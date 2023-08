Imitadora de Shakira no la pasó nada bien en el escenario de ‘Yo me llamo’

La producción del Canal Caracol, Yo me llamo , ha logrado cautivar a millones de personas que han visto las diferentes temporadas del programa, que se ha emitido en cerca de ocho oportunidades en las que se han presentado cientos de artistas que aseguran ser el doble perfecto de su cantante favorito, sin embargo, también existen presentaciones que han sido blanco de burlas y críticas por no parecerse ni en la voz, ni en lo físico a quien intentan imitar.

En el capítulo emitido el pasado martes 1 de agosto, una mujer aseguró ser la imitadora de la barranquillera Shakira y se presentó en el escenario de ‘Yo me llamo’ ante las miradas de los estrictos jueces. La imitadora cautivó desde el instante que apareció en escena y en principio sorprendió, por lo que los jurados creyeron que podría realizar una gran presentación por la manera en que inició bailando.

Con el característico movimiento de cadera que define a Shakira, la mujer inició deslumbrado a los jurados y televidentes, tras varios segundos en escena, Amparo Grisales, expectante por lo que podría ocurrir, mencionó, “Ahora que cante”. Así mismo, los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez, se mostraron alegres ante el acto, Ramírez agregó, “la actitud, me encanta”.

Tras recibir los comentarios de los jurados, la imitadora agradeció la oportunidad y se retiró del escenario, sin embargo, mientras Pibe comentaba la presentación, la mujer se equivocó de camino y se fue por el lado contrario a la salida, situación que genero la risa de Amparo Grisales , quien no dudo en comentar el hecho agregando que “se equivocó de ruta en el oasis”.

Amparo Grisales le tiró ácida pulla a Margarita Rosa

Recientemente, a l escenario de Yo me llamo llegó una persona que quiso imitar a Margarita Rosa de Francisco, buscando una oportunidad de representarla con sus viejas canciones. Aquella participante intentó realizar movimientos similares a los de la actriz, pero el resultado no fue el esperado.

De acuerdo con lo que se pudo ver, el participante se ubicó frente a los jurados y Amparo Grisales no dudó en reaccionar, soltando un particular comentario sobre su colega: “Pobre Margarita”. Segundos después arrancó el tema, demostrando que la persona no tenía ni un poco de similitud con la famosa actriz colombiana que protagonizó Café, con aroma de mujer.