Horóscopo semanal del 27 al 31 de octubre: predicciones para el cierre de mes

Octubre llegó a su final y este cierre trae una serie de situaciones a las que se tendrán que enfrentar los signos. Habrá sorpresas, cambios y decisiones importantes que tomar, teniendo en cuenta la etapa en la que se está.

El Horóscopo Negro recopiló los mensajes y guías para los 12 signos del zodiaco del 27 al 31 de octubre, brindando un camino distinto.

Aries:

Ha estado aguantado mucho y esta semana no guardará silencio para expresar lo que siente, pues se había guardado opiniones y comentarios a lo que lo rodeaba.

“Esta semana va a hablar alto, claro y con toda la razón del mundo. Y sí, puede que pierda a alguien por el camino, pero al menos va a ganar su paz”.

Tauro:

Esta semana tendrá que enfrentar algo que ha estado posponiendo, bajo la excusa de que llegará el momento indicado. Sin embargo, es importante que se tome esa decisión.

“No puede seguir esquivando esa conversación, esa decisión, ese cierre que sabe que necesita. Le prometo que una vez lo haga, va a notar cómo el cuerpo se relaja por completo”.

Géminis:

Es bueno entender cuando ya algo terminó y es clave romper lazos que ya no son para usted. Habrá señales este tiempo para que cambie su energía, pues se dará una propuesta inesperada.

“Prepárese porque Mercurio entrando en Sagitario este miércoles va a hacer que se caigan todas las máscaras. Es hora de hablar sin filtros”.

El horóscopo brinda un camino para impulsar energías. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer:

Esta temporada estará llena de emociones a flor de piel y una intuición aguda. Se captaran energías y verdades ocultas, por lo que debe prepararse para enterarse de algo importante.

“No son solo chismes varios, sino verdades que se clavan como puñales. Y llega el viernes de Halloween, con la Luna en Piscis, y se va a sentir como si el universo le quitara la coraza”.

Leo:

Esta será una etapa que marcará un antes y un después en su vida, ya que ha ido encontrando su centro. Se sentirá mejor estando en silencio, por lo que tendrá que tomarse un respiro, pues no necesita demostrarle nada a nadie.

“En sus relaciones, esta semana puede que note que algunas personas se aleja o actúan raro con usted. No se vuelva loco intentando entenderlo”.

Virgo:

Hay una energía diferente y las vibras se notan. Las cosas van tomando su lugar y en esta oportunidad se sentirá orgulloso del avance que ha tenido, pues el esfuerzo valdrá la pena.

“La vida empieza a devolvérselo con pequeñas oportunidades. Pero también es verdad que en el fondo a nivel emocional no están siendo semanas fáciles”.

Libra:

No han sido tiempo fáciles, pues su mente está a todo ritmo y, de vez en cuando, aparece la preocupación. El agotamiento es evidente, aunque no sabe la razón.

“Esta semana el universo le da un mensaje clarito: deje de anticiparse a los dramas que aún no han pasado. No se adelante a los finales trágicos que solo existen en su cabeza”.

Escorpio:

Está en su momento de brillar y se nota que atraviesa una etapa relevante. Está irresistible y poderoso, por lo que acapara las miradas con la energía que evidencia.

“Se trata de recibir, de dejarse cuidar, mimar y escuchar, sin sentirse culpable por ello. Después de meses de trabajo interno, de heridas y transformaciones, por fin siente que la vida empieza a recompensarlo”.

Horóscopo para finalizar octubre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sagitario:

Lleva meses priorizando a los demás, apagando incendios ajenos y es momento de ponerse en primer lugar. Si se siente tranquilo con las decisiones que tomó, significa que han funcionado.

“Va a estar en paz con usted mismo, y eso es motivo de celebración. Dese un capricho, una noche con usted, un viaje improvisado, lo que sea”.

Capricornio:

Estos días serán clave para usted, pues su intuición ha hecho de las suyas. Vienen cosas grandes y debe prepararse para estar al 100%, confiando en usted. No se deje afectar de la gente que siempre tiene algo que decir.

“Haga lo que su inteligencia le diga y no lo que le digan los demás. No haga caso a lo que no vibra con usted en estos momentos”.

Acuario:

Está soltando verdades que tenía atravesadas en su interior, por lo que ya se siente que está listo para decirlas abiertamente. Sus palabras podrían afectar a otros, pero no valen la pena.

“Ya no le sirven los perdones de nadie, porque lo que usted quería no era que se arrepintieran, sino que entendieran lo que le dolió”.

Piscis:

Esta semana será para vivir el presente sin planear tanto. Es momento de hacer más y pensar menos, rodeándose de quienes lo llenan de energía bonita.