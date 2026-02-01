Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco este 2 de febrero

Conozca cuáles son esas combinaciones que podrían aumentar las probabilidades de ganar un juego de azar.

Redacción Gente
1 de febrero de 2026, 10:54 p. m.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Si tiene la esperanza de convertirse en uno de los afortunados ganadores de alguna lotería u otro juego de azar, los familiares de Walter Mercado comparten los números mágicos que podrían ayudarle a cumplir este sueño.

Estas combinaciones cambian según el signo zodiacal, aumentando la posibilidad de obtener grandes sumas de dinero en poco tiempo con solo acertar las cifras de cada sorteo. Conozca cuál es la cifra que más le conviene.

Aries​ (21 de marzo - 19 de abril)

Llega el momento de liberarse de una atadura emocional y redirigir la energía hacia un nuevo camino tomando decisiones valientes y sin arrepentimientos.

Números de suerte: 22, 9, 16.

Tauro​ (20 de abril - 20 de mayo)

La energía planetaria activará la creatividad y dará un impulso para dejar atrás lo que genera límites. Se romperán barreras para construir un mejor futuro.

Números de suerte: 6, 45, 3.

Géminis​ (20 de mayo - 19 de junio)

Es momento de reinventarse y dejar atrás lo que ya no se necesita. Llegarán oportunidades económicas y esa estabilidad que tanto se desea para alcanzar los propósitos.

Números de suerte: 10, 5, 49.

Rituales de Año Nuevo.
Cáncer​ (20 de junio - 21 de julio)

Se recuperará ese buen humor, mientras el amor se fortalece. Además, es un buen momento para ordenar las finanzas y tomar decisiones acertadas sobre el dinero.

Números de suerte: 7, 45, 32.

Leo​ (22 de julio - 21 de agosto)

Se abren nuevas oportunidades, el amor se fortalece y se empieza a dejar atrás el pasado sin remordimientos. Este será el primer paso para avanzar con éxito en lo profesional.

Números de suerte: 15, 26, 30.

Virgo​ (22 de agosto - 21 de sept.)

Es momento de tomar el control de todo para que el amor y la vida social se fortalezcan. Las nuevas influencias serán claves para tomar decisiones acertadas en el ámbito profesional.

Números de suerte: 20, 4, 13.

Libra​ (22 de sept. - 22 de oct.)

Nuevas responsabilidades hacen que el nivel de exigencia sea más alto. Sin embargo, la fortaleza que caracteriza a este signo será la clave para superar cualquier barrera. Es importante usar el poder mental con sabiduría para atraer lo que realmente se desea.

Números de suerte: 5, 10, 7.

Escorpio​ (23 de oct. - 20 de nov.)

Llegan cambios importantes en la vida de Escorpio. Vínculos profesionales y apoyos cercanos favorecen la estabilidad económica; es momento de activar esos proyectos pausados.

Números de suerte: 14, 3, 29.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Sagitario​ (21 de nov. - 20 de dic.)

La insatisfacción queda atrás y se recupera la alegría. Es momento de destacarse, defender los intereses y recibir ganancias inesperadas.

Números de suerte: 8, 4, 3.

Capricornio​ (21 de dic. - 18 de ene.)

Llega una etapa para abrirse a nuevos amores y trabajos, sin dejar a un lado las lecciones del pasado. La prioridad será enfocarse en lo espiritual y duradero.

Números de suerte: 8, 30, 21.

Acuario​ (19 de ene. - 17 de feb.)

Es momento de moverse de lugar y conocer personas nuevas. La suerte estará a favor de este signo durante este día, por lo que se recomienda hacer cambios y probar cosas nuevas.

Números de suerte: 7, 13, 2.

Piscis​ (18 de feb. - 19 de marzo)

Es un gran momento para liberarse de cargas y recuperar esa luz que distingue a Piscis. Se recibirá lo justo y el amor con la persona correcta se fortalecerá como una bendición.

Números de suerte: 20, 1, 17.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

