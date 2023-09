J Balvin no oculta su amor y le dedicó un romántico mensaje a Valentina Ferrer

Sus reconocimientos en diferentes galas como los Billboard, Grammy Latinos, Premios MTV, entre otros, han hecho que su trayectoria profesional no solo se quede en los colombianos que desde el 2007 escuchan sus éxitos, sino también que cruce fronteras y pueda llegar a todos los rincones del mundo.

VIDEO: Escolta de Michael Jordan no reconoció a J Balvin y casi impide el encuentro entre los dos famosos

Contexto: VIDEO: Escolta de Michael Jordan no reconoció a J Balvin y casi impide el encuentro entre los dos famosos

| Foto: Getty Images for The Recording A

Valentina Ferrer y J Balvin durante la 61.ª Entrega Anual del GRAMMY. | Foto: Getty Images for The Recording A

Esta vez no fue la excepción y con motivo de su cumpleaños, el cantante de Mi gente o ¿Qué más pues? , le dedicó un sentido y romántico mensaje por medio de sus redes oficiales, donde acumula más de 50 millones de seguidores.

El romántico mensaje de J Balvin a Valentina Ferrer

J Balvin organizó una cena en la que estuvieron presentes su hijo, sus padres y algunas personas del entorno. Posteriormente, la celebración estuvo acompañada de un pastel y una fiesta privada. “Arrancando el cumple con la mejor sorpresa del mundo!! Me pusieron a llorar!!! Los amoooo gracias amor por juntar a toda mi familia para celebrar!!! @jbalvin!! Para los que no me conocen… Nada mejor en el mundo que estar con mi familia tomando 70/30!!!”, escribió Ferrer.