Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el domingo 25 de enero para los 12 signos del zodiaco

El recuerdo de Walter Mercado vuelve a tomar protagonismo en una fecha que, según los especialistas en astrología, invita a la renovación y al impulso personal.

Aunque el icónico astrólogo ya no aparece en los medios, su mensaje de amor, fe y confianza en la energía propia continúa vigente gracias a la labor de su sobrina, Betty B. Mercado, quien ha asumido la tarea de preservar y difundir esa visión.

De acuerdo con los astrólogos, el domingo 25 de enero se perfila como un día propicio para encarar nuevos comienzos, asumir retos y avanzar tanto en el ámbito profesional como en asuntos personales.

Las configuraciones planetarias de la jornada favorecerían la valentía, la intuición y la capacidad de adaptarse a lo inesperado.

En este contexto, los expertos recuerdan que cada día ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, y que quienes logren sintonizar con el momento podrían encontrar en esta fecha algo más que un día común: una oportunidad para abrir caminos y renovar propósitos.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 25 de enero de 2026

Aries

“Surge un deseo de actuar de forma diferente, de romper un patrón que ya no funciona. La tensión con el Sol, Marte y Plutón te lleva a reconocer qué te muerte realmente y hacia donde quieres ir”.

Números de la suerte: 39, 44 y 15.

Tauro

“Las cuadraturas de la Luna con otros planetas revelan una incomodidad interna: un hábito, una relación o una situación que impide tu crecimiento. Hoy sientes la necesidad de moverte, aunque sea dando un pequeño paso”.

Números de la suerte: 20, 8 y 30.

Géminis

“La Luna en Aries te impulsa a hablar, pero las cuadraturas te piden que midas el impacto de tus palabras. Surge una conversación pendiente, una verdad que quiere salir. El día te empuja a elegir con claridad”.

Números de la suerte: 9, 5 y 11.

Cáncer

“Las cuadraturas de tu regente con otros planetas te muestran qué áreas de tu vida necesitan mayor atención. Hoy descubres que protegerte no siempre significa retroceder, volver a tu pasado a veces es avanzar con el corazón firme”.

Números de la suerte: 30, 41 y 8.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Leo

“El fuego de la Luna en Aries te favorece, pero las cuadraturas te confrontan con tu orgullo o con una expectativa sobre las personas que te rodean que ya no encaja con la realidad. Algo te invita a liderar desde un lugar más auténtico, más real y efectivo. El día trae una revelación sobre tu rol en una relación y/o proyecto en el que te encuentras”.

Números de la suerte: 8, 31 y 23.

Virgo

“La tensión planetaria de este día te obliga a soltar el control de situaciones donde la alternativa es fluir con los cambios que surjan en el último minuto. La Luna en Aries te pide acción, mientras que las cuadraturas te piden abrazar el Orden Divino. Hoy surge una oportunidad favorable inesperada o un impulso que rompe tu rutina”.

Números de la suerte: 40, 5 y 38.

Libra

“Hoy la Luna en Aries toca directamente tu yo, tus deseos y el deseo ajeno, tu necesidad de armonía y la verdad cruda que llega cuando la vida te pide elegirte a ti mismo. Esta cuadratura múltiple con el Sol, Marte y Plutón funciona como un espejo que te muestra dónde has cedido demasiado, dónde has callado para no incomodar, dónde has sostenido una paz que era tensión”.

Números de la suerte: 47, 28 y 22.

Escorpio

“Algo que estaba oculto dentro de tu ser se ilumina, despierta y aunque puede traerte cierta incomodidad, también te libera. Hoy sientes la urgencia de transformar una idea, un pensamiento o un deseo profundo en algo positivo para ti”.

Números de la suerte: 31, 54 y 38.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Sagitario

“El fuego de la Luna en Aries te impulsa a actuar, pero las cuadraturas que forma con otros planetas te recuerdan que no todo se resuelve de forma mágica o por el entusiasmo que le pongas. Tomas una decisión que requiere madurez, no solo impulso”.

Números de la suerte: 33, 51 y 48.

Capricornio

“Las cuadraturas con el Sol, Marte y Plutón te muestran un comportamiento que no funciona o una responsabilidad que debe ser renegociada. Hoy puedes sentir presión, pero también claridad sobre lo que se debe cambiar”.

Números de la suerte: 19, 13 y 31.

Acuario

“Las cuadraturas entre la luna y otros planetas te empujan a romper un molde mental o social que ya te queda pequeño. Hoy surge una idea nueva o una conversación que redefine tu visión de cómo debe ser tu vida a partir de hoy”.

Números de la suerte: 51, 39 y 53.

Piscis

“Las cuadraturas de la luna con otros planetas revelan un límite emocional o energético que ya no puedes ignorar. Hoy descubres que poner límites a las otras personas también es un acto de amor propio”.

Números de la suerte: 38, 5 y 33.