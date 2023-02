Jessica Cediel compartió amorosa dedicatoria, ¿está enamorada?

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras más reconocidas y queridas por los colombianos; además, es recordaba por su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno. Cediel ha incursionado como presentadora en programas como Estilo RCN, Muy buenos días, Yo me llamo y actualmente se encuentra participando como presentadora en La Descarga de Caracol Televisión.

Recientemente, la presentadora aumentó los rumores acerca de una posible relación sentimental, luego de una publicación que compartió. Por medio de su cuenta personal en Twitter, la comunicadora publicó un mensaje en el que habló del amor y aprovechó para dedicarle un mensaje a una persona especial para ella, con quien la pasó muy bien, según contó por medio del tweet.

“Donde tu corazón sonría… ahí es! Esta noche… qué noche tan especial… Gracias a la vida por personas como tú”, escribió.

Donde tú corazón sonría… ahí es! 😍

Esta noche… que noche tan especial… ❤️‍🔥🔥☺️💋

Gracias a la vida por personas como tú 🫶 — Jessica Cediel (@jessicacediel) February 16, 2023

La también modelo cuenta con más de cinco millones de seguidores en dicha red social, por ende, sus fans no dejaron pasar dicha publicación he hicieron sus respectivos comentarios y especulaciones, tras el mensaje compartido por Cediel.

“No sé quién será, pero tiene tanto por agradecer”, “upa, me encanta”, “qué felicidad, todas las bendiciones para ti”, “ella y sus amores”, “ahora quién será su víctima”, “me encanta que estés feliz de nuevo”, “qué viva el amor”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

La presentadora de La descarga estuvo como invitada de Día a día hace unos días atrás. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

En video: A Jessica Cediel en ‘La Descarga’ le dijeron cuál será su futuro, ¿qué le espera?

El reality show de las noches de Caracol Televisión, La Descarga, continúa transmitiéndose debido a que la competencia no ha finalizado y no se sabe todavía quién será el feliz ganador del premio gordo, una buena cantidad de dinero.

En medio del concurso se han vivido diferentes momentos icónicos para los participantes, los jurados (Maía, Gusi, Marbelle, Santiago Cruz) y también a los presentadores, Carlos Calero y Jessica Cediel, tal como ocurrió en la más reciente transmisión, pues les dijeron cuál sería su futuro.

Todo luego de la presentación de Katta Castaño, quien interpretó Bad Romance de la afamada artista estadounidense Lady Gaga, y de los comentarios que hicieron los mentores sobre el show de Katta.

Como es costumbre, Jessica Cediel intervino: “Aquí tenemos nuestro superhéroe que es nuestro querido Camilo (Martínez ‘Los ojos del alma’, porque es invidente) precisamente, Cami siempre conecta con lo que está más allá. O sea la casa ¿cómo está conectada?”, cuestionó.

Y el participante contestó: “Estamos bien conectados, sensibles unos, otros muy en la competencia; otros llevan la doble, tal vez, pero ahí vamos”, ante esto los demás concursantes se mostraron impactados y se rieron.

Jessica Cediel es la actual presentadora de 'La Descarga'. - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica aseguró que podría tratarse solamente de estrategia y siguió diciendo: “No, pero me gusta, porque si lo reconocen es porque es cierto. ¿Yo le puedo preguntar así como yo (sobre sí misma) cómo me ve la vibra ahí y toda la cuestión?”.

Sobre esto, Camilo le respondió que la vibra no se la ve, pero se la siente; ella le dijo ‘siéntamela, mi amor’ y le estiró su brazo para qué él le tocará la mano entre risas, en el minuto 36 del capítulo 44.

Jessica Cediel es una reconocida modelo y presentadora colombiana. - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Él afirmó entonces: “La verdad es que llegan nuevos amores y viejos amores, te buscan, sinceramente”, entre risas, Jessica aseguró que eso le sucede “todo el tiempo”; Camilo prosiguió y le dijo que veía “música para ti, proyectos musicales muy interesantes”, ella impresionada le cuestionó “¿en serio?”.

Camilo continuó contándole lo que veía, “contratos, mejor dicho, présteme una plática que cuando la vea le pago (entre risas de los mentores). No, no, pero esto es conectarse emocionalmente… hablando en serio, respeto mucho las creencias de cada quien; uno se conecta no cuando quiere sino… pues cuando la divinidad da la conexión. Entonces es muy importante eso conectar, pero conectar respetando a la persona”, concluyó.