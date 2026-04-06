Juancho Arango le cantó la tabla a Alejandro Estrada por hacerle broma con su hijo; le hizo fuerte advertencia

El pasado domingo 5 de abril fue un día lleno de tensión en La casa de los famosos Colombia. Aunque la jornada estuvo marcada por la eliminación de Marylin Patiño y por la gran pelea de Juanda Caribe y Tebi Bernal, también hubo una discusión que llamó la atención.

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Como cada domingo, los famosos en riesgo de eliminación deben empacar sus maletas como si fueran la persona que debe abandonar la casa.

En el momento en el que Juancho Arango, Tebi Bernal y Alejandro Estrada estaban en su respectiva habitación empacando su maleta, hubo una broma por parte de Estrada hacia Juancho Arango que fue tomada como de mal gusto y provocó la rabia del actor.

A manera de broma, según dio a conocer Alejandro Estrada, hizo un comentario imitando al hijo del veterano actor y esto incomodó tanto a Juancho Arango que reaccionó de mala manera e incluso terminó por responderle con groserías.

“Se mete con mi familia y me importa un culo mar... ojo, no malp... Qué tal este hijue...”, dijo Juancho Arango.

Alejandro, luego de esto, afirmó que no lo hacía con mala intención e incluso mencionó que su hijo habla igual y que él imita a su hijo de la misma forma.

“Mi hijo habla así también. Discúlpeme, pero no es con esa intención. Perdón mil veces. Yo imito a mi hijo así, perdón”, dijo Estrada.

Cayendo en cuenta de su error, Alejandro dejó claro que “con la familia es con lo último” que se metería y terminó dándole la razón a Juancho por el enojo que tenía.

Después, Alejandro fue directamente a donde estaba Arango y le ofreció disculpas de frente. “Le ofrezco una disculpa, con todo el respeto, venga”, dijo, a lo que Juancho respondió: “No se meta con mi familia, perro”.

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Lo ocurrido provocó diferentes reacciones del público tanto de los que están a favor de Estrada, como los que están en contra.

“Ahora salen a decir que Juanchito le quiere caer en gavilla al otro”; “Chanda Caribe hizo lo mismo, y Kacerola imitó a la mujer. El viejito solo es selectivo, tratan de hacer quedar mal a Alejandro por unas bobadas”; “Así funciona don pasivo agresivo... qué raro que siempre tenga que estarse disculpando”; “Pero no le vi la mala intención a Alejo, no veo lo pasivo agresivo por ningún lado, hasta se asustó con ese grito de Juancho y lo respeto porque Juancho... esas groserías que le dijo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.