Juanse Quintero habló de Alejandro Estrada y recordó su experiencia con él en un reality: “Me sacó loco, me mando a terapia”

Desde que inició la segunda temporada de la casa de los famosos Colombia, algunos participantes decidieron mostrar su explosiva personalidad desde un inicio, pero otros, como el famoso actor Alejandro Estrada, han preferido irse mostrando poco a poco desde el silencio, la calma y la estrategia.

Conforme han pasado algunas semanas de competencia, el actor Cucuteño se ha ido mostrando, ha ido teniendo ciertos pleitos, discusiones y polémicas con otros compañeros como por ejemplo Valentino Lázaro, beba y Juanda Caribe.

En la competencia, Alejandro también ha llamado la atención por la relación que tiene con Yuli Ruiz, otra de las participantes de esta nueva edición.

Algunos de sus compañeros y también internautas en las redes sociales, aseguran que esta relación es netamente estrategia del actor, pues conoce que las parejas suelen durar bastante en el programa, ya que la gente se muestra interesada en saber qué es lo que pasa.

Juanse Quintero habló de la estrategia de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’

Hace alguna semanas, el actor y cantante Juanse Quintero, quien también es esposo de la ex participante de esta temporada Joana Fadul, estuvo en buen día Colombia, y allí habló acerca de Estrada y de cómo para él este hombre es un jugador bastante estratega ya que compartió con él en otro reality y conoce su forma de jugar.

“Yo estuve en un reality con él, en Soldados 1.0 y él me sacó loco. O sea, él es bien estratega, me sacó pa’ terapia, porque me aisló de toda la gente por dos meses. O sea, Alejo es un viejo lobo de mar, pero le está saliendo la estrategia al revés", dijo inicialmente Quintero.

Los presentadores fueron directos y le preguntaron si creía que Alejandro tendría algún plan y sin dudarlo demasiado dijo que estaba completamente seguro.

“El plan de Alejandro Estrada tiene que ser como... O sea, Alejandro Estrada sí tiene algo y es que es muy caballero, pero yo creo que él dice ‘me voy a mostrar como un caballero’, no dijo ‘me voy a mostrar como yo soy’, ¿Sabes?”, añadió.

En un inicio de su relación con Yuli, Estrada se mostraba bastante reacio a las demostraciones de afecto ante las cámaras y muchas personas mencionaron que lo que veían en él era miedo, debido a lo que su ex esposa, la actriz Nataly Umaña, hizo con el cantante panameño Miguel Melfi en la primera temporada.

Juanse Quintero fue uno de los que habló de ese pánico del actor: “Creo que tiene mucho miedo, y es que no quiere caer en lo que cayó su exesposa antes. De pronto está forzando, quien sabe”, señaló.

Por último, Quintero reiteró que el actor planea su juego muy bien, y sabe lo que hace: “Yo no lo conozco y no quiero hablar de nadie, pero es mi punto de vista y lo hablo como su ex compañero de reality. O sea, Alejandro no da puntada sin dedal", concluyó.