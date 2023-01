Iván Lalinde envió emotivo y nostálgico mensaje para recordar a su mamá: “Parece que fuera ayer”

Iván Lalinde Se convirtió en uno de los presentadores más queridos y sonados en el mundo de la farándula colombiana. Recientemente, el comunicador paso por un momento que lo entristeció de manera profunda, esto como resultado del fallecimiento de su madre, ‘doña Tere’, como solía decirle.

La madre del presentador murió el pasado 22 de diciembre de 2022, tal y como lo informaron sus compañeros de set, en uno de los programas matutinos más visto por los colombianos y transmitido por el canal Caracol, Día a Día.

Presentadores de 'Día a día' - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Según quedó registrado en el capítulo, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz aparecieron frente a las cámaras para informar y comentar sobre el fallecimiento de la mamá de su compañero de trabajo. Las tres famosas se mostraron afectadas por este suceso, compartiendo unas palabras con las que apoyaron a su amigo y colega.

Iván Lalinde junto a su mamá, Tere Gallego. - Foto: Instagram

Catalina Gómez y Carolina Soto dieron un mensaje, anunciando que Lalinde no estaría en el programa por la pérdida de su progenitora, quien sufría de un Alzheimer avanzado y se había deteriorado con el paso del tiempo. Esto fue contado por el paisa en el pasado, cuando aprovechó para hablar de su familia y de la enfermedad que tenía su mamá.

Exactamente un mes después de la muerte de la progenitora de Lalinde, el presentador de entretenimiento decidió dedicarle un sentido y nostálgico post en su cuenta de Instagram, donde recordó la conexión que tenía con su mamá. El antioqueño reunió varios recuerdos con ‘doña Tere’, como le decía de cariño y los compartió con sus fieles seguidores.

“Sí, definitivamente los ojos son la ventana del alma. Y con la mamá lo que hacíamos era, literalmente, VENTANEAR felices y disfrutarnos al máximo. Ver hasta lo más profundo de nuestro SER”, escribió el famoso en la primera parte de su texto.

Seguido a esto, Iván enfatizó en lo mucho que conectaba con su mamá, señalando que seguía identificado con todos los vínculos que creó con ella. Allí fue claro en que todo pasaba, pero sentía como si este mes no hubiera existido.

“Nos conectábamos con las miradas PUNTO FINAL. Y sigo conectado”, mencionó, a lo que agregó: “Hace un mes, tiempo loco... parece que fuera ayer”.

El emotivo video que compartió Iván Lalinde tras la muerte de su mamá

Días después de conocerse esta noticia, el presentador se pronunció en sus redes sociales y le contó a sus seguidores lo que estaba haciendo para reflexionar y aceptar la pérdida de su madre. “Por estos días, imagínense la pensadera, me vine por acá a los sitios que me dan tranquilidad en la vida: al mar”, dijo.

Luego, añadió que había encontrado una carta que le escribió a su madre hace unos 10 años, que ha llorado mucho, pero que allí habla de lo que significa su progenitora para él y por eso quiso compartirla con todos los que le han enviado mensajes de apoyo.

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. - Foto: Instagram

“¡Qué paciencia, la tuya, mamá! Hoy en día tú me recuerdas que yo decía: – Sopa no, mamá, yo no quiero de esa sopa fea -. Pero es una bonita forma de recordar la pataleta que hice en el mar… Solo tú me calmaste, me abrazaste, me decías cosas bonitas, mientras me ibas adentrando más y más… Ya nada me importaba, todo era pleno, gracias mamá. Hoy en día, amo bucear, amo la brisa, amo el olor a salitre y a ese ‘monstruo’ que me presentaste, lo quiero tener, siempre, frente a mí. Amo al mar, gracias a ti, mamá”.

En medio de su lectura, Iván Lalinde no pudo contener el llanto al recordar a la señora “Tere”. También dijo que en uno de esos paseos hubo un accidente, pero que nada importó con tal de recuperar un pajarito que su madre le había regalado y que logró recuperar.

Iván Lalinde fue uno de los presentadores de La Voz Senior - Foto: Instagram @ivanlalindeg

“En medio de ese caos y desorden, con tu cara llena de sangre, encontraste el pajarito. ¡Fuiste, eres y serás, por siempre, mi heroína! Eres mi mamá, gracias por presentarme el mar, gracias por la vida, te amo con todo mi corazón. ¡Tu gordo! Chao…”.

El post del presentador ha registrado varios comentarios por parte de sus seguidores y amigos, entre esos personalidades como Laura Tobón, Carlos Calero, Yaneth Waldman, Yuri Vargas, Diva Jessurum, Andrés Parra y muchos más.