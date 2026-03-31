Horóscopo y predicciones de hoy, martes 31 de marzo, según Nana Calistar

Lo que hace un tiempo parecía solo una curiosidad o una distracción más, hoy se ha convertido en una rutina para muchos: consultar el horóscopo. Hay quienes no pueden empezar el día sin revisar qué dicen los signos, mientras que otros lo dejan para después, cuando tienen un momento de calma.
En medio de la importancia que vive la astrología, en México hay un nombre que resalta con fuerza: Nana Calistar. Su manera de expresarse rompe con lo tradicional; habla sin rodeos, sin suavizar nada y con total espontaneidad.
Esa autenticidad le ha permitido construir una comunidad de seguidores muy sólida, siempre atentos a cada una de sus publicaciones.
Este martes 31 de marzo de 2026 volvió a captar la atención en redes sociales, al compartir un nuevo mensaje dirigido a todos los signos del zodiaco.
Horóscopo de hoy martes 31 de marzo de 2026
- Aries
“Aries, traes esa sensación de querer cambiar cosas que ya no te están funcionando, y no es casualidad, es la vida empujándote a moverte de donde ya no creces. Vas a empezar a entender el porqué de muchas situaciones que antes no tenían sentido, y eso te va a dar claridad para tomar mejores decisiones. No le saques a los cambios, porque ahí está justo lo que necesitas para avanzar”.
- Tauro
“Tauro, se te vienen oportunidades interesantes en el amor, pero no te emociones como si fuera final de novela, porque luego te clavas demasiado rápido y terminas idealizando más de la cuenta. Hay alguien que puede llegar a moverte el mundo, sí, pero eso no significa que ya sea el amor de tu vida. Llévatela tranquila, deja que las cosas fluyan y sobre todo observa bien antes de entregar todo. No cometas el mismo error de siempre de darlo todo en la primera vuelta, porque luego eres tú quien se queda esperando más de lo que la otra persona puede ofrecer”.
- Géminis
“Géminis, traes el corazón hecho nudo y no precisamente por falta de amor, sino porque andas repartiendo la atención en dos lados y luego ya ni sabes qué sientes ni qué quieres. Estás como quien prueba de todo, pero no se decide por nada, y así no vas a llegar a ningún lado. No es que esté mal sentir por más de una persona, pero si está mal quedarte en la confusión sin hacer nada. Define qué quieres y deja de jugarle al indeciso, porque al final puedes quedarte sin ninguna”.
- Cáncer
“Cáncer, andas con el corazón inquieto y eso te puede meter en enredos si no te ubicas tantito. Los amores de una noche van a estar rondándote fuerte, con propuestas que se ven tentadoras pero que no traen fondo. No te hagas el fuerte si sabes que luego te clavas, porque tú no eres de usar y tirar, tú sientes, te involucras y después andas recogiendo pedazos. Si no quieres complicarte, piensa bien antes de caer en calenturas que solo duran un rato, pero dejan consecuencias más largas”.
- Leo
“Leo, traes la lengua más filosa que cuchillo de cocina fina y en estos días no te vas a andar con rodeos. Vas a decir lo que sientes, lo que piensas y hasta lo que no te preguntaron, y aunque eso tiene su encanto porque eres directo y sin doble cara, también te puede meter en broncas innecesarias si no sabes medir el momento. No es que te calles, pero sí aprende a decir las cosas con tantita estrategia, porque no todos aguantan tu sinceridad nivel fuego. Aguas con golpes o caídas, andas medio distraído y eso te puede jugar chueco”.
- Virgo
“Virgo, bájale dos rayitas al gasto porque andas en modo ‘me lo merezco todo’, pero la cartera no siempre opina lo mismo. Estás soltando dinero en cosas que ni necesitas y luego andas viendo cómo acomodarte para salir del apuro. Ponte las pilas y organiza bien tus finanzas, porque no se trata de vivir limitado, sino de saber en qué sí vale la pena invertir. Tú eres inteligente, pero a veces te gana el impulso”.
- Libra
“Libra, traes un humorcito que ni tú mismo te soportas y eso ya es decir bastante. Andas de mecha corta, te molesta hasta el aire y cualquier cosita te hace reaccionar de forma exagerada. No es que la vida esté en tu contra, es que tú solito te estás complicando con pensamientos innecesarios y actitudes que no te ayudan en nada. Bájale dos rayitas, respira hondo y entiende que no todo merece tu atención ni tu coraje. A veces te encanta engancharte en problemas que ni son tuyos y luego andas cargando una cruz que no te corresponde”.
- Escorpio
“Escorpio, traes una vibra que no pasa desapercibida, pero junto con eso también se te están pegando miradas pesadas y una que otra envidia bien disimulada. Te ha ido mejor de lo que muchos quisieran y eso les cala, aunque te sonrían de frente. No te hagas el ingenuo, tú sabes perfectamente quién sí vibra contigo y quién nada más anda viendo qué te saca o en qué te pone el pie. Cuida mucho lo que aceptas de otras personas, desde comida hasta favores, porque no todo viene con buena intención. Tu intuición está más fuerte que nunca, escúchala y no la ignores por quedar bien”.
- Sagitario
“Sagitario, ya deja de hacerte el que quiere pero no puede, porque tienes todo para avanzar, pero te gana la flojera, la duda y a veces hasta el miedo de ‘luego lo hago’. Tus sueños no se van a cumplir solos, ocupan acción, disciplina y sobre todo constancia. No permitas que comentarios negativos te frenen, porque siempre habrá gente que opina sin saber ni lo que traes cargando. Si no te ayudan, que no estorben. Así de sencillo”.
- Capricornio
“Capricornio, si tu relación anda seca como tortilla recalentada, ya no le busques pretextos ni culpes al destino, aquí el asunto es que has dejado que la costumbre se meta hasta la cocina. El amor también necesita mantenimiento, no es nomás de ‘ahí se va’. Si quieres que funcione, muévete, cambia la rutina, salgan a lugares nuevos, métanle chispa, porque si sigues en lo mismo, no te sorprendas cuando todo se vuelva frío. No es falta de amor, es falta de ganas, y eso sí tiene remedio si te aplicas”.
- Acuario
“Acuario, traes una rachita interesante en cuestión de suerte y no es coincidencia, es resultado de decisiones que has venido tomando, aunque no siempre lo reconozcas. Si quieres probar en juegos de azar o en alguna oportunidad donde el destino tenga que ver, hazlo, pero con cabeza fría, no te emociones de más ni gastes lo que no tienes porque, así como llega, se va. La clave en estos días será el equilibrio, no la ambición desmedida”.
- Piscis
“Piscis, abre bien los ojos porque en estos días podrías enterarte de una situación complicada relacionada con una amistad, algo como un robo, pérdida o susto fuerte que te hará reflexionar sobre las personas con las que te rodeas. No es para que vivas con miedo, pero sí para que pongas más atención a tu entorno, porque muchas veces te metes en problemas por confiar de más en quien ya te ha demostrado que no es de fiar. Y ahí vas tú, de buena gente, a dar segundas y hasta terceras oportunidades, y luego terminas pagando los platos rotos“.