
- Piscis
“Piscis, este 20 de febrero de 2026 te voy a decir algo que quizá no quieras escuchar, pero necesitas saber: una amistad te está viendo la cara. Sí, así como lo lees. Tú eres de corazón noble, siempre dispuesto a ayudar, a escuchar y hasta a resolver problemas que ni son tuyos, pero no todo mundo tiene tu misma intención limpia. Observa actitudes, no palabras. Hay quien se acerca por conveniencia y tú, por quedar bien, te haces el que no nota nada. Ya basta. Tu error más grande ha sido querer cambiar tu esencia para encajar con personas que ni están a tu nivel emocional. No necesitas disfrazarte para agradar”.
