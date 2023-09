Jessica Cediel sorprendió con el costosísimo regalo que se dio de Amor y Amistad

Jessica Cediel es actriz, modelo, periodista y presentadora muy reconocida en el país todo por su recorrido en la televisión colombiana, pues ha mostrado su talento en programas como ‘Muy buenos días’, ‘Bravissimo’, ‘Estilo RCN’, ‘Nuestra semana, nuestra tele’, ‘El gordo y la flaca’, ‘Yo me llamo’, ‘Bingos felices’, ‘‘La Descarga y más

La rola ha sido en muchas ocasiones tendencia por varios aspectos de su vida, tanto amorosos, pues es ex pareja del cantante de música popular Pipe Bueno, quien hoy en día es jurado de Yo me llamo, como por su riesgosa situación con los biopolímeros y mucho más.

¿Cuánto costó el lujo regalo que Jessica Cediel se compró?

“Estos lentes me los dio de regalo mi hermana de cumpleaños y yo me vine a comprar estos mismos, pero en dorado porque ella ya los tiene, pero yo no, así que los vinimos a recoger”, dijo la presentadora y actriz que a su vez escribió en la historia “de mí, para mí”.