Horóscopo y predicciones de hoy, viernes 13 de octubre; ¿qué le depara a cada signo?

Leer el horóscopo es una manera de descifrar lo que le tiene el universo deparado en todas aquellas circunstancias de la vida. A través de las predicciones sabrá lo que pasará en lo laboral, lo económico, en la salud y hasta en el amor este viernes, 13 de octubre del 2023.

Tauro

Con la llegada del eclipse, tendrá una sensación de que las cosas no se materializan y esto se va a acentuar más. Pasará por un momento donde sentirá confusión, oscuridad y no será capaz de ver con claridad la realidad. Aunque, esto no debe preocuparle, pronto volverá un nuevo renacer.

Signos zodiacales astrológicos dentro del círculo del horóscopo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis

Será un día que le traerá grandes oportunidades de cambio y transformación, tanto en lo laboral como en lo personal. Sin embargo, se sentirá con un vacío en el interior, tristeza y una sensación como si su corazón estuviera congelado, pero esto es porque está experimentando una manera de ser más fuerte.

Cáncer

Llega el fin de semana, luego de unos días muy complicados emocionalmente. Por suerte, en la parte laboral y familiar las cosas rondan muy tranquilas. Aunque, sentirá una energía renovada y viendo con claridad como se va transformando las cosas internas.

Leo

Se encuentra en un momento en donde no está bien. Ante ello, el universo le está pidiendo un instante de reflexión, de descansar un poco de la rutina, de tomar decisiones para poder estar conectada consigo mismo y tener claridad, tanto en lo sentimental como en lo familiar.

Virgo

Está en una situación en el que tiene paralizado los asuntos sentimentales y vinculares, pues no sabe qué hacer en su relación y no le apetece estar con algunas personas. No obstante, eso se debe a que es un momento de parar y pensar qué es lo que realmente quiere y le conviene, así que si decide dejar a su pareja o amigos para reencontrarse consigo mismo, está bien.

El horóscopo suele leerse a través de las cartas del tarot. Foto: Getty Images | Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra

Hoy será de esos días es lo que se sentirá inestable, inseguro, dudoso y hasta conectará con todas aquellas partes oscuras que están dentro de su interior. Pero esto pasará y llevará a que se abran nuevos caminos beneficiosos.

Escorpio

Está en un momento astral muy interesante y potente. Hay una fuerte energía física, lo que llevará a que se produzcan cambios fuertes en su vida que serán positivos aunque parezcan algo radicales. Además, cerrará un asunto de pasado y es posible que le salga un proyecto laboral que lo ponga con los pies hacia arriba. En cuestiones de amor será triunfador.

Sagitario

Pasará por un día en el que querrá socializar introspectivamente, pero puede que tenga un golpe de suerte que le ayudará a cambiar totalmente su situación vital. Es un día estupendo para que se pueda encontrar con amigos íntimos, padres, hermanos e hijos.

Capricornio

Es hora de que controle sus palabras y sus reacciones porque estará en una etapa sensible e irritable, de repente no soporta personas o situaciones que lleva aguantando por mucho tiempo y que en el fondo no le convencen. Así que evite discusiones e intente estar a solas o hacer planes tranquilos con sujetos de confianza. No le vendría mal hacer ejercicio o una actividad que le guste.

El amarillo es de los colores más utilizados en la astrología, ya que significa abundancia, fortuna o prosperidad para los signos del zodiaco. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Acuario

Hoy es un día en que se siente inquieta y triste, de un momento a otro se le nubló su alrededor y el paso a seguir. Pero tranquilo, el eclipse lunar apagó la luz para que pueda ver con otros sentidos que no sean las vistas.

Piscis