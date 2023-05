Inesperada reacción de Alina Lozano ante sorpresita de Jim Velázquez; terminó sacando trapitos al sol

Alina Lozano y Jim Velásquez sostienen una de las relaciones que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, debido a la diferencia de edad que se llevan, puesto que el influenciador es 30 años más joven que la reconocida actriz.

Sin embargo, esto no ha sido una barrera para ninguno de los dos, por lo que en redes sociales constantemente comparten a sus seguidores el amor que se tienen el uno con el otro y la auténtica manera de expresarlo.

De hecho, son muchos los que creen que este vínculo entre los dos artistas es falso y que todo es un montaje para ganar popularidad. Incluso, varios internautas los han criticado por el contenido que suben.

Alina Lozano y Jim Velásquez llevan poco menos de dos años de relación. - Foto: Instagram

Recientemente, el joven influenciador decidió compartir un video a través de su cuenta de TikTok, que desató todo tipo de comentarios y reacciones por la supuesta broma que le habría jugado a su prometida, un objeto que le habría costado ‘un ojo de la cara’ o, al menos, así se lo hizo creer a Alina.

De acuerdo con las imágenes de lo que sería una cámara escondida, Jim aseguró que le tenía una sorpresa, con el fin de darle un regalo de cumpleaños adelantado, pese a que ella misma señaló que su cumpleaños era hasta enero.

Alina Lozano y Jim Velásquez habrían pasado de la ficción a la realidad sin saberlo. Fotos: Instagram @lozanoalina @jimvelasquezoficial. - Foto: Fotos: Instagram @lozanoalina @jimvelasquezoficial.

Luego, en medio de risas, el creador de contenido le pidió a su prometida que cerrara sus ojos con el fin de entregarle el detalle, el cual eran unos lentes de sol de la reconocida marca de Versace.

Ante la sorpresa, la actriz no pudo evitar emocionarse, aunque lo llegó a molestar con que “para ser ‘chiviados’, están bonitos”, aunque reconoció no importarle.

Posteriormente, la también escritora colombiana procedió a probárselos y fue en ese momento cuando su joven prometido le confesó por cuánto le habría salido la ‘bobadita’.

“Amor sí, me costaron 2 mil dólares o sea como 8 millones de pesos”, señaló Jim, a lo que Alina se mostró sorprendida y contenta manifestando: “¿En serio? ¿Yo valgo para ti ocho millones de pesos?”.

Pese a ello, Alina continúo indagando sobre el motivo del regalo, pues según ella se considera “lo menos fashion del mundo”, a lo que Jim respondió, entre risas: “Tú estás trabajando en las redes sociales, se tienen que ver los lujos, se tiene que ver la plata”.

De inmediato, la actriz cambió su semblante, mostrándose seria y le aclaró que los lujos no eran necesarios y más cuando no tenían dinero para ese tipo de objetos. Fue ahí cuando Jim confesó haber costeado el supuesto detalle de la cuenta que ambos tienen y el cual sería destinado para un viaje que, al parecer, estarían planeando a París, o en su defecto, para alguna emergencia.

Alina Lozano no pudo evitar ocultar su molestia y le reprochó no haber tomado dicha decisión de gasto en conjunto: “Yo no soy una mujer de lujos. Me parece terrible que estés haciendo eso. Tú no eres una persona confiable, cómo es que abrimos una cuenta los dos y haces esto sin consultar”, señaló la actriz, aparentemente, enfurecida por lo que había hecho su pareja.

Luego, añadió: “Yo no necesito unas gafas de ocho millones de pesos, que además salieron de la cuenta que ambos tenemos. ¡Eres un irresponsable o un bruto, ¿cómo haces eso? Pregúntame primero, tú no puedes disponer... Yo sabía que no debía abrir una cuenta contigo”.

Alina Lozano es una reconocida actriz de televisión. - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

La situación se tornó aún más tensa hasta el momento en que Jim le reveló que se trataba de una broma, lo que no calmó en absoluto la rabia de su prometida: “Detesto que hagas esto, lo detesto. Apaga eso”, concluyó.

Aunque se desconoce si era actuado o se trató de una situación real, lo cierto es que el video ha desatado todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales de los usuarios.

“Jajjajaja, yo creo que Alina le pega a Jim, eso fue real, yo también hubiera hecho lo mismo”; “Lo trata como si fuera la mamá”; “Es tan buena actriz que uno no sabe si es real o no jajajjajaa” y “No es actuado, es real, se nota, casi se infarta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.