Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 26 de marzo para los 12 signos del zodiaco

El jueves 26 de marzo se perfila como una fecha clave para quienes creen en la influencia de los astros. Según especialistas en astrología, el ambiente astral de ese día estaría alineado para impulsar decisiones importantes y dar paso a nuevos comienzos.

Este es el horóscopo de hoy, miércoles 25 de marzo, según Nana Calistar

La recomendación es clara: aprovechar el momento para mover fichas, tanto en lo personal como en lo laboral, y dejar atrás lo que ya no aporta.

De acuerdo con los astrólogos, las configuraciones planetarias favorecerían habilidades como la intuición, la valentía y la capacidad de adaptarse, cualidades fundamentales para quienes están pensando en arrancar una nueva etapa o tomar decisiones que venían posponiendo.

En este contexto, vuelve a resonar el legado de Walter Mercado, una figura que sigue muy presente entre los seguidores de la astrología por su mensaje centrado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía personal.

Su visión continúa vigente gracias al trabajo de su sobrina, Betty B. Mercado, quien se ha encargado de mantener vivas sus enseñanzas.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Para los expertos, jornadas como esta sirven como recordatorio de que siempre hay espacio para renovarse. Si se sabe aprovechar esa energía, el 26 de marzo podría dejar de ser un día cualquiera y convertirse en el punto de partida para replantear metas y abrirse a nuevas oportunidades.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“La Luna en Cáncer suaviza tu fuerte carácter y te invita a bajar la guardia. Evita actuar impulsivamente, déjate guiar por tu intuición y notarás que las decisiones tomadas desde el corazón tienen más impacto que las tomadas desde la prisa. Un asunto familiar o emocional pide tu presencia. Si lo atiendes con paciencia, se transforma en algo positivo”.

Números de la suerte: 21, 50, 7.

Tauro

“La energía canceriana te envuelve en una sensación de calma y pertenencia. Tus palabras tienen ahora un toque más cálido y empático, lo que facilitará tener conversaciones productivas y agradables. Es un buen día para fortalecer vínculos, cocinar algo rico o dedicar tiempo a tu espacio personal”.

Números de la suerte: 5, 27, 7.

Géminis

“La Luna en Cáncer te vuelve más consciente de tus necesidades emocionales, incluso aquellas que sueles ignorar. Ahora vas a sentirte más conectado con tus recuerdos o con personas que te brindan seguridad. Es un día ideal para ordenar tus pensamientos y priorizar lo que realmente te nutre”.

Números de la suerte: 3, 11, 44.

Cáncer

“Con la Luna en tu signo, Cáncer, tu energía se intensifica y tu intuición se vuelve casi telepática. Estarás ahora muy sensible, emotivo, pero también más poderoso emocionalmente, Es un día para escucharte, cuidarte y permitirte expresar lo que sientes sin filtros. Tu presencia tendrá un efecto sanador en otros”.

Números de la suerte: 28, 18, 20.

Leo

“La Luna en Cáncer te invita a bajar el ritmo y reconocer emociones que has dejado en pausa. Hoy puedes sentir nostalgia o necesidad de refugio, y eso está bien. Date mucho cariño. Saca el día para descansar, reconectar con tu mundo interior y recordar que incluso el corazón más valiente necesita ternura”.

Números de la suerte: 9, 12, 2.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Virgo

“La energía lunar despierta tu lado protector y te impulsa a cuidar más a quienes amas. De seguro estarás más conectado con tus amistades o con tu comunidad, y podrías recibir una muestra inesperada de cariño. Es un buen día para planear, organizar y crear algo que te haga sentir emocionalmente estable”.

Números de la suerte: 29, 19, 14.

Libra

“La Luna en Cáncer ilumina tu área profesional y te recuerda que el éxito también se construye desde la sensibilidad que genera creatividad. Estarás más vulnerable ante la opinión ajena, pero esa misma vulnerabilidad te vuelve más auténtico. Confía en tu intuición para tomar decisiones importantes”.

Números de la suerte: 45, 28, 8.

Escorpio

“La energía de esta luna en el signo de Cáncer te abre el corazón y te invita a compartir lo que normalmente guardas en silencio. Excelente día para tener una conversación profunda o un momento de revelación emocional. Es un día ideal para sanar, personar o reconectar con tu espiritualidad”.

Números de la suerte: 11, 6, 32.

Sagitario

“La Luna en Cáncer te lleva a mirar hacia adentro y reconocer emociones que habías dejado en segundo plano. Te sentirás más introspectivo, pero también más conectado con tus deseos reales. Excelente día para transformar, soltar o iniciar un proceso emocional importante que te hará sentir liviano de espíritu”.

Números de la suerte: 16, 24, 30.

Capricornio

“Esta Luna en Cáncer activa tus relaciones y te invita a mostrar tu lado más tierno. Estarás más receptivo a recibir y dar cariño. Se te hará muy fácil abrirte emocionalmente. Es un día ideal para fortalecer vínculos, pedir apoyo o expresar lo que necesitas sin miedo a parecer vulnerable. Cree en ti, en tu poder interior”.

Números de la suerte: 33, 47, 2.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“La energía lunar te ayuda a reconectar con tu cuerpo y con esas rutinas diarias que has dejado abandonadas. Hoy sentirás la necesidad de ordenar, limpiar o crear un ambiente más acogedor. También podrías notar emociones que habías racionalizado demasiado. Escúchalas, tienen un mensaje valioso”.

Números de la suerte: 1, 8, 40.

Piscis

“La Luna en Cáncer te envuelve en una ola de creatividad, romanticismo y sensibilidad. De seguro te sentirás inspirado, soñador y con ganas de expresar lo que sientes a través del arte, el amor o la conexión emocional. Es un día perfecto para seguir tu intuición sin dudar. Disfruta del momento presente, Piscis”.

Números de la suerte: 13, 6, 24.