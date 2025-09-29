Horóscopo semanal del 29 de septiembre al 3 de octubre: predicciones para los 12 signos del zodiaco

Septiembre cierra una etapa del 2025, ofreciendo un panorama distinto. Miles de personas están expectantes por lo que vendrá con octubre, un mes lleno de misterio, cambios y situaciones.

Para esta semana de transición de un mes a otro, el Horóscopo Negro vuelve a soltar sus mensajes y predicciones, mencionando lo que podría ocurrir del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Aries:

Es momento de balancear las relaciones, ya que últimamente no hay un gusto por como lo tratan o lo hacen sentir. Hay que analizar todo, sin basarse solo en favores o gestos, sino darse cuenta quién suma de verdad.

“Esta semana ponga en un lado de la balanza todo lo que hace por los demás y en el otro todo lo que hacen los demás por usted. Mírelo bien y analice resultados”.

Tauro:

Todo parecía juntarse en los días pasados, dejando complejo el escenario con trabajo, amor, amigos y vida adulta. No obstante, ya con una llorada se levanta y sigue adelante, pues esta semana todo se empieza a acomodar.

“Ahora es momento de tomar decisiones claras, sin dudas y con precisión. El universo está jugando a su favor, así que no tenga miedo de dar esos pasos”.

Cada signo del zodiaco tiene su propio mensaje celestial. | Foto: Getty Images

Géminis:

El cambio de actitud en usted se nota. Ante se agobiaba y ahora recarga fuerzas para seguir adelante. Esta semana la energía estará arriba y no tiene nada que perder.

“Es el momento de moverse en serio, de manifestar en voz alta lo que quiere y de ir a por todas. Y sí, todo esfuerzo trae su recompensa”.

Cáncer:

Es momento de confiar más en usted. Estos días que llegan traerán retos que asustan, por lo que tendrá que seguir y no desconfiar de sus capacidades.

“Octubre empieza y le regala una nueva página para demostrarle que es capaz de mucho más de lo que a veces se permite creer”.

Leo:

Es importante cuidarse de la monotonía peligrosa, pues todo se encuentra más o menos controlado. Esta semana será para buscar nuevas metas y motivaciones aunque sean pequeñas.

“Su mente necesita acción para no ahogarse en sus propias movidas”.

Virgo:

El karma le recompensará lo ocurrido, y todo ese esfuerzo que ha hecho volverá multiplicado por dos. Es bueno confiar porque serán días de noticias que lo harán sentir que todo valió la pena.

“Cuidado con la gente que vive como si la vida fuera una competición continúa. Sabe de quién hablo: esas personas que parecen querer pisarle los talones, que no soportan no ganar, que siempre necesitan demostrar algo”.

Libra:

Estos días serán de experiencias que marcan un antes y un después. Podrá conocer gente nueva con la que habrá conexión, ser usted mismo sin fingir nada y sin filtros.

“Ojo con esa cabecita que a veces se pone en lo peor. Puede que se sienta un poco más atascado de lo normal, como si fuera a chocar en cualquier momento”.

Escorpio:

Necesita apagar el mundo, desconectar la mente, poner en off todas las responsabilidades y olvidarse, aunque sea un rato, de las preocupaciones. A pesar de que le guste tener todo controlado, debe bajarle a esa intensidad.

“Esta semana el mensaje es claro: baje el ritmo, por su bien. Si no lo hace, su propio cuerpo le va a obligar a parar”.

Cambios importantes para las personas con la llegada de octubre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sagitario:

Su prioridad debe ser cuidarse. Debe replantearse en caso de que algo o alguien no lo deje hacer esto, pues el primer lugar es suyo. Debe tomar con calma los vínculos y trabajos, buscando un balance.

“Esta semana su mente va a hacer clic por fin, va a vivir momentos de esos que le hacen ver qué es lo que falla y dónde necesita mover ficha. Escuche esas señales”.

Capricornio:

Se dará cuenta de que estos días serán claves para estar un poco en su burbuja. Se dará cuenta de que las opiniones ajenas no aportan y solo estancan. Lo mejor será tomar distancia y protegerse.

“En su silencio se encuentra la fuerza para decidir su próximo movimiento, y es justo lo que le va a mantener un paso por delante”.

Acuario:

Sigue curando heridas del pasado que le dejó alguien, pero la indiferencia sigue afectando. Es duro ver cómo las personas cambian de un momento a otro, por lo que esta semana será para un cambio de chip.

“No se trata de venganza, se trata de paz mental. Es momento de ser usted quien muestra indiferencia, de que vean que está bien, que su vida sigue”.

Piscis:

La libertad es oro para usted, por lo que ya no se siente ligado a ningún tipo de expectativa con respecto a quienes lo rodean. Haga lo que le nazca y viva a su ritmo.