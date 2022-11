Jennifer López vuelve a Instagram estrenando álbum

La teoría sobre la desaparición de JLo de Instagram fue cierta. Luego de muchas conjeturas sobre posibles hackeos, fallos de sistemas y hasta una supuesta nueva cuenta desde cero, la cantante volvió a aparecer con lo que la mayoría se sospechaba, un nuevo álbum con música inédita escrita por la misma artista, quien lanzó su último disco A.K.A. en 2014 y a partir de ese momento solo se habían visto shows de la cantante alrededor del mundo.

La vida de JLo después de su último álbum se desenvolvió entre proyectos musicales como sus conciertos en Las Vegas, su gira mundial y su show en el medio tiempo del Super Bowl de 2020, en el que compartió tarima con la colombiana Shakira, dejando a la historia uno de los conciertos más vistos en YouTube y uno de los más inolvidables por los fans, pues cada vez que se da una nueva versión de este evento, las divas latinas se vuelven tendencia en redes sociales dadas las comparaciones de los cibernautas.

Otro de los aspectos que se le vio a la cantante durante este tiempo sin sacar música nueva fue el de actriz, protagonizando películas como Marry Me, donde compartió set con el colombiano Maluma, y Hustlers, cinta que le valió varias nominaciones en el circuito de premios de Hollywood, sin embargo, la gran desazón llegó cuando no fue nominada a los premios Óscar de 2020, dejando atónitos a todos sus fanáticos y a los críticos de cine, que daban por sentada la candidatura de López y hasta el posible premio.

Para rematar, Jennifer también dio mucho de qué hablar con su vida privada durante estos años, pues se comprometió con exbeisbolista Álex Rodríguez, con quien se mostraba como una de las parejas más estables y firmes de Hollywood, sin embargo, luego de posponer su boda por la pandemia y tras cuatro años de relación, la pareja anunció su ruptura definitiva, para darle paso al segundo tiempo del amor entre la boricua y el actor Ben Affleck, con quien se casó por primera vez hace 20 años, en 2022, matrimonio que duró 2 años.

Hoy en día ha habido muchos rumores sobre la relación que llevan López y Affleck, que según fuentes cercanas al actor, sería un matrimonio miserable donde la cantante domina completamente al también productor, a quien se le ha visto en público con un aspecto demacrado y triste, sabiendo que él ha pasado por un proceso arduo de desintoxicación en su lucha contra su alcoholismo.

Sin embargo, López ha tratado por todos los medios de mostrar que ella y su actual esposo están muy bien, como uno de los últimos videos que se le vio en su Instagram y aún vive en su perfil de TikTok, donde se ve muy tierna abrazada de Affleck.

Pero ahora la noticia vuelve a ser la música de la “diva del Bronx”, quien llega recargada con una lista de 13 canciones que están acompañadas de una carátula en la que la imagen de J Lo se transforma desde la que aparece en la portada de su disco This is me, uno de sus más exitosos con canciones como Jenny from the block, hasta la portada de su nuevo álbum, que lleva por nombre This is me… Now.

La lista de nuevas canciones es la siguiente:

1. This Is Me … Now

2. To Be Yours

3. Mad in Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. Not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like Me

11. This Time Around

12. Midnight Trip to Vegas

13. Greatest Love Story Never Told

Queda esperar que la cantante anuncie fechas específicas para escuchar las nuevas canciones y que lance los videos de sus respectivos sencillos, donde podremos ver a una Jennifer López madura, segura, empoderada y muy feliz.