¿Inspirada en Cruella? Yina Calderón reapareció con nuevo cambio de ‘look’

Yina Calderón es una influenciadora que se ha destacado por protagonizar polémicas en el mundo del espectáculo a nivel local. Además, es recordaba por participar en una de las ediciones del reality Protagonistas de Novela, trasmitido por el Canal RCN en el año 2013.

La creadora de contenido y empresaria se caracteriza por ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, donde comparte con sus seguidores, e incluso hay quienes la siguen para estar pendientes de las curiosidades y excentricidades que comparte y comenta.

Recientemente, la DJ compartió por medio de su cuenta personal en Instagram su nuevo cambio de look, luego de lucir un cabello con tonalidad mitad rosada, mitad azul, la exprotagonista de novela lució una melena mitad mona y mitad negra.

Como es habitual cuando Yina comparte algún tipo de publicación u opinión mediante sus redes sociales, los comentarios referentes a la nueva tonalidad de su cabello no se hicieron esperar. Incluso algunos usuarios aseguraron que tras el cambio Yina luce como Cruella de Vil.

“Va a quedar calva”, “la misma chucha, pero revolcada”, “la misma Barbie tirada en arroyo”, “se ve mejor, la verdad”, “que le pasa a Cruela”, “a esa mujer nada le queda bien”, Cruella versión chirrete”, “parece Cruella de Vil en versión chichipata”, ella se ve más bonita sin tanta extravagancia”, oficial: Yina es uno de los 101 Dálmatas”.

La impactante imagen de Yina Calderón son extensiones de pelo: “me crece para arriba”

Yina Calderón no logra escapar de los comentarios de los curiosos en las plataformas digitales, debido a un nuevo clip que subió a una de sus cuentas de Instagram. La huilense quiso mostrarse al natural, plasmando su realidad diaria y la lejanía que existía en ocasiones con sus cambios de look.

De acuerdo con lo que se detalló en el video que subió Calderón, su intención era revelarles a sus fieles seguidores cómo lucía su imagen en las mañanas cuando recién se levantaba. La exprotagonista no lo pensó dos veces y se lanzó al ruedo, esquivando prejuicios o críticas que se podrían dar por su imagen y físico.

Según las imágenes, la empresaria de fajas mostró cómo se veía su pelo sin extensiones, cuál era el color base que llevaba en su cabellera y qué tal tenía la piel sin una gota de maquillaje. La influencer destapó la cámara y se dejó ver, tomando el espacio para lanzar comentarios graciosos.

“Ya me voy a bañar, porque tengo que hacer muchas cosas, esta semana me voy a Europa. Y les voy a mostrar la realidad de mi vida, cuando me quito las extensiones”, dijo en el clip.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

Yina Calderón soltó chistes relacionados con los personajes de la serie animada Dragon Ball Z, los cuales llevaban su pelo hacia arriba y de colores. La huilense bromeó y afirmó que era igual a los personajes por su aspecto.

La empresaria de fajas no se guardó sus comentarios ante las palabras que dio el presentador en 'La Red'. - Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

“De los creadores de los Sayayines, Vegeta, transformación etapa tres, Gokú. Lo que pasa es que me quité las extensiones, tengo el pelo largo y me crece hacia arriba. La queratina solo se la echo a las extensiones, hoy la voy a hacer en mi pelo”, comentó entre risas.

Yina Calderón se cortó el pelo bastante y optó por dejarlo crecer desde cero. - Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

Por último, la creadora de contenido mencionó que se estaba alistando para el viaje que hará a Europa en compañía de sus hermanas, por lo que estaba preparando su cuerpo, su salud y su imagen. Calderón soltó comentarios chistosos al respecto, indicando que en el pasado ya atravesó este cambio con su pelo y la condición en la que estaba.