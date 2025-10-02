La casa de los famosos se ha convertido en uno de los realities de la televisión colombiana más polémicos de los últimos dos años. Al ser formato de convivencia en el que los participantes no pueden tener contacto con el exterior y al ser transmitido las 24 horas de los siete días de la semana, los televidentes pueden apreciar sus verdaderas personalidades y cómo se llevan con los demás participantes, lo cual no siempre resulta bien.

Además de la lista de habitantes, varias cosas llaman la atención, entre ellas está el quiénes serán presentadores cada temporada.

La casa de los famosos, uno de los formatos más comentados de la televisión nacional. | Foto: Telemundo

Desde la primera edición, la actriz Carla Giraldo es una de las presentadoras, aunque estuvo acompañada por Cristina Hurtado; en la segunda, estuvo junto a Marcelo Cezán, y ahora, para la tercera, tanto ambos han sido confirmados.

Presentadora que abandonaría La casa de los famosos 3 y su reemplazo

Los que sí cambian cada temporada son quienes están a la cabeza del after, programa que se transmite después del reality, en el que se habla y se debate de todo lo que sucede en el mismo.

Para la primera temporada, la reconocida Lina Tejeiro estuvo en este programa junto a Roberto Velásquez; para la segunda, llegó Karen Sevillano, exparticipante y ganadora de la primera edición del programa, junto a Vicky Berrío, finalista de MasterChef Celebrity.

La casa de los famosos: anuncian cambio en las presentadoras del 'after'. | Foto: Canal RCN

Para la tercera temporada, habría un nuevo cambio, según informó Roberto Cardona, de Impresentables, de Los 40.

“Tengo noticia, chisme, de La casa de los famosos. Ya están presuntamente confirmados los presentadores de La casa de los famosos, tercera temporada. La noticia está en las presentadoras del after", dijo.

Una de las mujeres no estaría en esta edición y añadió que incluso suena en el canal el nombre de su posible reemplazo.

“Carla Giraldo y Marcelo Cezán continúan como presentadores de la casa. Vicky Berrío y Karen Sevillano, muy buena dupla, las dos muy talentosas, sin embargo, solo una continúa”, añadió.

En el video publicado, Roberto menciona que la presentadora que ya no estaría en la edición 2026 sería la humorista Vicky Berrío, y además señala que su reemplazo sería la exparticipante del presente año, Karina García.

“Continúa Karen Sevillano y se suma, Karina García. Es la información que tengo. Karina García sería la presentadora del after, o estaría en los ojos del canal para ser la presentadora del after”, señaló.