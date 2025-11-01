Horóscopo y afirmaciones de Walter Mercado para el 2 de noviembre; habría sorpresas para los 12 signos del zodiaco

El domingo 2 de noviembre se perfila como una jornada ideal para quienes buscan reinventarse, iniciar proyectos o recibir con optimismo los cambios que el destino tiene preparados.

Las configuraciones planetarias, según las proyecciones astrológicas, crean un entorno alentador tanto en el ámbito laboral como en el personal, impulsando a tomar decisiones con firmeza y confianza.

El día invita a mantener una actitud receptiva ante las sorpresas del universo y a asumir los desafíos con espíritu positivo. Esta visión, que entrelaza lo espiritual con lo cotidiano, evoca la enseñanza del recordado astrólogo Walter Mercado, cuya voz (llena de esperanza y amor) marcó a generaciones enteras en América Latina y otras regiones del mundo.

Aunque él ya no está físicamente, su mensaje sigue brillando a través de su sobrina, Betty B. Mercado, quien continúa su labor de transmitir la sabiduría cósmica y el optimismo que lo convirtieron en un ícono cultural y espiritual.

Así, el universo parece recordarnos, una vez más, que cada día ofrece la posibilidad de renacer, crecer y transformarse.

Horóscopo de Walter Mercado para el domingo 2 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para este 22 de septiembre

Según la información brindada por El Nuevo Herald, en este día cada signo contará con un mensaje de los astros y una combinación numérica que le favorecerá.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Este día ofrece para las personas de este signo una gran claridad, pues podrán definir fácil lo que quieren y también tendrán la disposición para ir por ello.

Afirmación: “Mi impulso es sagrado. Hoy avanzo con decisión”.

Tauro (20 de abril - 21 de mayo)

El horóscopo de hoy invita a dejar atrás una creencia que limite el actuar y, por el contrario, invita a inventar nuevas formas de llevar el día a día.

Afirmación: “Lo que libero me fortalece. Hoy confío en mi renovación”.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Las conversaciones importantes llegarán y una decisión que necesita coraje también será importante.

Afirmación: “Mi voz tiene dirección. Hoy me comunico con claridad”.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Los límites no hacen parte de este día, es hora de dejarse llevar un poco por el impulso.

Afirmación: “Mi sensibilidad es fuerza. Hoy me posiciono con amor”.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La confianza será el pilar de este día, pues es lo que se necesita para que las cosas salgan tal cual lo planeado.

Afirmación: “Mi luz merece espacio. Hoy me expreso sin miedo”.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hay que soltar la perfección para actuar desde la espontaneidad y la intuición.

Afirmación: “Mi acción imperfecta ees suficiente. Hoy confío en lo que es espontáneo”.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las cosas no se deben guardar, se debe decir lo que se siente para que se logre actuar desde la verdad.

Afirmación: “Elegir es un acto de amor propio. Hoy me elijo”.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hay una oportunidad para reconectar con la energía y por fin será posible tomar una decisión que devuelva la fortaleza.

Afirmación: “Mi cuerpo merece respeto. Hoy actúo desde mi poder”.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

En este día, todo es posible para las personas de Sagitario. Es momento de que algo especial inicie, y deben dar el primer paso.

Afirmación: “Mi entusiasmo guía mi camino. Hoy avanzo con fe”.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La estabilidad emocional debe estar de vuelta para que se pueda soltar algo que no permite avanzar.

Afirmación: “Mi raíz es mi fuerza. Hoy construyo desde lo verdadero”.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Ya no se debe guardar más lo que se debe decir, las cosas deben así y esto servirá para expandir las ideas.

Afirmación: “Mi visión merece espacio. Hoy la comparto con claridad”.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

El merecimiento es importante y es importante que las personas de este signo digan que “sí” a lo que les suma y que “no” a lo que los perjudica.