Karina García expuso en ‘La mansión de Luinny’ su verdadera relación con Yina Calderón; recordó la pelea: “Me traicionó por números”

Karina García y Yina Calderón se han ubicado bajo la lupa todo el año, y se han convertido en dos de las mujeres más polémicas y controversiales por todo lo que ha sucedido entre ellas por diversos cruces de palabras.

Este enfrentamiento de ambas influencers empezó desde que ambas fueron participantes de la segunda temporada del reality más polémico de la televisión colombiana: La casa de los famosos.

Luego de largos meses y de que las diferencias entre ellas no se detuvieran, tanto Karina como Yina fueron confirmadas para participar nuevamente en un formato similar al de La casa de los famosos, pero en esta oportunidad se llama La mansión de Luinny, y es de República Dominicana.

Karina García reveló si volvió a ser amiga de Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’

Este programa dio inicio el pasado miércoles 29 de octubre y, desde entonces, a través de las cámaras, los seguidores de ambas han podido ver un notable distanciamiento entre ellas, pues ni siquiera se determinan.

Los 19 participantes de este formato tuvieron recientemente un momento de hacerse preguntas entre todos, y cuando llegó el turno de Karina, hubo dos temas que tomaron relevancia: la relación que tuvo con Altafulla, quien hoy en día es su exnovio, y su amistad con Yina Calderón.

“¿Ya perdonaste a Yina o se dejaron de hablar o nunca se dejaron de hablar? O sea, ¿si la perdonaste o si nunca se dejaron de hablar?”, le preguntó una de sus compañeras.

Karina, en su respuesta, se encargó de dejar claro que entre ella y la influencer huilense no hay ningún tipo de unión, pero tampoco hay maltrato ni violencia verbal.

“No, para mí eso la verdad ya hace parte del pasado. ¿Eso fue hace más o menos qué, que salimos de la casa? Hace seis meses. Realmente, yo soy una mujer que no sirvo para tener rencor en mi corazón, pero tengo claro quién sí, quien no, quien nunca y con Yina somos compañeras de trabajo y nada más", afirmó estando Yina en frente de ella.

@ameliarios_ 🎤🔥 KARINA GARCÍA HABLA CLARO SOBRE YINA CALDERÓN Durante su entrevista en la Mansión de Luinny, le preguntaron directamente por su relación con Yina… 😳 Y su respuesta fue contundente: “Con Yina… nunca, jamás.” 💥 Sin rodeos, sin filtros y con la seguridad que siempre la ha caracterizado 👏 Parece que esa amistad no tiene regreso 😬💣 ¿Ustedes qué opinan? ¿Hace bien Karina en cerrar esa puerta para siempre? 👀👇 #KarinaGarcía #YinaCalderón #CasaDeLuinny #Alofoke #RealityShow @Team KarinaG🇨🇴 @TEAM KARINA🧡 @team karina_garcia @Team KARINA ♬ sonido original - Amelia te lo cuenta🔥

Por su respuesta, muchos de los participantes presentes preguntaron para saber más acerca de qué había pasado entre ellas dos, pues no todos tenían el contexto de por qué se rompió su amistad. “Pero cuéntanos qué fue lo que pasó para los que no sabemos”, le preguntaron.