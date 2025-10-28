Horóscopo para hoy, 28 de octubre, según Nana Calistar; la envidia podría acechar algunos signos del zodiaco

Día a día, las personas se muestran más interesadas en el mundo de la astrología y en conocer, de mano de los expertos, los presagios y predicciones que hay para cada uno de los signos del zodiaco.

Hay muchos expertos que con el paso de los años han tomado renombre y uno de los que suena sobre todo en territorio mexicano es el de Nana Calistar, figura que ha ganado reconocimiento en redes sociales por dar el horóscopo diario a través de las mismas con un estilo característico y particular.

Cada signo del zodíaco tiene su propio camino en este día. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Horóscopo para hoy martes 28 de octubre, según Nana Calistar

Aries

Hay que bajar las revoluciones a las emociones, sobre todo a las fuertes, pues no todos deben pagar por el coraje.

“Ya bájale dos rayitas a ese carácter que traes, porque últimamente estás que ni tú te aguantas. No todo el mundo tiene la culpa de tus enojos. Viene una racha de decisiones importantes”.

Tauro

La apariencia del fuerte no funciona siempre, y en este día no será tan útil para las personas de este signo.

“No te hagas el fuerte, que últimamente andas más sensible que papel de baño mojado. Estás cargando con emociones que ya no te corresponden, y por eso no avanzas. Suelta, que lo que se fue ya cumplió su función”.

TAURO 28 OCTUBRE



Géminis

En este día, las personas de este signo deben tener determinación, porque estar de un día sí y otro no, no funciona.

“Con razón dicen que contigo ni el espejo sabe con quién está hablando. Un día quieres una cosa y al siguiente lo contrario. Pero bueno, eso también te da tu encanto. Esta semana tu carisma andará por los cielos, y podrías atraer a más de una persona interesada en ti”.

Cáncer

Se debe entender que el pasado ya se fue, y hay que poner especial atención en que vendrá un fuerte golpe.

“Ya deja de vivir mirando hacia atrás, porque el pasado ya se fue y no tiene reembolso. Esta semana el universo te pondrá frente a una situación que te hará madurar de golpe, así que recibe el golpe de elegancia y aprende la lección”.

CÁNCER 28 OCTUBRE



Leo

La traición de personas cercanas estaría muy cerca por este día y debe identificar bien en quién puede confiar, y en quién no.

“Cuídate, porque hay dos víboras bien arrimadas en tu círculo de amistades que te sonríen de frente, pero te clavan el diente por la espalda. No confíes ni en el saludo, porque te buscan nomás por interés”.

Virgo

El amor se tomará este día, pero no por la llegada de alguien especial, sino porque deben comprender que no hay que seguir en juegos.

“Aléjate de amores prohibidos y de esos enredos donde sabes que no hay futuro. Ya no estás para andarle jugando al amante secreto ni al rompecorazones, eso déjaselo a las novelas”.

VIRGO 28 OCTUBRE



Libra

La prudencia y la reserva en la mayor arma de este signo en este día, sobre todo porque la envidia abunda.

“No sueltes palabra sobre tus planes ni proyectos, porque las envidias están al acecho y podrían echarte a perder algo que apenas empieza a florecer. Si las cosas no te salen como tu querías, no te desanimes; recuerda que el universo tiene su propio ritmo, y aunque se tarde, te acomoda las piezas a tu favor”.

Escorpio

Las personas de este signo deben tener fiel convicción a sus pensamientos y decisiones.

“Te toca aprender a elegir con el corazón y no con la presión de los demás. Nadie tiene que decidir por ti; ni tus amigos, ni tu vecina. Hazle caso a tu intuición que nunca falla. Se vienen buenas noticias económicas.

ESCORPIÓN 28 OCTUBRE



Sagitario

En este día hay que controlar las palabras y la forma de expresarse, pues podría ser hiriente.

“Cuida esa lengua, porque la traes más filosa que cuchillo de cocina. Podrías decir algo de más a tus seres queridos y lastimarlos sin querer. No todo se arregla con un ‘Ay, así soy yo’, aprende a medir tus palabras”.

Capricornio

Parece que no se ha entendido que el pasado quedó atrás y quiere volver a buscar lo que no se ha perdido.

“Otra vez andas queriendo buscar a esa persona del pasado, ¿Verdad? Pues ni se te ocurra, porque regresar a lo mismo es como querer tapar el sol con un dedo. No repitas errores, la historia no va a cambiar nomás porque tengas esperanza".

CAPRICORNIO 28 OCTUBRE



Acuario

La intuición y el sexto sentido estarán hoy a flor de piel, y será mejor hacer caso a esos presentimientos.

“Tu sexto sentido estará más filoso que nunca, así que hazle caso. En estos días podrías sufrir un engaño o una desilusión de alguien que consideras intocable. No te desgastes pensando en el porqué, deja que el tiempo acomode a cada quien en su lugar, porque el karma siempre cobra factura y sin descuento”.

Piscis

Es hora de dejar atrás el pensamiento de que el amor no fue hecho para las personas de este signo. La vida dará un claro mensaje.

“Ya deja de andar pensando que el amor no se hizo para ti, porque la vida te va a callar la boca y te lo va a poner en frente cuando menos lo esperes. Una situación medio rara te abrirá los ojos para que valores lo que tienes a tu lado”.