Jennifer Aniston se las da de vendedora y termina regalándolo todo

Jennifer Aniston es una mujer de infinitos talentos, tal como lo hemos visto en las pantallas, pues de actriz es capaz de encarnar a diferentes mujeres y fuera de los sets se ha mostrado como activista, animalista, chef, anfitriona de fiestas y muchos más; sin embargo, hay una profesión que no sería del todo apropiada para ella, pues es tan generosa que todo se le viene a pique en cuestión de segundos.

Se trata de ser vendedora, como lo demostró en el último video que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve muy alegre y empoderada atendiendo uno de los toldos que le adecuaron a las afueras del set donde se graba The Morning Show, la última serie que protagoniza la actriz, por la que ya ganó un SAG Award a mejor actriz en producciones dramáticas.

En dicho mercadillo Jennifer anima a todos a que vayan, vean sus productos y se antojen. De inmediato empiezan a ir uno a uno los comensales y empiezan a llevarse barras de proteína, nueces, semillas, preparaciones fitness y casi todo lo que está a la muestra, sin pagar un solo dólar.

Lo más cómico es que la actriz se muestra orgullosa de su éxito, pero ganancias solo habrá las de los clientes felices y más saludables, pues no hubo dinero entrando a la caja menor del pequeño negocio, que solamente se dispuso para que Jennifer promulgara un estilo de vida saludable.

Es sabido que Aniston es una de las mujeres que más cuida su imagen y esto se pudo ver en la pasada edición de la revista ‘Allure’, para la que posó con muy poca ropa, dejando ver una figura envidiable y demostrando que llegar a los 50 años ya es otro cuento totalmente diferente a décadas pasadas, pues ella se siente vital, sexy, con mucho ánimo para seguir trabajando y con una mente más madura para afrontar asuntos tan complejos como la presión por la maternidad.

Este ha sido un tema que Aniston ha tenido que abordar y hasta evitar a lo largo de toda su vida y su carrera artística, pues la prensa sensacionalista la ha atacado con esto por varios ángulos, desde su edad para poder concebir, la presión por su éxito laboral siendo una mujer soltera y hasta culpándola de no haberle dado hijos a su exesposo Brad Pitt y por eso este la dejó en 2005 por la actriz Angelina Jolie, de quien ya se separó luego de un escándalo digno de Hollywood con maltrato, adicciones y demandas.

“Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado… El mundo crea narrativas que no son ciertas, así que también podría decir la verdad. Siento que estoy saliendo de la hibernación. No tengo nada que ocultar”, declaró Aniston sobre su maternidad en su entrevista exclusiva para la revista Allure.

Aniston sostuvo que los rumores sobre su separación con Pitt y dejó claro que no tuvo nada que ver con que ella no pudiera tener hijos, “todo era una absoluta mentira”. Además, aseguró que ella no había puesto su carrera por encima de tener hijos, como muchas veces se había dicho. “Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera... Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”.

Finalmente, la actriz dijo que le gustaría volver a estar en una relación y tener a alguien para poder llegar a casa y contarle cómo estuvo su día; sin embargo, es muy consciente que está en un proceso donde se está poniendo como prioridad, eligiendo su felicidad, por eso deja que el universo le ponga al hombre que necesita en el momento preciso.