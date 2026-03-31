A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, Víctor Florencio dio a conocer recientemente su lectura energética para el 31 de marzo de 2026, enfocándose en el cierre del tercer mes del año. Según explicó, esta fecha se presenta como un momento determinante, marcado por señales claras y movimientos astrales que impulsan transformaciones profundas.

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De acuerdo con su interpretación, la jornada es ideal para tomar decisiones importantes y finalizar etapas que ya cumplieron su ciclo, abriendo espacio a nuevas oportunidades relacionadas con el crecimiento personal y la evolución espiritual.

Una de las características principales de su enfoque es que se aleja del horóscopo tradicional. Su método se basa en los cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua—, desde los cuales desarrolla lecturas colectivas sobre emociones y procesos compartidos.

Este estilo ha fortalecido su conexión con la audiencia, ya que traduce lo simbólico en situaciones concretas de la vida cotidiana, ofreciendo una guía práctica para distintos escenarios.

Horóscopo del 31 de marzo de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“Será momento de actuar con paciencia y estrategia frente a desafíos cotidianos y decisiones importantes. Mantén la calma y organiza tus acciones para proteger tus intereses y avanzar con claridad”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Las experiencias vividas te invitan a ordenar tu vida con madurez y enfoque práctico. Al mantener disciplina y serenidad podrás convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento”.

Géminis, Libra y Acuario

“Será importante cuidar el ambiente que te rodea y no permitir que opiniones o energías negativas alteren tu equilibrio. Pensar con claridad y proteger tu espacio mental te ayudará a tomar mejores decisiones”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“La clave estará en la cooperación y en manejar las emociones con sensibilidad y respeto. Fortalecer los vínculos y evitar reacciones impulsivas permitirá que las relaciones fluyan mejor”.