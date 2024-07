Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, no se contuvo y reaccionó tras polémica reelección de Maduro en Venezuela: “No se rindan”

Por medio de su cuenta de TikTok Jesaaelys Ayala, hija del famoso artista de música urbana Daddy Yankee, reaccionó tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado domingo, acusadas de fraude, dejando en evidencia su postura ante esta situación que deja de nuevo a Nicolás Maduro, asumiendo un tercer mandato como presidente de este país, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque al inicio de su publicación la joven ofreció disculpas por no ser una experta en el tema, luego aseguró sentirse frustrada porque tenía la esperanza de un cambio en Venezuela que no sucedió, motivo por el que de inmediato hizo referencia a las acusaciones de fraude en las elecciones y las manifestaciones que se han presentado en rechazo a los resultados por gran parte de su misma población.

“Perdónenme porque no soy la persona que más sabe del tema, soy la persona que quizás sabe menos de esto, pero quiero expresar mi frustración porque es que, de verdad, yo me acosté pensando que Venezuela iba a tener un cambio y me levanto para ver solamente que este tipo (Maduro), se había autoproclamado presidente”, dijo.

Enseguida, Jesaaelys no dudó en lanzar duros cuestionamientos a Maduro sobre su mandato y los amenazantes anuncios que hizo antes de las elecciones, pues advirtió de un “baño de sangre” en el país en caso de que él no lograra triunfar en los comicios.

Jesaaelys Ayala González, hija de Daddy Yankee. | Foto: Instagram

“Si tú no estás dejando votar a la gente te estás autoproclamando. Si tú tienes a la gente amenazada con pistola, que no puede votar porque su vida va a estar en riesgo... ¿Qué estamos haciendo?, ¡qué trato más inhumano para las personas de Venezuela!”, exclamó la mujer visiblemente indignada con lo ocurrido.

Inquieta por el asunto, preguntó constantemente ahora qué pasará porque “claramente los votos eran ilegales, es un robo, qué se hace, quién interviene porque lo necesitan ya, para hoy”.

Por eso, con su voz entrecortada, insistió sentirse frustrada argumentando que “no puedo creer que los venezolanos que están fuera de su país no puedan ir a visitar a sus familiares, no puedan mudarse porque quieren vivir en su país, pero no pueden”.

Jesaaelys Ayala González, la segunda hija de Daddy Yankee. | Foto: Tomada de Instagram @jesaaelys

En medio de su impotencia, Jesaaelys afirmó la vida que llevan actualmente muchos venezolanos es como si fueran presos, “que no escogieron, no eligieron, que no lo quieren, no es lo que quieren para su vida y la están viviendo porque un estúpido, un inútil, un bueno para nada... los tiene agarrados, son marionetas”.

Por último, la hija de Daddy Yankee solicitó intervenir con urgencia ante el panorama que se vive hoy en Venezuela, señalando que no tolera la injusticia y “es increíble ver literalmente como contaban los votos y los de él estaban por debajo por mucho, por miles”, frente a su rival, que en esta ocasión fue Edmundo González.

Cabe mencionar que antes de hacer oficial su retiro de la industria en mayo de 2023 para dedicarse de lleno a la religión, Daddy Yankee aseguró que no regresaría a Venezuela hasta que Maduro dejara su cargo, declaraciones que dio después de una rueda de prensa en San Juan, Puerto Rico.

“En estos momentos, como dije, no pienso ir hasta que se vaya Maduro del poder”, expresó el artista boricua en 2017, luego de que junto a Luis Fonsi le lanzaran fuertes críticas al mandatario por versionar su éxito Despacito, que usó en su momento para hacer propaganda de la Asamblea Constituyente.