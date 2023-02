¿Indirecta para Shakira? Mamá de J Balvin aseguró que “las lágrimas no facturan, se tributan”

Shakira sigue siendo tema de conversación, aunque no se mencione, por una de sus más recientes canciones, la Music Session #53, en la que le cantó la tabla a su expareja, Gerard Piqué, y lanzó varios dardos con nombre propio; entre ellos, hubo un verso que llamó poderosamente la atención del mundo entero, pues se convirtió rápidamente en una frase ícono entre las damas: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira en la sesión de fotos para su portada de la revista Elle. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Centenares de personas han difundido la frase en las redes sociales, pero esta no representa a Alba Balvin, la madre del afamado cantante de reguetón, J Balvin.

Entre temas varios, Alba Balvin mencionó: “¿Qué es lo que más pega en esta vida? Saca una canción contra otra persona y sobran (los oyentes). Todo el mundo la quiere escuchar, todo el mundo la repite. No es que seamos malos, es que estamos elevaditos en otras cosas, pero tenemos que hacer cambios”.

Laura Acuña estuvo con Alba Balvin, mamá de J Balvin. - Foto: Fotograma, 5:30, La sala de Laura Acuña , Youtube

La madre del artista antioqueño, sin mencionar a la barranquillera, dio a entender qué pensaba ella sobre el llanto, en medio de una entrevista con Laura Acuña en su programa La sala de Laura Acuña: “Todos necesitamos un espacio para estar solos, reconocernos y saber qué en realidad es lo que queremos. Yo lloro, de verdad que mis lágrimas son... más que facturar, yo creo que el mundo necesita tributar. Es de... volver a agradecer en medio de tus dolores, de tus curvas, sé generoso”.

Y continuó diciendo: “¿Mis lágrimas? Son un tributo a la vida. ¿Quién no ha llorado?, tú lloras porque estás alegre, porque estás triste, porque tienes un recuerdo, entonces esas lágrimas hoy son un tributo que hago a la divina providencia por darme esta oportunidad de vivir para vivir porque es que eso venimos”.

“El agradecimiento es un orificio por donde entran todas las bendiciones, ¿qué más bendición que estar hoy aquí en la sala, Laurita, y que me escuchen? Es la primera vez que hago una entrevista después de dos años de luchar contra el covid, yo no soy ninguna mamá santa, no crean que estoy en ‘milagros’. Yo también tengo mi negrito por ahí”, afirmó con ahínco.

La mamá de J Balvin habló de varios temas con la presentadora. - Foto: Fotograma, La sala de Laura Acuña, Youtube

De igual manera, mencionó el momento en que estuvo grave de salud: “De verdad que yo tomé cuidado de intensivos como un momento... Haz de cuenta un momento tan sagrado, para darle altura a mi espíritu, para trabajar todos los días con aquellas cositas que uno tiene por ahí, con la gran satisfacción de que estos nuevos caminos, seguramente no me harán más grande, pero me enseñaron a reconocer que no somos ni tan buenos, ni tan malos, somos un poquito elevados, nos falta detenernos un poquito”.

J Balvin es hijo de Alba. Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

Y destacó: “Yo tengo que escuchar a muchos jóvenes que me escriben y les digo ‘quiéreme’ (como forma de llamar la atención sobre ellos) porque de esos jóvenes que me han escrito, se han suicidado muchos, porque no los escuchamos, porque los estamos señalando”.

“Porque si alguien dice ‘estoy triste’, (la gente pregunta) ¿pero por qué estás triste? Es que tiene todo, ¿por qué vas a estar mal? Laurita, eres preciosa, divina, buena familia, famosa... ¿Por qué te vas a poner triste?”, afirmó.

E hizo un llamado de atención: “¡No! Escuchen al que se queja... el que dice que está triste, aburrido, depresivo, ¡escúchenlo! Algo le pasa, la felicidad y la tranquilidad en el espíritu no está en tenerlo todo, no está en que tú andes montado en el mejor carro. No. Vale la pena (decir que) hay cosas más profundas a cómo estamos en este momento. Mira qué lindo... conversando delicioso nos sentimos todo en casa, a ver ¿qué más necesitamos?”.