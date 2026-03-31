Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 31 de marzo: mensajes para cierre de mes

Para el último día del mes, el vidente compartió lo que veía para la jornada.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

31 de marzo de 2026, 7:28 a. m.
Niño Prodigio: predicciones para fin de año.
Niño Prodigio: predicciones para fin de año. Foto: Instagram @ninoprodigio

A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, Víctor Florencio dio a conocer recientemente su lectura energética para el 31 de marzo de 2026, enfocándose en el cierre del tercer mes del año. Según explicó, esta fecha se presenta como un momento determinante, marcado por señales claras y movimientos astrales que impulsan transformaciones profundas.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

De acuerdo con su interpretación, la jornada es ideal para tomar decisiones importantes y finalizar etapas que ya cumplieron su ciclo, abriendo espacio a nuevas oportunidades relacionadas con el crecimiento personal y la evolución espiritual.

Una de las características principales de su enfoque es que se aleja del horóscopo tradicional. Su método se basa en los cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua—, desde los cuales desarrolla lecturas colectivas sobre emociones y procesos compartidos.

Este estilo ha fortalecido su conexión con la audiencia, ya que traduce lo simbólico en situaciones concretas de la vida cotidiana, ofreciendo una guía práctica para distintos escenarios.

Gente

SEMANA conoció respuesta de Yeferson Cossio a Avianca; explicó a detalle lo sucedido durante el vuelo Bogotá-Madrid

Gente

Ella es la exitosa financiera que se casará con Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol

Gente

Horóscopo y predicciones de hoy, martes 31 de marzo, según Nana Calistar

Gente

J Balvin en Pereira: el gesto del artista con Maite, la niña cuya historia se volvió viral en redes sociales

Gente

Yeferson Cossio afirma en video que activación de ‘stink bomb’ en vuelo Bogotá–Madrid fue accidental

Gente

“Lloré un montón”: Paola Rey reveló promesa que hizo en uno de los momentos más duros de su vida

Gente

“No fue con mala intención”: Yuli Ruiz responde a las críticas por video bailando con un menor de edad

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 27 de marzo

Gente

Horóscopo del Niño Prodigio para hoy jueves, 26 de marzo; predicciones para los 12 signos

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este martes, 24 de marzo

Horóscopo del 31 de marzo de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“Será momento de actuar con paciencia y estrategia frente a desafíos cotidianos y decisiones importantes. Mantén la calma y organiza tus acciones para proteger tus intereses y avanzar con claridad”.

Tauro, Virgo y Capricornio

Las experiencias vividas te invitan a ordenar tu vida con madurez y enfoque práctico. Al mantener disciplina y serenidad podrás convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento”.

Géminis, Libra y Acuario

“Será importante cuidar el ambiente que te rodea y no permitir que opiniones o energías negativas alteren tu equilibrio. Pensar con claridad y proteger tu espacio mental te ayudará a tomar mejores decisiones”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

La clave estará en la cooperación y en manejar las emociones con sensibilidad y respeto. Fortalecer los vínculos y evitar reacciones impulsivas permitirá que las relaciones fluyan mejor”.