Incómodo instante en concierto de Shakira tras reacción de un fan; críticas por inesperado beso que le dio: “Se pasan”

Durante el último año, Shakira volvió a situarse en el centro de la atención mediática gracias a una ambiciosa gira internacional que la llevó por varias de las principales ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. El recorrido significó un reencuentro especial con su público, que respondió de forma masiva y llenó cada uno de los escenarios donde se presentó.

A través de estos conciertos, la artista barranquillera reafirmó su vigencia y el peso que mantiene en la escena musical global. Cada presentación dejó recuerdos imborrables, con miles de asistentes coreando sus canciones y disfrutando de un espectáculo que confirmó este momento como uno de los más fuertes y representativos de su carrera.

Con el cierre de 2025, Shakira decidió realizar tres fechas especiales, las cuales se desarrollaron en Estados Unidos, específicamente en Florida. La colombiana se reunió con sus fans en un espacio diferente, llamado Shakira Up Close & Personal.

Esta cita musical se llevó a cabo en el Hard Rock Live en Hollywood, durante el 27, 28 y 29 de diciembre. La celebración se enfocaba en algo más personal y cercano con los seguidores, quienes podían compartir con la estrella en cada fase artística que plasmó en el escenario.

Sin embargo, las plataformas digitales no dudaron en reaccionar tras una serie de imágenes que salieron a la luz, donde se veía a un fan teniendo una muestra de cariño con la artista.

De acuerdo con lo que quedó registrado, un hombre, entre el público, abrazó a Shakira por la cintura y le dio un beso en la parte inferior de la mejilla, mientras ella cantaba parte de uno de sus temas. El asistente fue bastante expresivo, detonando incomodidad en algunas personas de redes sociales.

Pese a que la barranquillera no hizo mala cara ni se mostró molesta por esto, curiosos cuestionaron las faltas de respeto de los fans, quienes pasaban límites al momento de interactuar con los famosos.

“No sé, pero siento que algunos fans ya se pasan”; “la admiro por controlar todo a la vez”; “eso no está bien”; “fúnenme, pero si Shakira no dijo nada fue por respeto. Las muestras de afecto deben ser limitadas, no se toca o se besa a una persona si no te dio la autorización”; “en desacuerdo, lo siento”; “qué horrible no respetar el espacio personal de alguien que no conoces”; “no me parece correcto”, entre otras reacciones.

No obstante, hubo quienes respaldaron la situación y aseguraron que dicho beso fue con cariño y admiración. Varios mencionaron que envidiaban al hombre, pues había valido la pena su asistencia al evento.

“Dejen a la gente en paz”; “no fue con morbo, fue un beso de fan”; “veo un hombre que cumplió su sueño”; “ese chico durmió de felicidad”; “qué suertudo tener a la diosa tan cerca”; “se vio tierno”; “fue hermoso y con respeto”; “dejen la envidia, cualquiera hubiera hecho lo mismo”; “se nota que lo hizo con mucho cariño”.

Ni Shakira ni su equipo se han pronunciado al respecto.