Increíble: así se salvó Jessi Uribe de ser lastimado en pleno concierto

Sin embargo, otro hecho se volvió a presentar en uno de conciertos pero el artista no está directamente involucrado, aunque pudo salir lesionado esta vez se trató de una de sus fans quien mientras esperaba que el artista saliera al escenario intentó tomarse una selfie, pero las cosas tomaron otro camino y por poco queda en el piso.

Cuando esto ocurrió una de las mujeres que estaba cerca no pudo evitar reírse de la situación mientras su amiga no dudó en seguir con el celular en la mano e incluso grabar el momento exacto.

Aunque muchos indicaron que pudo ser peligro con su cara, los comentarios de burla no se hicieron esperar. “La risa de la amiga me dio mil años de vida 😂😂”; “Esa es una verdadera amiga. Primero se remega caga de la risa y después le pregunta si está bien 😂😂😂😂😂😂 i love it 🥰😂😂😂😂”; “Lo mejor es la amiga cagándose de la risa de fondo”; “pasó demasiado en muy poco tiempo”; “Todavia se da la vuelta y sale otra vez el humo ja, ja, ja”.