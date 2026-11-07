Karol Samantha salió sorprendida de su visita a Epa Colombia en prisión: contó qué está haciendo la empresaria tras las rejas

La situación de Daneidy Barrera, Epa Colombia, sigue causando intriga en los ciudadanos, y esta vez fue su pareja, Karol Samantha, quien entregó detalles sobre cómo encontró a la influencer durante un encuentro en la cárcel La Picaleña, ubicada en Ibagué, donde permanece cumpliendo su condena.

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La información se conoció por unas historias de Instagram, donde Samantha publicó un video a las afueras de la cárcel La Picaleña en Ibagué. En el clip, compartió sus impresiones después de visitarla y aseguró que salió de allí con sentimientos de orgullo y motivación por la actitud que ha tenido Epa Colombia con el pasar de los años.

“Hoy las saludo desde la ciudad de Ibagué, aquí afuera de la cárcel La Picaleña. Hoy tuve visita con Dane y quiero contarles que hoy salgo muy motivada, muy orgullosa de la mujer que es Dane”, dijo Karol en las redes.

En lo que habló, Samantha resaltó que la empresaria estaría aprovechando el tiempo dentro del centro penitenciario para aprender nuevas habilidades y participar en actividades de formación.

Según explicó, Epa Colombia no ha dejado de lado sus proyectos personales y mantiene el interés de prepararse mientras avanza su proceso judicial.

“Dane de verdad es un ejemplo de superación, está superjuiciosa, supermotivada con cumplir gran parte de esta condena para que pronto pueda estar con todos nosotros”, comentó Karol, quien también reveló que su pareja está involucrada en procesos de capacitación para otras mujeres privadas de la libertad.

Uno de los aspectos que resaltó fue el avance académico de Daneidy, quien recientemente terminó una formación relacionada con el maquillaje.

Este logro, según su pareja, hace parte de las actividades con las que buscan mantenerse ocupada y adquirir conocimientos mientras esté privada de la libertad.

Epa Colombia. Foto: Captura de pantalla

La visita también sirvió para transmitir un mensaje a las personas que han acompañado a Epa Colombia desde que se conoció su situación. Karol aseguró que la empresaria está agradecida con quienes continúan pendientes de ella y le han expresado su respaldo en este difícil momento.

“Dane de verdad es una mujer supervaliente afrontando esta dura prueba. Les manda muchísimos saludos a todas als personas que siempre la han apoyado”, añadió en el video.

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Antes de terminar, Samantha aprovechó para agradecer los mensajes de cariño que recibe la comunidad de seguidores de la empresaria. “Gracias por siempre estar aquí. Las amamos mucho”, manifestó.

Lo que dijo Karol Samantha causó reacciones entre los usuarios de redes sociales, especialmente por los detalles sobre las actividades que Epa Colombia continúa compartiendo información sobre sus encuentros y el proceso que atraviesa su pareja.