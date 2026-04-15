Jorge Barón hizo sentido llamado y reveló decisión que tomaría tras petición a Colombia: “Mi última patadita”

A lo largo de los años, Jorge Barón se ha consolidado como uno de los rostros más representativos de la televisión colombiana, gracias a una carrera sólida y prolongada en la presentación. Su presencia en la pantalla ha dejado marca importante en la historia de los medios, participando en momentos memorables junto a destacadas figuras del ámbito nacional e internacional.

Jorge Barón habló sobre dura decisión al cambiar su nombre y destapó detalle: “Eso le va a doler”

Recientemente, Jorge Barón llamó la atención de los curiosos con una inesperada publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. El presentador comentó sobre una situación que rodea al país, soltando su posición contundente.

El famoso publicó una carta a la prensa deportiva y al país, asegurando que el negativismo no podía estar alrededor de la Selección Colombia, la cual estaba próxima a enfrentar el Mundial 2026.

“He dedicado más de 57 años de mi vida a recorrer cada municipio de este país. En todo este tiempo, he aprendido que las estrellas no se apagan por un mal ensayo, se apagan cuando el público deja de aplaudir. Hoy, con profunda tristeza, escucho a algunos de mis compatriotas que no solo han perdido la fe, sino que están apostando abiertamente por la catástrofe de nuestra selección Colombia. Dicen que ‘no pasamos de primera ronda’ y que ‘el ciclo está muerto’”, comentó.

En el texto, Jorge Barón, que vivió angustiante momento en el pasado, afirmó que no se dejaría contagiar de dicho pensamiento, aplicando lo contrario para que el equipo avance sólido a la final.

“Yo les pregunto: ¿Desde cuándo la lógica mató al corazón del hincha? Ustedes hablan de táctica, yo hablo de fe. Si ustedes han decidido declarar la derrota anticipadamente, he determinado hacer lo contrario", apuntó en la carta.

Como petición especial, el presentador ofreció su famosa “patadita de la buena suerte”, la cual ha destacado por el significado en la carrera de muchos como Karol G. Este fue su obsequio a la ‘Tricolor’, asegurando que la entregada como símbolo de energía positiva.

Lo curioso del mensaje fue que la celebridad aseguró que si esto no era suficiente, esta sería la última patadita de la buena suerte que daría.

“He resuelto poner a disposición de todos los que aún tienen el coraje de creer, el amuleto más sagrado de mi trayectoria: Mi Patadita de la Buena Suerte. Esa que ha impulsado carreras musicales al estrellato mundial, hoy se la quiero entregar a nuestro equipo y a la hinchada de la Selección Colombia. Si mi bendición no es suficiente para devolverles la fe y llevarlos a las instancias finales, entonces, querida Colombia, esta será mi última patadita”, aseguró.