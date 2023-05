Insólito: actor de ‘Ana de nadie’ recibe amenazas por su papel en la serie

Ana de nadie se ha posicionado en la pantalla chica como una de las producciones más vistas del momento. La producción cuenta la historia de una mujer a la cual su esposo la engaña desde hace años atrás, con una empleada de su empresa, la pareja se separa y la protagonista se enamora de un hombre 15 años menor que ella.

Por medio de sus redes sociales, el protagonista de la novela Jorge Enrique Abello les ha contado a sus seguidores que ha recibido amenazas, gracias al personaje que está interpretando en la actualidad.

Cabe mencionar, que Abello hace un papel antagónico en Ana de nadie, ya que es un marido infiel, prepotente, narcisista y manipulador. Este tipo de actitudes en el personaje ocasiona daños y sufrimiento a su exmujer, a sus hijos Emma, Pedro y Florencia, y hasta a su amante Adelaida Gómez. Motivos que ha llevado a los televidentes a comprender que se trata de un papel ficticio que interpreta Jorge Enrique y no que el famoso sea así en la vida real.

Esta no es la primera vez que Abello hace alusión al odio que recibe por parte de su personaje, días atrás en una entrevista con esta casa periodística, Enrique aseguró que esperaba ser odiado no solo por el personaje sino por la forma en la que él mismo actor deicidio interpretarlo y darle su toque profesional.

Incluso el actor aprovecho para contar qué había diálogos que no eran tan fuertes; sin embargo, al interpretarlos les puso un toque más fuerte y agresivo para realmente dar a conocer que en la actualidad aún existen hombres que son y actúan como el personaje que él interpreta.

Ana y sus amigas, Violeta y Genoveva - Foto: cortesía de RCN

“El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar y asumir con plenitud su libertad. […] Pude haberlo hecho más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran. Todo el mundo me dice que me odia… Pero, ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros.[…] Ha sido un reto representar a alguien así”.

“El objetivo de este personaje era causar irritación, malestar”, asegura Jorge Enrique Abello sobre su papel de Horacio en Ana de nadie. - Foto: Camila Castillo

Paola Turbay y sus amigas despidieron a ‘Ana de nadie’ al ritmo de Shakira y Karol G

Luego de terminar las grabaciones de una de las producciones con más éxito del momento era pertinente darle un cierre a esta novela como se debe.

La actriz Paola Turbay, junto a sus dos secuaces que hicieron las veces de mejores amigas de su personaje, Adriana Arango y Adriana Romero, se fueron de fiesta con todo el equipo de producción; la celebración inicio con una cena muy formal y tranquila, para luego darle paso a un baile digno de la Feria de Cali, pues la salsa fue lo que primero sonó y obviamente puso a bailar a Turbay, a las Adrianas y al resto de invitados.

Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

Arango fue quien compartió la mayoría de las imágenes de la celebración a través de sus historias de Instagram, donde no solo se ve a Turbay bailando la mítica Aguanilé de Héctor Lavoe, sino también a los asistentes de dirección, maquillistas, encargados de escenografía, camarógrafos y demás personas pertenecientes al staff de la novela que dejaron finalmente sus herramientas para disfrutar de la última vez que estarán todos juntos en un mismo recinto.

En medio de la pachanga, las actrices dejaron salir todo su arsenal de fiesta, demostrando sus dotes para el baile y destilando sentimientos con canciones despechadas de una de las cantantes colombianas más exitosas actualmente: Karol G. Canciones como ‘200 copas’ sonó en plena celebración y las actrices la cantaron a pulmón herido; sin embargo, la actriz Rami Herrera les salió adelante con su “tusa” y se robó el ‘show’.