Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el domingo 29 de marzo para los 12 signos del zodiaco

El 29 de marzo no pinta como un domingo cualquiera, al menos para quienes creen en lo que dicen los astros. Según astrólogos, ese día llega con una energía especial, ideal para tomar decisiones importantes y arrancar de cero en varios aspectos de la vida.

Horóscopo y predicciones de hoy, domingo 29 de marzo, según Nana Calistar

La idea, dicen los expertos, es no dejar pasar la oportunidad: es buen momento para moverse, hacer cambios tanto en lo personal como en lo laboral y soltar lo que ya no suma.

Además, aseguran que el movimiento de los planetas estaría potenciando cualidades clave como la intuición, el coraje y la capacidad de adaptarse, justo lo que se necesita cuando alguien está pensando en cerrar ciclos o dar ese paso que ha venido aplazando.

En medio de este panorama, vuelve a tomar fuerza el legado de Walter Mercado, recordado por su mensaje enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona.

Esa visión sigue vigente gracias a su sobrina, Betty B. Mercado, quien ha mantenido vivas sus enseñanzas.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Para los especialistas, días como este funcionan como una especie de empujón: un recordatorio de que siempre se puede empezar de nuevo. Si se sabe aprovechar, este 29 de marzo podría marcar el inicio de cambios importantes y nuevas oportunidades.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“El Domingo de Ramos abre la puerta a un tránsito espiritual profundo: es el día en que se bendicen los caminos, se honra la humildad y se reconoce que antes del renacer, hay un proceso de preparación interior. La Luna en Virgo acompaña esta energía con claridad, limpieza, orden y propósito. Es un día para purificar, organizar, bendecir y disponerse a avanzar”.

Números de la suerte: 8, 7, 4.

Tauro

“La energía de este Domingo de Ramos te pide honrar tu cuerpo, tu hogar y tus acciones como espacios sagrados. La Luna en Virgo te guía a limpiar, organizar y a embellecer, como si cada gesto que hagas por tu entorno trajera una bendición. Hoy preparas el terreno para un ciclo más estable y fértil”.

Números de la suerte: 29, 33, 16.

Géminis

“Este Domingo de Ramos ilumina la forma en que comunicas tu forma de pensar. La Luna en Virgo te ayuda a poner orden mental, a hablar con intención y a elegir palabras que abran caminos. Hoy bendices tus ideas y te preparas para conversaciones que traerán claridad y buenos acuerdos”.

Números de la suerte: 4, 48 y 21.

Cáncer

“Este día en que celebramos el Domingo de Ramos toca tus emociones más íntimas y te invita a preparar tu corazón para un cambio espiritual más profundo. La Luna en Virgo te ayuda a ordenar tus sentimientos, a soltar cargas y a bendecir tu gran poder de empatía. Hoy encuentras paz en lo simple y en lo verdadero”.

Números de la suerte: 36, 11, 49.

Leo

“Este Domingo de Ramos te invita a tomar todo con calma y a reconocer qué partes de tu vida necesitan orden antes de seguir avanzando. La Luna te ayuda a ver con claridad qué responsabilidades son tuyas y cuáles debes soltar. Hoy tu energía te impulsa a brillar sin esfuerzo. Sientes que tu camino se abre cuando actúas desde la humildad y no desde la prisa”.

Números de la suerte: 44, 24, 18.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Virgo

“La Luna en tu signo te da una sensación de claridad que te ayuda a organizar tu mente y tus emociones. Este Domingo de Ramos te invita a bendecir tus pasos y a confiar en que estás entrando en una etapa más ordenada y tranquila. Hoy entiendes qué hábitos te restan energía. Sientes que tu vida empieza a linearse con lo que realmente necesitas”.

Números de la suerte: 5, 20, 58.

Libra

“Ese día te ayuda a ver tus relaciones con más objetividad y a notar dónde necesitas equilibrio. La Luna en Virgo te impulsa a poner límites sanos y a cuidar tu energía emocional. Hoy te das cuenta de que la armonía empieza dentro de ti, no en lo que otros hacen. Sientes que tus vínculos se vuelven más ligeros cuando actúas desde la verdad”.

Números de la suerte: 27, 18, 49.

Escorpio

“Este Domingo de Ramos mueve tus emociones más íntimas y te hace enfrentar tus miedos y deseos más profundos. La Luna en Virgo te ayuda a poner orden para cambiar todo lo negativo en bendiciones. Hoy entiendes qué cargas ya no quieres seguir llevando. Sientes que tu fuerza interior crece cuando te permites ser honesto contigo mismo”.

Números de la suerte: 32, 2, 17.

Sagitario

“Este día te recuerda que tus metas necesitan estructura para realizarlas con éxito. La Luna en Virgo te ayuda a organizar tus ideas y a darle forma concreta a lo que quieres lograr. Hoy te das cuenta de que la disciplina también es una forma de libertad. Sientes que tu camino se vuelve más fácil cuando avanzas un paso a la vez”.

Números de la suerte: 4, 11, 59.

Capricornio

“La sagrada energía de este Domingo de Ramos suaviza tu forma de ser, esa exigencia que te caracteriza y te invita a ser más flexible. La Luna en Virgo te ayuda a revisar tus planes y a ajustar lo que ya no funciona. Hoy entiendes que no todo debe ser perfecto para avanzar. Sientes que tu carga se aligera cuando permites que la vida fluya un poco más”.

Números de la suerte: 47, 32, 18.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Este Domingo de Ramos te pide claridad mental y que tomes decisiones simples. La Luna en Virgo te ayuda a organizar tus pensamientos y a ver qué ideas son útiles y cuáles solo te distraen. Hoy sientes que tu visión del futuro se vuelve más realista y alcanzable”.

Números de la suerte: 39, 31, 5.

Piscis

“Este Domingo de Ramos toca tu sensibilidad y te invita a preparar tu corazón con calma. La Luna en Virgo te ayuda a poner límites emocionales y a organizar tus prioridades. Hoy entiendes que tu intuición es más clara cuando tu vida está en orden. Sientes que tu fe se vuelve más práctica y te guía con suavidad”.

Números de la suerte: 47, 21, 59.