Juan Duque, exnovio de Lina Tejeiro, reveló que será operado de urgencias, ¿qué le pasó?

Juan Duque es un músico antioqueño que cuenta con una buena cantidad de seguidores en redes sociales, también ganó popularidad luego de que sostuvo una corta relación con la actriz e influenciadora llanera Lina Tejeiro.

Por aproximadamente tres meses, Duque estuvo al lado de la actriz de novelas, pero la unión terminó y muchos de los internautas que seguían a la pareja quedaron con un sin sabor. Entonces, cada una de las figuras públicas siguió con su vida por caminos separados.

Semas atrás, se supo que el intérprete de canciones como X ti lo digo nuevamente abrió su corazón y dio a conocer que tiene una nueva novia, pero son mínimas las apariciones de la misteriosa dama. Entre tanto, por el lado de Tejeiro, la artista aún sigue soltera.

El ex de Lina Tejeiro abrió nuevamente su corazón. - Foto: Instagram: @juanduque

Por otro lado, en reciente declaraciones, Juan Duque preocupó a sus fans debido a que manifestó que nuevamente tendrá que ingresar de urgencias a una sala de operación, por lo que sería una infección en su rodilla.

Cabe rememorar que el antioqueño sufrió una lesión en la articulación de la rodilla, luego de que jugó un partido de fútbol. Desde entonces, esta parte de su extremidad inferior no ha estado del todo bien y pese a que, en un principio, se sometió a una intervención quirúrgica, los resultados no fueron los esperados.

Por lo tanto, todo parece indicar que el excompañero sentimental de Lina tendrá que volver a operarse.

Operación de urgencia

A través de redes sociales, el cantante paisa reveló su situación actual de salud. Aunque se expresó un poco melancólico, recalcó que mantiene la fe intacta en que todo saldrá bien.

“Salimos de una para meternos en otra. Hoy me operan de urgencia por una posible infección en una de las heridas, que Dios quiera no esté muy adentro de la rodilla, eso me tiene un poquito triste, pero con toda, todo va a estar bien”, dijo Juan Duque frente a la pantalla de su teléfono celular.

El cantante deslumbró con su look hipermasculino. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

En la misma línea, Juan comunicó que anhela volver a sentirse bien para poder seguir trabajando y compartir con quienes lo apoyan en su carrera artística. En efecto, varios de los internautas le desearon una pronta recuperación al músico antioqueño para poder volverlo a ver en la tarima.

A continuación, la recopilación en video de las recientes declaraciones que compartió juan Duque en relación con una posible infección en una de sus piernas:

La nueva novia de Juan Duque

Semanas atrás, todo cambió cuando el mismo cantante publicó una historia de Instagram en su cuenta oficial donde mostró parte del rostro de su novia y les contó a todos sus seguidores que ella, finalmente, había escuchado la canción María, que el paisa habría escrito pensando en ella y por ende era una dedicatoria directa para el amor que ya empezaron a ostentar en redes.

Además, la chica en cuestión, que se llama Juliana Jaramillo, también publicó en su respectivo perfil imágenes de su novio en tarima, que acompañó con dos emoticones muy románticos: una carita con ojitos de corazón y otra con otros tantos alrededor, dejando claro que se siente muy feliz y orgullosa de ver a su amor haciendo lo que le apasiona: cantar.

Foto: Instagram @julsjara_. - Foto: Foto: Instagram @julsjara_.

Dichas historias rápidamente se hicieron virales y otras cuentas de Instagram las replicaron, oportunidad perfecta para que los fanáticos del cantante y otros cibernautas aficionados a la farándula colombiana se pronunciaran al respecto.

“Súper, ojalá les vaya muy bien en esa relación. Deséenle el bien a los demás y verán cómo les va de bien en la vida”, comentó un seguidor.