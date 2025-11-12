Horóscopo y predicciones de este 12 de noviembre para todos los 12 signos del zodiaco; los cambios de humor estarán fuertes

Cada vez más personas recurren al horóscopo como una herramienta esencial para entender su vida diaria. En este creciente interés por la astrología, muchos creen que los astros no solo marcan el rumbo del destino, sino que también influyen en la manera en que afrontan los retos y emociones del día a día.

En este panorama de interpretaciones cósmicas, numerosos astrólogos comparten sus lecturas y predicciones con un público que busca orientación entre los signos del zodiaco.

En México destaca la figura de Nana Calistar, una de las astrólogas más populares del país. Con un estilo directo y carismático, se ha ganado la atención de miles de seguidores que esperan sus revelaciones sobre lo que el universo tiene reservado para cada signo.

Horóscopo de hoy miércoles 12 de noviembre

Aries

“Cuando te enojas ni los santos se salvan. Eres fuego puro y cuando algo no te gusta, lo sueltas sin pensarlo, aunque después te arrepientas. Aprende que no todo se arregla gritando ni imponiendo; a veces el silencio y una buena sonrisa desarman más que mil palabras”.

Tauro

“Eres como el volcán: tranquilo por fuera, peroo cuando explotas no hay santo que te calme. Tus cambios de humor traen a todos con los pelos de punta, y tú ni cuenta te das. Aguas con eso, porque puedes lastimar a quien más te quiere con palabras dichas en mal momento”.

Géminis

“Eres como el viento: cambiante, libre y difícil de atrapar. Un día te enamoras y al otro ya estás pensando si hiciste bien. Te encanta sentirte deseado, pero cuidado, que a veces de tanto jugar terminas perdiendo a quien sí te quería de verdad”.

Cáncer

“Eres puro corazón envuelto en cáscara dura, mi Cáncer. Te haces el fuerte, pero por dentro lloras hasta por los comerciales tristes. Si tienes pareja, bájale dos rayitas al control; el amor no es cárcel ni custodia. Da libertad y verás cómo te regresan amor sincero”.

Leo

“En el amor eres como el Sol: calientas a todos, pero luego te cansas de tanto alumbrar. Te entregas de más, das amor como si lo vendieras al mayoreo, y cuando no recibes igual, te apagas más rápido que veladora de misa”.

Virgo

“Amores del pasado querrán regresar, pero tú ya no estás para andar recogiendo basura emocional. Si lo que te ofrecieron fue decepción, no lo recibas de nuevo envuelto en flores. Eres noble, pero no menso. Recuerda que quien te falló una vez lo hará dos, y si no te lo crees, luego no digas que nadie te avisó”.

Libra

“Si estás en pareja, bájale a los cambios de humor, porque nadie sabe en qué versión vas a amanecer. Un día eres amor y ternura, y al siguiente, puro reclamo y veneno. Tu pareja te ama, pero a veces no sabe si besarte o ponerte agua bendita. Recuerda que el equilibrio se logra cuando dejas de querer tener siempre la razón”.

Escorpio

“Antes de andar de conquistador o conquistadora, date una buena revisada, porque a veces exiges más de lo que ofreces. Te encanta lo intento, lo prohibido, lo pasional, pero luego andas llorando por quien solo te quería para un ratito”.

Sagitario

“Si supieras todo lo que puedes lograr cuando te enfocas y no andas brincando de flor en flor. Eres un alma libre, aventurera y con fuego en la mirada, pero a veces tu propio desmadrito te juega en contra”.

Capricornio

“Si el mundo tuviera tu paciencia y constancia, sería un lugar más estable. Pero últimamente traer el alma cansada y el corazón desanimado. Estás cargando con cosas que no te tocan, y eso te tiene sin energía”.

Acuario

“Tú no naciste pa’ seguir reglas, y por eso siempre terminas haciendo lo que te da la gana. Pero ojo, esa independencia que tanto presumes puede volverse soledad si no sabes equilibrarla”.

Piscis

“Siempre creyendo en los cuentos de hadas y cayendo en las trampas del amor. Eres noble, entregado y sentimental, pero a veces pareces imán de gente que no te merece. Ya deja de querer salvar a quien solo busca hundirte contigo”.