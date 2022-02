Jhonny Rivera se hizo impactante y millonario regalo de cumpleaños

El reconocido cantante Jhonny Rivera mostró en sus historias de Instagram el regalo que se dio en su cumpleaños. En el video reveló que a él toda la vida le han gustado las motos, y afirmó: “Yo siempre he sido motero, siempre me ha gustado mucho todo este cuento y tenía un gran sueño”.

De esta forma, reveló que se había comprado una moto de lujo y que se sentía muy feliz tras haberse dado ese gusto y cumplir su sueño. “Por fin de regalo de cumpleaños, yo me lo merecía. Aquí la tengo”, concluyó.

Además, el cantante no dudó en darle las gracias a sus seguidores, pues manifestó que gracias a ellos él lo había logrado. “Todo lo que yo tengo, desde el cepillo de dientes en adelante se lo debo a ustedes por el apoyo que me brindan y este es un sueño más que se cumple gracias a ustedes. Gracias”.

La propuesta de Jhonny a Aida Victoria Merlano

Hace unos días, Aida Victoria Merlano publicó un sensual video bailando bachata con el intérprete de música popular, Jhonny Rivera, el cual generó varios comentarios y reacciones en las redes sociales.

Rivera publicó un video en su Instagram en el que sorprendió con una rutina de bachata, con la nueva canción de su hijo Andy Rivera, Mi mundo entero, en el que afirma que pueden criticarlo, pero difícilmente superarlo en ese tipo de baile.

Ante las críticas por su forma de bailar ese género musical, el cantante de música popular les respondió por medio de sus historias que no era un experto en el tema, pero que estaba dando su mejor esfuerzo.

“Yo no sé bailar bachata. Yo me medí a bailar bachata y ahí les tengo un videíto, pero yo no soy experto pa’eso, yo soy flojito para la bachata, me le medí porque es una bachata de mi hijo y ni más faltara que no lo fuera a intentar al menos”, fueron las palabras del cantante.

En esta publicación, la influenciadora Aida Victoria Merlano se sumó a los comentarios, afirmando que ella le podría enseñar los movimientos de la bachata, a lo que el cantante no dudó en aceptar y hasta la invitó a su finca en Pereira.

“¡¡¡Don @jhonnyrivera hasta que me lo bailé!!! ¿Quién ganó?”, escribió Merlano en la descripción del video, haciendo una comparación de la forma de baile de ella con la del cantante de música popular. En el video se ve a la influenciadora usando un vestido rojo y bailando con pasos sensuales y una técnica muy diferente a la de Rivera, quien la sigue y en algunos momentos hasta cuenta los pasos; incluso, sonríe y hace caras cuando Merlano se le acerca muy sensualmente.

Pero la interacción entre Aida Victoria Merlano y Jhonny Rivera en redes sociales no terminó ahí, ahora la creadora de contenido digital contó la “atrevida” propuesta que le hizo el cantante.

“Me llama don Jhonny a decirme que si yo quería ser su amante y ¿qué dije yo?, se les acabó su payasa, me largo, encontré mi suggar”, afirmó Merlano en uno de sus videos de las historias de Instagram.

Posteriormente, Merlano aclaró la verdadera intención de la propuesta. “No, que era ‘quesque’ para un video”, replicó la influenciadora, quien puso en el video el siguiente texto. “Don Jhonny, igual gracias por la oportunidad”.

Al parecer Aida Victoria Merlano sería la modelo del próximo video del cantante Jhonny Rivera, una faceta que ella ya cuenta con experiencia, pues hace unos meses fue la protagonista de la pieza audiovisual de la canción Volverte a ver del cantante Naldy.