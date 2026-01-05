Gente

Incómodo instante en concierto de Shakira tras reacción de un fan; críticas por inesperado beso que le dio: “Se pasan”

Los usuarios de redes sociales reaccionaron al ver imágenes que salieron a la luz durante los últimos días de 2025.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de enero de 2026, 1:26 p. m.
Shakira vivió inesperado momento en concierto.
Shakira vivió inesperado momento en concierto. Foto: Getty Images for MTV - TikTok @eduardocarrasco91 / Montaje SEMANA

Durante el último año, Shakira volvió a situarse en el centro de la atención mediática gracias a una ambiciosa gira internacional que la llevó por varias de las principales ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. El recorrido significó un reencuentro especial con su público, que respondió de forma masiva y llenó cada uno de los escenarios donde se presentó.

A través de estos conciertos, la artista barranquillera reafirmó su vigencia y el peso que mantiene en la escena musical global. Cada presentación dejó recuerdos imborrables, con miles de asistentes coreando sus canciones y disfrutando de un espectáculo que confirmó este momento como uno de los más fuertes y representativos de su carrera.

Con el cierre de 2025, Shakira decidió realizar tres fechas especiales, las cuales se desarrollaron en Estados Unidos, específicamente en Florida. La colombiana se reunió con sus fans en un espacio diferente, llamado Shakira Up Close & Personal.

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Esta cita musical se llevó a cabo en el Hard Rock Live en Hollywood, durante el 27, 28 y 29 de diciembre. La celebración se enfocaba en algo más personal y cercano con los seguidores, quienes podían compartir con la estrella en cada fase artística que plasmó en el escenario.

Gente

Exparticipante de ‘Acapulco Shore’, de luto por dolorosa muerte; perdió a su bebé de tres meses y dejó duro mensaje: “Lo amaba”

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 5 de enero: golpe de suerte para los 12 signos

Gente

Destapan detalle tras muerte del exmánager de Diomedes Díaz; llamó a su hija y quedó expuesta situación

Gente

Aída Victoria Merlano, en contra de Westcol por defender a su ex, Juan David Tejada: “Me duelen tus palabras”

Gente

Luto en la música: falleció Dagoberto González, violinista que dejó una huella en la Orquesta Aragón de Cuba

Gente

Horóscopo, predicciones y advertencias este domingo 4 de enero, según Nana Calistar

Gente

¿No sabe qué usar este nuevo año? La guía definitiva de las 5 tendencias que revolucionarán su clóset en 2026

Gente

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

Gente

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Gente

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Sin embargo, las plataformas digitales no dudaron en reaccionar tras una serie de imágenes que salieron a la luz, donde se veía a un fan teniendo una muestra de cariño con la artista.

De acuerdo con lo que quedó registrado, un hombre, entre el público, abrazó a Shakira por la cintura y le dio un beso en la parte inferior de la mejilla, mientras ella cantaba parte de uno de sus temas. El asistente fue bastante expresivo, detonando incomodidad en algunas personas de redes sociales.

@eduardocarrasco91

#closepersonalshakira #shakira #lareinashakira❤️🎁🛍️ fan de Estados Unidos beso hoy a la reina en su segundo close personal del día de hoy ❤️😘😍🐺💋💋💎🥰💯👑👑😻 suerte que tienen algunos

♬ sonido original - eduardocarrasco91

Pese a que la barranquillera no hizo mala cara ni se mostró molesta por esto, curiosos cuestionaron las faltas de respeto de los fans, quienes pasaban límites al momento de interactuar con los famosos.

No sé, pero siento que algunos fans ya se pasan”; “la admiro por controlar todo a la vez”; “eso no está bien”; “fúnenme, pero si Shakira no dijo nada fue por respeto. Las muestras de afecto deben ser limitadas, no se toca o se besa a una persona si no te dio la autorización”; “en desacuerdo, lo siento”; “qué horrible no respetar el espacio personal de alguien que no conoces”; “no me parece correcto”, entre otras reacciones.

No obstante, hubo quienes respaldaron la situación y aseguraron que dicho beso fue con cariño y admiración. Varios mencionaron que envidiaban al hombre, pues había valido la pena su asistencia al evento.

“Dejen a la gente en paz”; “no fue con morbo, fue un beso de fan”; “veo un hombre que cumplió su sueño”; “ese chico durmió de felicidad”; “qué suertudo tener a la diosa tan cerca”; “se vio tierno”; “fue hermoso y con respeto”; “dejen la envidia, cualquiera hubiera hecho lo mismo”; “se nota que lo hizo con mucho cariño”.

Ni Shakira ni su equipo se han pronunciado al respecto.

Más de Gente

Shakira vivió inesperado momento en concierto.

Incómodo instante en concierto de Shakira tras reacción de un fan; críticas por inesperado beso que le dio: “Se pasan”

Fernanda Moreno, exparticipante de Acapulco Shore

Exparticipante de ‘Acapulco Shore’, de luto por dolorosa muerte; perdió a su bebé de tres meses y dejó duro mensaje: “Lo amaba”

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 5 de enero: golpe de suerte para los 12 signos

Exmánager de Diomedes Díaz

Destapan detalle tras muerte del exmánager de Diomedes Díaz; llamó a su hija y quedó expuesta situación

Las estrellas de redes sociales se reunieron en un en vivo y hablaron de su relación.

Aída Victoria Merlano, en contra de Westcol por defender a su ex, Juan David Tejada: “Me duelen tus palabras”

Falleció Dagoberto González, violinista de la Orquesta Aragón.

Luto en la música: falleció Dagoberto González, violinista que dejó una huella en la Orquesta Aragón de Cuba

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo, predicciones y advertencias este domingo 4 de enero, según Nana Calistar

Estas son las Tendencias de moda 2026, el color vuelve a ser protagonista.

¿No sabe qué usar este nuevo año? La guía definitiva de las 5 tendencias que revolucionarán su clóset en 2026

Marcelo Cezán presentará junto a Carla Giraldo la nueva temporada de La Casa de los Famosos.

La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de Nana Calistar de cada uno de los 12 signos, este sábado 3 de enero

Noticias Destacadas