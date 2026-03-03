Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 3 de marzo

El experto compartió mensajes para el inicio de mes, vaticinando decisiones claves.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

3 de marzo de 2026, 8:10 a. m.
Niño Prodigio: horóscopos diarios para todos los signos.
Niño Prodigio: horóscopos diarios para todos los signos. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

A través de sus redes sociales, con énfasis en Instagram, El Niño Prodigio dio a conocer su análisis energético para el 3 de marzo de 2026, una fecha que —según explicó— llega cargada de una fuerza especial dentro del calendario astral. En su mensaje, señaló que la jornada estaría atravesada por movimientos intensos que impulsan transformaciones internas y decisiones de fondo.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

De acuerdo con su lectura, el momento resulta favorable para asumir determinaciones importantes y cerrar capítulos que ya cumplieron su ciclo. Esta energía, afirmó, funciona como un impulso para abrir nuevas puertas relacionadas con el crecimiento personal, el fortalecimiento del mundo interior y un avance consciente en el plano espiritual.

La cercanía que mantiene con su comunidad se ha visto fortalecida gracias a este tipo de contenidos, pues sus reflexiones trascienden lo simbólico y logran aterrizar en la cotidianidad. Sus mensajes conectan los movimientos del universo con experiencias reales, convirtiéndose en orientaciones prácticas para distintos procesos personales.

Parte del atractivo de su enfoque radica en que se distancia del horóscopo tradicional. Su método se apoya en los cuatro elementos de la naturaleza —fuego, tierra, aire y agua— para realizar interpretaciones colectivas que describen la energía general que envuelve a cada grupo de signos, poniendo el foco en emociones y etapas que muchas personas atraviesan de forma simultánea.

Gente

Horóscopo para este martes, 3 de marzo, según Nana Calistar

Gente

⁠Silvestre Dangond confesó que le dijeron que moriría el mismo día que Martín Elías: “Psicológicamente me afectó”

Gente

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

Gente

El ritual de Luna roja que debe realizar a las 11:59 del 3 de marzo para activar la prosperidad en su hogar

Gente

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Gente

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 27 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 26 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 25 de febrero

Horóscopo del 3 de marzo de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“El eclipse mueve tu energía y te pide equilibrio entre ambición y bienestar, sin forzar tiempos ni decisiones apresuradas. Si bajas un cambio y avanzas con conciencia, logros y oportunidades pueden consolidarse”.

Tauro, Virgo y Capricornio

Se activan decisiones importantes que impactan en tu identidad, tus vínculos y la forma en la que te proyectas hacia el futuro. Mostrar lo que vales y confiar en tu criterio abrirá puertas que marcan un antes y un después”.

Géminis, Libra y Acuario

“El foco está en ordenar lo interno y lo cotidiano, revisando hábitos, espacios y acuerdos que influyen en tu estabilidad. Si limpias, depuras y organizas con claridad, generas un entorno más liviano para crecer”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Los vínculos y las conexiones cobran protagonismo, trayendo encuentros, reconocimientos y definiciones necesarias. Observa con honestidad quién suma en tu camino y elige compartir con ellos”.

Más de Gente

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este martes, 3 de marzo, según Nana Calistar

El cantante se acordó de la tensa situación que hay en Venezuela.

⁠Silvestre Dangond confesó que le dijeron que moriría el mismo día que Martín Elías: “Psicológicamente me afectó”

Juanda Caribe recibió un nuevo castigo en 'La casa de los famosos 3'.

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

Millones de personas presenciarán un eclipse que convertirá la Luna en un disco rojizo.

El ritual de Luna roja que debe realizar a las 11:59 del 3 de marzo para activar la prosperidad en su hogar

Jessica Cediel habló de tema en redes sociales.

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Lorena Altamirano, Alexa Torrex y Juanda Caribe.

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Esta es la suma que habría cobrado la reconocida creadora de contenido.

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

Noticias Destacadas