Itatí Cantoral, la legendaria ‘Soraya Montenegro’, se despacha en redes contra sus haters: “nos piden demasiado”

Hace 28 años se estrenó una de las novelas más famosas de toda la televisión latina, que no solo terminó de catapultar a la fama a su protagonista, sino que dejó a la historia de la cultura pop hispanohablante una de las escenas más icónicas que se pudo haber realizado, tanto por su nivel dramático, como por lo absurdo de su diálogo y su evolución, pues en ninguna producción se había visto a una mujer agrediendo a una joven en silla de ruedas.

Sin embargo, esto no la ha eximido de todos los haters y detractores que la mayoría de famosos tienen en las plataformas digitales, quienes no pierden oportunidad alguna para criticar la apariencia y cualquier movimiento que Itatí o sus colegas hagan, tal como sucedió hace un par de horas con una publicación de la actriz, que finalmente ella tuvo que eliminar de su perfil de Instagram y posteriormente publicó un video explicando qué había sucedido.

“Hola amigos. Esta mañana me sentí muy triste porque tuve que bajar una publicación de Instagram porque me empezaron a hacer haters de que estaba muy delgada, de que ya estaba muy enferma, de que me veía muy mal”, empezó comentando la actriz, mostrando su imagen bien arreglada, con una melena castaña rubia recién peinada y lucieron una figura curvilínea en un top negro que le acentúa su cuerpazo.