Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 24 de noviembre para los 12 signos

El inicio de la semana llega envuelto en un aire de renovación que muchos podrían aprovechar para reorientar su camino. Este 24 de noviembre aparece descrito por astrólogos como un día fértil para impulsar tanto metas laborales como planes íntimos, gracias a la influencia de configuraciones planetarias que alientan la audacia y afinan la intuición.

En este clima de oportunidades resuena también la huella de Walter Mercado, cuyo mensaje de amor y esperanza permanece vivo.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aunque ya no ocupa los reflectores, su filosofía sigue vigente a través de su sobrina, Betty B. Mercado, encargada de preservar ese legado y de reforzar la idea de que el universo conspira a favor de quien confía en su propia energía.

Con ese telón de fondo, la jornada se perfila como un llamado a la transformación. Los especialistas recuerdan que cada amanecer trae consigo la posibilidad de recomenzar; quienes opten por fluir con los imprevistos y abrirse al impulso del momento podrían encontrar en este martes mucho más que una fecha en el calendario: una puerta simbólica hacia nuevos inicios.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 24 de noviembre de 2025

Aries

Con el cierre del año a la vista, Aries reconoce que debe dejar atrás un episodio difícil. Este domingo surge como espacio para clarificar deseos y metas, mientras la Luna en Virgo aporta orden y disciplina para estructurar un nuevo ciclo más sereno y afectuoso.

Números de la suerte: 23, 41, 30.

Tauro

Tauro privilegia hoy la calma y compañía grata, alejándose incluso de vínculos tóxicos. Con la Luna estimulando la creatividad y la salud en mejoría, busca cerrar noviembre en abundancia. Su mantra: ser único, especial y bendecido, guía la jornada diaria.

Números de la suerte: 11, 6, 37.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. | Foto: Getty Images

Géminis

Con la mente acelerada, reacciona según pensamientos ajenos y eso le tensa. Necesita soltar el control y adaptarte a imprevistos; de lo contrario, el cuerpo lo resentirá. La Luna favorece lecturas, escapadas breves o actividades que despejen la mente hoy.

Números de la suerte: 2, 20, 11.

Cáncer

La Luna le impulsa a dialogar con madurez y enfrentar esa charla difícil; abandonar la zona de confort permitirá dejar el victimismo y aprovechar oportunidad amorosa, merece para ser feliz.

Números de la suerte: 34, 13, 40.

Leo

La influencia astral lo impulsa a ajustar su presupuesto festivo y evitar excesos. Aunque debe ejercer liderazgo con tacto, sin imponer su voluntad, una persona cercana lo recuerda y busca entablar un diálogo significativo.

Números de la suerte: 6, 48, 33.

Virgo

Con la Luna influyendo, muestra sensibilidad ajena; su reserva inquieta y aleja amistades. Al buscar claridad, debe preguntar sin juzgar. Resaltar virtudes propias ayuda a disipar emociones negativas del ambiente.

Números de la suerte: 31, 50, 44.

Libra

Impulsado por la Luna, piensa en grande y protege su ánimo: nada debe opacar su día. Al elevar energía y belleza, atrae bendiciones y decide ser feliz sin importar circunstancias.

Números de la suerte:1, 11, 21.

Escorpio

Con la Luna guiando su razonamiento lógico, recibe apoyo cercano de amigos confiables. Sus preocupaciones tienen solución; para lograr cambios y resultados distintos, debe actuar distinto y seguir consejos de expertos.

Números de la suerte: 8, 42, 57.

Sagitario

La influencia lunar potencia su responsabilidad laboral o académica, a veces descuidando vida personal. Debe equilibrar tiempo con familia y amigos, cuidar hijos y dinero, pues gastos inesperados afectarán su presupuesto.

Números de la suerte: 31, 47, 29.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Capricornio

Bajo la influencia lunar, planifica su viaje soñado para 2025 y ajusta finanzas. Ha reordenado prioridades, se respeta y protege, evitando manipulaciones de amigos, pareja o familiares mientras cuida de sí mismo.

Números de la suerte: 47, 39, 32.

Acuario

Este domingo reflexiona sobre metas pendientes antes de cerrar 2024. Durante la semana de Dar Gracias, se abre a nuevas decisiones, planifica un futuro sólido y cuida especialmente piernas y tobillos.

Números de la suerte: 7, 39, 42.

Piscis

La influencia lunar favorece el romance y la intimidad; se siente dulce y atractivo, atrae personas especiales, se cuida, se mima y agradece las bendiciones que recibe cada día.